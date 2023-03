Plattenprojekt

Plant gerne über den Tod hinaus: Popstar Ed Sheeran. dpa © dpa

So geht Popstar-Planwirtschaft über den Tod hinaus.

Der oft so schüchtern wirkende, rothaarige Wuschelkopf, der vor rund sechs Jahren mit „Shape of you“ die große Popstar-Bühne betrat, bezeichnet sich selbst als Nerd. Die Rede ist vom britischen Sänger Ed Sheeran. „Ich liebe Herr der Ringe. Ich liebe Pokemon. Ich liebe verdammt noch einmal Lego und Warhammer und bin nicht dazu gemacht, dass man mich cool findet“, sagt der 32-Jährige.

Geschenkt. Was er aber offenbar verdammt nochmal vor allem liebt, sind große, langfristige und nicht zuletzt lukrative Pläne. So ein Popstarleben will finanziert werden und es soll sicher noch was für die Nachkommen übrig bleiben, etwa seine Töchterchen Lyra Antarctica und Jupiter.

Die Sheeransche Planwirtschaft sieht so aus: Der Seusel-Sänger will noch fünf Platten produzieren. Und bis zur letzten soll ganz viel Zeit vergehen. „Ich möchte dieses Album langsam machen und hier und da Songs hinzufügen, damit es für den Rest meines Lebens perfekt ist. Und ich habe einfach in meinem Testament festgelegt, dass es nach meinem Tod veröffentlicht wird.“ Klar, so ein schriftlich fixierter letzter Wille mit Anfang 30 ist ja auch sinnvoll, wenn man was zu vererben hat. Im Falle Sheerans: ein geschätztes Vermögen von 170 Millionen Euro.

Eine eigene Grabkammer hat der Planungsfreudige schon länger. Wo? Natürlich unter der Kirche seines Dorfes „Sheeranville“, das er sich in der englischen Grafschaft Suffolk für schlappe vier Millionen Euro bauen hat lassen. Na dann: Rest in Peace.