Otto, der Einzige

Von: Stefan Behr

Hahaaa! Der Komiker bei der Premiere des neuen Indiana-Jones-Films im Juni in Berlin. imago images © Imago Images

Eine sehr persönliche Hommage an einen Mann von Witz und Geist zum 75. Geburtstag.

Otto wird 75 Jahre alt. „Otto wer?“, fragen nun die jungen Leute, und denen sei gesagt: Otto Gerhard Waalkes, geboren am 22. Juli 1948. Wenn man dem Emdener Stammbuch glaubt. Aber Otto braucht den Gerhard Waalkes so wenig wie die Garbo die Greta. „Garbo was?“, fragen nun die jungen Leute, und denen sei gesagt: Ist eh egal. Es gibt jedenfalls nur einen Otto. Es kann nur einen geben.

Otto war meine erste große humoristische Liebe. Die vergisst man nie. Es waren perfekte Parameter. Ich war jung, und Otto brauchte das Geld. Also kaufte ich alle seine Platten. Und während um mich herum die Menschheit mit Barclay James Harvest ihre Synapsen verödete, dauerrotierte auf meinem Plattenteller „Otto, die Zweite“.

Vor allem „Die Stimme seines Herrn“ eröffnete mir neue Horizonte. Der Sketch geht kurz gesagt so: Ein Mann reitet am Ostseestrand entlang, als ihm eine dunkle Stimme aus dem Off „Absteigen!“ und „Graben!“ befiehlt. Er gräbt und findet eine Kiste voller Gold. „Nach Travemünde“, befiehlt die Stimme, „ins Spielcasino!“ Dorten am Roulettetisch spricht die Stimme „14!“ Der Mann setzt das gesamte Gold auf die 14. Die 12 gewinnt. Die Stimme sagt „Scheiße!“

Ich hatte zwar schon im zarten Knabenalter meine Gottsuche mit negativem Ergebnis beendet, kam aber abermals ins Grübeln und zu dem Ergebnis, dass es vielleicht doch einen Gott gibt. Einen, der sich in Travemünde verzockt und auch mal „Scheiße!“ sagt und mir daher weit näher und angenehmer ist als der Gott von Sintflut, Kinderopfer und Apfelverbot. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist Otto sein Prophet.

Und der Prophet sollte auch mein späteres Berufsleben als Gerichtsreporter prägen. Früh weckte Otto meine Begeisterung für Rechtsprechung mit folgendem Urteil: „Wenn einer einen Gast erschlägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Doch wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Paster trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, wird ihm das nicht zur Last gelegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Gezeichnet: Richter Ahrens.“

Später flaute meine Liebe zu Otto ein wenig ab. Vielleicht lag’s an der Pubertät. Vielleicht lag’s an Otto. Vieles, was er machte, erreichte auf meiner Humorskala nur noch ein schwaches „Na ja“ – für ein Genie deutlich zu wenig. Robert Gernhardt wurde dann meine zweite große humoristische Liebe. Die vergisst man auch nie, erinnert sich ihrer aber stets mit etwas schlechtem Gewissen, der ersten wegen.

Erst später stellte ich fest, dass ich gar kein so schlechtes Gewissen haben musste, weil viele meiner liebsten Otto-Sketche ja aus Gernhardts Feder stammten. Die ersten hatte Otto frech geklaut, die folgenden waren das Produkte der kongenialen Zusammenarbeit von Otto und den Neuen Frankfurter Musterschülern Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Pit Knorr.

Apropos geklaut: Dieser Text ist auch geklaut. Und zwar von mir selbst, so ähnlich habe ich den schon vor fünf Jahren anlässlich der Otto-Ausstellung in der Caricatura, dem Frankfurter Museum für Komische Kunst, geschrieben. Aber Faulheit ist nicht das Motiv. Zumindest nicht das einzige. Es ist auch eine Hommage an Otto. Denn der hatte auch immer ein flinkes Händchen. Auf seinem Album „Der ostfriesische Götterbote“ bedauert er, dass man auf einem Banjo keine traurige Melodei zupfen könne, und singt zum Beweis frohgemut banjospielend: „Oh, Mord und Entsetzen! Oh, Trauer und Totschlag!“ Das erinnerte dann doch stark an Steve Martin, der bereits zwei Jahre zuvor beklagt hatte: „You can’t sing a depressing song while playing the banjo. You just can go: Oh, death and grief and sorrow and murder!“

Live habe ich Otto nur einmal gesehen. Im Sommer 2006 auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bei der Beerdigung Robert Gernhardts. Otto stand schweigend an Gernhardts Grab, Tränen liefen ihm über die Wangen, und nie hatte ich ihn so geliebt wie in diesem Moment. Wie gerne hätte ich ihn in den Arm genommen und ins Ohr geflüstert: „Weißt Du es, Otto, weißt Du es schon? Man kann Dich auch von hinten lesen. Und Du, Du Herrlichster von allen, Du bist von hinten und von vorne: O – T – T – O. Du tropfes Tier, ich – liebe – Dir!“ Aber das wäre wohl etwas übergriffig gewesen. Und auch ziemlich geklaut. Das kann nicht jeder. Das darf nicht jeder.

Otto darf alles. Und wir dürfen gratulieren!

Federleicht und unerreicht: Ottos berühmter Gang. imago images © Imago Images

Völlig angstfrei, auch in mitunter flachen Witzgewässern: Szene aus „Otto - Der Film“ von 1985. imago images © Imago Images

Schon immer zeitlos: Anfang der 80er Jahre mit Wollmütze. imago images © Imago Images