Enkel wird mit Rubbellos von Oma zum Lotto-Millionär – und hat nun ein Problem

Von: Ulrike Hagen

Ein 18-Jähriger bekommt von seiner Oma ein Rubbellos zum 18. Geburtstag geschenkt und wird prompt zum Lotto-Millionär. Doch leider gibt es ein kleines Problem.

Kassel/Turlock – Kaleb Heng, ein junger Mann aus Turlock im US-Bundesstaat Kalifornien, hatte das Glück, am Tag seines 18. Geburtstags erstmals legal Lotto spielen zu können. Und es sollte sich als noch glücklicher herausstellen, dass seine Großmutter ihm genau an diesem Tag ein Rubbellos schenkte. Es machte ihn nämlich zum Millionär. Bevor er jedoch an seinen plötzlichen Reichtum kam, musste er zunächst eine Hürde überwinden.

Eine Oma schenkte ihrem Enkel ein Rubbellos zum 18. Geburtstag – der wurde noch am selben Tag Lotto-Millionär. (Symbolbild) © Imago

„Perfektes Geschenk“: 18-Jähriger knackt Lotto-Jackpot – mit Rubbellos von Oma

„Ich bin wirklich aufgeregt! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, berichtet Heng gegenüber der California Lottery, von der er das Glückslos für die Lotterie „The Perfect Gift“ erhalten hatte. An dem Tag, an dem er endlich alt genug war, um legal zu spielen, überraschte ihn seine Großmutter mit einem Rubbellos. Das entpuppte sich als Hauptgewinn im Wert von einer Million US-Dollar (ca. 910.000 Euro).

Enkel bekommt Rubbellos von Oma zum 18. Geburtstag und wird Lotto-Millionär – doch er hat ein Problem

Auf einer Autofahrt entdeckte er, dass er den Mega-Jackpot geknackt hatte.: „Meine Mutter fuhr mich gerade zum Angeln, und auf dem Weg dorthin rubbelte ich das Los auf. Wir mussten rechts ran fahren.“ Doch es gab ein Problem: Er hatte keinen Ausweis, um den Gewinn abzuholen. „Wir drehten also um und fuhren wieder nach Hause, denn ich musste erst einen Ausweis beantragen, bevor ich den Gewinn abholen konnte.“ Also musste er mit seiner Mutter umkehren und einen neuen Pass beantragen, bevor er den Gewinn in Empfang nehmen konnte.

Vernünftige Pläne: Teenager will Millionengewinn in seine Ausbildung am College investieren

Gemäß einer Pressemitteilung der Lotteriebehörde der California Lottery Anfang April zeigte sich der frisch gebackene 18-jährige Kaleb Heng begeistert über den Gewinn und betonte, dass seine Großmutter ihm mit dem Rubbellos wirklich das perfekte Geschenk gemacht habe. Anders als die Lotto-Millionärin, die ihren Gewinn bedauert und verflucht, hat der frisch gebackene Millionär bereits Pläne, wie er das Geld sinnvoll nutzen möchte: Heng möchte den Millionengewinn in seine Ausbildung am College anlegen. Auch ein Deutscher wurde gerade über Nacht zum Lotto-Multimillionär, er gewann über 73 Millionen Euro aus dem Eurojackpot.