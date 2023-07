Polizei-Gewerkschaft spricht bei „Letzte Generation“ von „zunehmendem Fanatismus“

Von: Romina Kunze

Teilen

Fast täglich demonstrieren Mitglieder der „Letzten Generation“ im Namen des Klimas. Friedlicher Protest seien die Aktionen der Klimaschutzgruppe laut Polizei nicht mehr.

Berlin – Die Klima-Aktivist:innen der „Letzte Generation“ verabschiedeten sich mit einer bundesweiten Protestaktion in eine Sommerpause: Mit zahlreichen Sitz- und Straßenblockaden legten die Protestierenden in mehreren deutschen Städten den Straßenverkehr lahm. Das selbsternannte Motto dabei: „Wir brechen das Gesetz!“

Wie schon in der Vergangenheit kam es dabei mitunter zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Aktivist:innen und Passant:innen; so zog eine Frau in Bottrop eine 18-jährige Klima-Aktivistin an ihren Haaren von der Straße. Einen Tag später folgt das Echo vonseiten der Behörde: Die Polizei-Gewerkschaft spricht in Zusammenhang mit der „Letzten Generation“ von Fanatismus – und fordert bundesweit einheitliches Vorgehen gegen die Klima-Aktionen.

Kritik an „Letzter Generation“ durch die Polizei: „Bringen Menschen gegen sich auf“

Mit ihrem Vorgehen würde die „Letzte Generation“ unter der Bevölkerung nicht mehr Bereitschaft zum Klimaschutz erreichen, sondern das Gegenteil. Die Akzeptanz für das Thema und die Klima-Aktivist:innen würden dadurch schwinden. „Die ‚Letzte Generation‘ bringt die Menschen gegen sich auf“, so der Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Jochen Kopelke in einem öffentlichen Statement.

Und auch innerhalb der Polizei würde der „zunehmende Fanatismus“ der Aktivist:innen zu „großer Besorgnis“ führen. Die Protestformen der Klimaschutzgruppe seien „kriminelle Aktionen“, so Kopelke und bezeichnet sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) als „penetrante Rücksichtslosigkeit“. Zuletzt verursachten die Aktivist:innen zum Ferienbeginn vieler Bundesländer ein Flug-Chaos, nachdem sie sich auf das Rollfeld mehrerer deutscher Flughäfen festgeklebt hatten. Davor sorgten sie im Zuge ihrer Kampagne gegen Superreiche mit zahlreichen Farbattacken gegen Hotels und Geschäfte für Schlagzeilen.

„Zunehmender Fanatismus“: Polizei-Chef fordert einheitliches Vorgehen gegen „Letzte Generation“

Allgemeinverfügungen der Städte zur Verhinderung von Straßenblockaden durch Klimaschützer seien richtig, aber nicht ausreichend, sagt der GdP-Bundesvorsitzende. Noch wirksamer wäre diese Vorgehensweise aus seiner Sicht jedoch, wenn es zu diesen Protestformen bald ein bundesweit abgestimmtes Handeln der Länder und Kommunen gäbe. Außerdem könnten hohe Bußgelder und Haftstrafen wirksame Mittel seien, um den gesetzeswidrigen Aktionen beizukommen. „Ein spürbares Zeichen des Rechtsstaates sind diese allemal“, so Kopelke.

Mit Blick auf Medienberichte über einzelne Polizeibeschäftigte, die sich bei der „Letzten Generation“ beteiligen, sagte der GdP-Vorsitzende: „Ein solches Engagement ist hochproblematisch, dienstrechtliche Konsequenzen hoch wahrscheinlich“. Auf Twitter begründete jüngst eine Polizistin ihr Engagement für die Klimaschutzgruppe.

Immer wieder müssen Polizei-Beamte festgeklebte Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ von der Straße befreien oder Blockaden räumen. © Jörn Hüneke

Heftige Kritik an Aktionen der „Letzten Generation“ auch aus der Politik

Indirekter Zuspruch kam aus der Politik. So sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing gegenüber dem General-Anzeiger: „Das, was die ‚Letzte Generation‘ betreibt, ist krimineller Rechtsbruch“, so der FDP-Politiker. „Das Ganze ist eine Zumutung für die gesamte Bevölkerung, vollkommen inakzeptabel und muss mit aller Härte bestraft werden.“ Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) übte harte Kritik an der Vorgehensweise der Klima-Aktivist:innen, auf die eine Millionen-Strafe zukommen könnte.

Unter seinem Tweet bekommt der Bundesvorsitzende der Polizei-Gewerkschaft jedoch reichlich Gegenwind. „Dass sich Polizeigewerkschaftler öffentlich hinstellen und Fanatismus in eine Sitzblockade hinein attestieren, birgt hingegen keinerlei Eskalationspotential“, moniert etwa eine Person. (rku)