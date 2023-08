Flughafen auf Mallorca evakuiert, Spezialeinheit rückt an: Passagier droht mit Sprengsatz

Am Flughafen von Palma de Mallorca droht ein Mann mit dem Zünden eines Sprengsatzes - als Folge wird der Flughafen evakuiert und die Spezialeinheit der Guardia Civil rückt an.

Palma - So hätten sich Touristen ihren Start in den Urlaub sicherlich nicht vorgestellt: Am Freitagnachmittag (18. August) wurde der Flughafen von Palma (Mallorca) vollständig evakuiert - Grund dafür war eine falsche Bombendrohung. Nach Angaben der Mallorca Zeitung verhielt sich ein Passagier auffällig.

Bombenalarm am Flughafen: Verspätung von vier Stunden für Reisende nach Rotterdam

Der Passagier, der für die Evakuierung des Flughafens verantwortlich war, wehrte sich nach den Angaben der Zeitung vor dem Start einer Maschine nach Rotterdam gegen die Anweisungen der Crew.

Dabei blieb es jedoch nicht: Der bereits auffällige Mann teilte demnach einem Passagier mit, dass er Sprengstoff im Flugzeug versteckt habe.

Nach dieser Information rief die Besatzung die Polizei. Die Spezialeinheit des Guardia Civil habe mit Hunden das Flugzeug nach verstecktem Sprengstoff untersucht, jedoch nichts auffälliges gefunden. Doch die große Durchsuchung der betroffenen Maschine führte dazu, dass das Flugzeug nach Rotterdam vier Stunden Verspätung hatte.

Evakuierung Flughafen Palma: Auffälliger Passagier wurde in Klinik eingewiesen

Die Diario de Mallorca berichtete, dass der Mann, der den Flughafen in Palma vollständig lahmgelegt hatte, nicht festgenommen wurde. Stattdessen lieferte die Polizei lieferte ihn zu Untersuchungen in die psychiatrische Abteilung der mallorquinischen Universitätsklinik Son Espases ein.

