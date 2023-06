Farbattacke auf Monet-Gemälde: Schwedische Polizei nimmt zwei Klima-Aktivistinnen fest

Von: Helena Gries

Teilen

In Schweden beschmieren Klima-Aktivisten ein Kunstwerk von Monet mit Farbe. Zuvor hatten sie sich an das Gemälde im schwedischen Nationalmuseum geklebt.

Stockholm – Derzeit sorgen Klima-Aktivisten weltweit immer wieder für Schlagzeilen. Neben Klebe-Aktionen und Protesten, bei denen es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommt, stehen vermehrt Attacken mit Farbe auf der Agenda der Klima-Gruppen. Dabei geraten auch immer wieder berühmte Kunstwerke in Museen – so wie jetzt in Schweden.

Im schwedischen Nationalmuseum in Stockholm haben Aktivisten einer Klima-Protest-Gruppe das Schutzglas eines Gemäldes von Claude Monet mit Farbe beschmiert. Zwei Frauen seien in dem Museum festgenommen worden, teilte die Stockholmer Polizei mit.

Gemälde von Monet (1.u.3.v.l), Renoir und Pisarro hängen in einem Saal im schwedischen Nationalmuseum in Stockholm. Das linke Bild von Claude Monet haben zwei Klimaaktivistinnen mit Farbe beschmiert. © Cecilia Heisse/dpa

Klima-Protest in Schweden: Aktivisten beschmieren Gemälde von Monet

Zwei Personen hätten eine Art Farbe auf dem Kunstwerk hinterlassen und sich daran festgeklebt, teilte eine Museumssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Gemälde werde nun von Experten des Museums auf Schäden untersucht. Den zwei Frauen werde schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Es sei unklar, ob noch weitere Personen an dem Vorfall beteiligt gewesen seien.

Die Klimabewegung Återställ Våtmarker – übersetzt bedeutet das so viel wie „Feuchtgebiete wiederherstellen“ – erklärte sich verantwortlich für die Aktion. Sie stellte ein Video bei Twitter online, in dem zu sehen war, wie sich zwei junge Frauen mit jeweils einer Hand am Schutzglas des Gemäldes festklebten und mit der anderen rote Farbe auf das Glas schmierten. Demnach richtete sich die Aktion gegen Monets Werk „Le Jardin de l‘artiste à Giverny“. Wie die Zeitung Expressen berichtete, hängt das Gemälde des französischen Impressionisten normalerweise im Musée d‘Orsay in Paris.

Klima-Protest: Immer häufiger Aktionen gegen prominente Kunstwerke

Klima-Aktivisten machen seit einiger Zeit mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf die Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die Klimakrise aufmerksam. Ihre Aktionen richten sich dabei häufig gegen prominente Kunstwerke.

Im vergangenen Jahr hatten Klima-Aktivisten ein Gemälde von Van Gogh attakiert, welches in Italiens Hauptstadt Rom ausgestellt ist. Das Kunstwerk blieb Berichten zufolge bei der Attacke mit Gemüsesuppe jedoch unversehrt. Auch in London kam es bereits zu einem Klima-Protest in einem Museum. Zwei Frauen schütteten Tomatensuppe auf Vincent van Goghs Bild „Sonnenblumen“ in der Nationalgalerie. (hg/dpa)