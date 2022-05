Plagiatsvorwurf gegen Mathias Döpfner: Hat der Axel-Springer-Chef abgeschrieben?

Von: Isabel Wetzel

Teilen

Eine ernste Miene dürfte Mathias Döpfner auch heute wieder aufsetzen: Plagiatsgutachter werfen dem Springer-Chef vor, in seiner Doktorarbeit abgeschrieben zu haben. (Archiv) © Tobias Schwarz/AFP

Die Goethe-Universität Frankfurt prüft die Doktorarbeit von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner. Plagiatsprüfer haben offenbar knapp 30 verdächtige Passagen entdeckt.

Hamburg – Plagiatsprüfer haben in der Doktorarbeit von Springer-Chef Mathias Döpfner knapp dreißig verdächtige Passagen aufgespürt. Die Prüfer werfen ihm vor, in der Dissertation abgeschrieben und bei den Literaturangaben gegen wissenschaftliche Standards verstoßen zu haben. Das berichtet der Spiegel in seiner Ausgabe vom Samstag (7. Mai).

Anfang Februar 2022 forderte Martin Heidingsfelder, einer der Plagiatsprüfer, demnach die Goethe-Universität Frankfurt am Main zu einer formellen Untersuchung auf: „Die Literaturangaben sind dürftig, die Quellen der Informationen unklar, die genutzten Sekundärquellen für die Informationen häufig nicht ausreichend genannt.“ Döpfner selbst wollte sich auf Anfrage des Spiegels nicht im Detail äußern. Die Universität in Frankfurt hat der Deutschen Presse-Agentur am Freitag (6. Mai) bestätigt, dass die Dissertation des Axel-Springer-Chefs derzeit überprüft werde.

Plagiatsverdacht gegen Springer-Chef Mathias Döpfner: Verfahren dauert an

Viel dürfe davon abhängen, ob bei der Untersuchung weitere Auffälligkeiten entdeckt würden. „Das Prüfungsverfahren dauert derzeit noch an“, erklärte ein Uni-Sprecher. Die Prüf-Verfahren der Kommission verliefen demnach absolut vertraulich und es könnten noch keine Angaben zur Dauer des Verfahrens gemacht werden. Von Springer heißt es dazu: „Mathias Döpfner ist über den Vorgang informiert. Er hat volles Vertrauen in die Arbeit der Kommission der Universität Frankfurt.“



Der österreichische Plagiatssucher Stefan Weber spricht unterdessen von einem „Strukturplagiat“ und kommt bisher auf 28 verdächtige Passagen in der Dissertation. Insbesondere eine Quelle stieß den Prüfern ins Auge: Die Dissertation von Helmut Andres, die er 1938 an der Universität Heidelberg eingereicht hatte. Die Arbeit werde in Döpfners Dissertation zwar im Literaturverzeichnis angegeben, werde an mehreren Stellen aber nicht als Sekundärquelle genannt, sondern nur „umfangreich genutzt bzw. ausgeschlachtet“, so Martin Heidingsfelder.

Döpfner war erst kürzlich wieder in Kritik geraten: Die Funke Mediengruppe forderte eine Neuaufstellung der Spitze des Zeitungsverlegerverbands BDZV und erwog sogar einen Austritt aus dem Verband. Die „Werte, die wohl jedes dem Journalismus verpflichtete Verlagshaus auszeichnen“, würden von der aktuellen Verbandsführung „nicht mehr ausreichend repräsentiert“, begründete die Funke Mediengruppe den Schritt.

Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE und zudem Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger. Die Dissertation „Musikkritik in Deutschland nach 1945. Inhaltliche und formale Tendenzen. Eine kritische Analyse“ stammt aus dem Jahr 1990. (iwe/kna/dpa)