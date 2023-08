Pinguin in Zoo-Gehege grausam getötet – Polizei teilt Untersuchungsergebnisse

Von: Alina Schröder

Im Rostocker Zoo wurde ein Humboldt-Pinguin getötet. Die Polizei startete Ermittlungen. © Christopher Hirsch/dpa

Ein Tierpfleger entdeckt in einem Zoo-Gehege in Rostock den Kadaver eines toten Pinguins. Der Anblick gibt Rätsel auf – die Polizei startet Ermittlungen.

Rostock – Am Dienstag (29. August) machte ein Tierpfleger im Rostocker Zoo eine erschreckende Entdeckung: Im Gehege fand er in den frühen Morgenstunden einen toten Pinguin vor, mit Blutspuren daneben. Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Es bestand zunächst der Verdacht des Hausfriedensbruchs, weshalb die Ermittlungen aufgenommen wurden, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Rostock.

Pinguin im Zoo Rostock brutal getötet – Obduktion ergibt „multiple Bissverletzungen“

Beamte sammelten im Laufe des Tages mehrere Beweise im Zoo, um der Todesursache auf den Grund zu gehen. Für die pathologische Untersuchung war das getötete Tier, bei dem es sich um einen Humboldt-Pinguin handelt, ins Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. Weitere Tiere des Zoos in Rostock wurden nach ersten Angaben der Polizei zufolge nicht verletzt.

Zunächst sprach wohl einiges gegen die Tötung durch ein anderes Tier, doch am Mittwoch folgten dann die Untersuchungsergebnisse. „Die Obduktion hat ergeben, dass der Pinguin multiple Bissverletzungen hat“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Wunden würden darauf hindeuten, dass es sich bei dem Angreifer nicht um einen Menschen gehandelt haben könne. Welches Tier den Pinguin getötet haben könnte, war zunächst unklar.

Rätselhafter Pinguin-Tod im Rostocker Zoo: War es ein Fuchs?

Laut einem Bericht des NDR könnte es ein Fuchs gewesen sein. Dies sei am Zahnabstand des Bisses erkennbar gewesen, wie die Zoodirektorin Antje Angeli am Mittwoch sagte. Der Zoo liegt in einem Waldgebiet, weshalb Füchse oder andere Wildtiere sich in der Umgebung aufhielten. In Medienberichten war unter anderem von einer Enthauptung des Tieres die Rede. Das konnte die Polizeisprecherin indes entkräften. „Davon kann man nicht sprechen“, hatte sie dazu gesagt.

Im Rostocker Zoo leben eigenen Angaben auf der Website zufolge rund 6500 Tiere in etwa 500 verschiedenen Arten. Im Pinguin-Gehege seien es zuletzt 25 Tiere gewesen. (asc/dpa)