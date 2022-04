Es ist nur eine Phase, Hase

Von: Anne Vogd

„Was ist in diesen Tagen schon normal?"

Kabarettistin Anne Vogd ist vor den Feiertagen auf der Suche nach Nervennahrung

Vergangenes Jahr war Ostern noch das Fest der Hoffnung. Der Hoffnung der Menschen auf Wiederauferstehung – von Kulturbetrieb und Einzelhandel. Dieses Jahr spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO von „zurückkehrender Normalität“, weist aber darauf hin, dass dies nur für diejenigen möglich ist, die vorher schon normal waren. Es handele sich schließlich um eine Pandemie, nicht um ein Wunder.

Aber was ist in diesen Tagen schon „normal“? Der Ostereinkauf ist es nicht. Das ist jedes Jahr wie eine Aufforderung zum Durchdrehen: Der Parkplatz rappelvoll. Ich kann Leute nicht ausstehen, die mit ihrem Smart einen Platz blockieren, anstatt sich das Ding einfach auf den Rücken zu schnallen und mit reinzunehmen. Und ich kann Männer nicht leiden, die auf Frauenparkplätzen parken. Ein Protz-Poser mit Proll-BMW und Jägermeister-Aufkleber hinten drauf – nein, Moment, da stand Meisterjäger – schnappt mir den letzten freien Parkplatz weg. Ich reagiere mit einer Standardpöbelei: „Ey, ich finde Männer wie Sie toll, die so offen zu ihrer Transsexualität stehen!“ Dann endlich ein freier Platz. Ich parke schneller als mein Schatten ein und höre eine junge Frau rufen: „Hey, Sie …. Das ist ein Behindertenparkplatz …. Gilt aber nicht für geistig Behinderte, Sie ignorantes Miststück.“ Was für ein Stress.

Alles Ostern: Die Quengelware landet auch in meinem Einkaufswagen

Am Pfandautomat eine Riesenschlange, weil er eine völlig zerdrückte Plastikflasche, die eine Frau hineinschiebt, partout nicht akzeptieren will. Endlich entknittert sie die verdammte Flasche und versucht es noch einmal. Der Automat akzeptiert die Flasche und … zerdrückt sie. Das ist Deutschland.

Vor dem Süßigkeitenregal wirft sich ein Kleinkind auf den Boden und schreit: „Ich will aber!“ und bekommt die so erpresste Tüte Schokoeier. Mein erster Gedanke: Das versuche ich morgen bei meiner Bank auch mal. Mein zweiter: Hat mein Arzt mir nicht geraten, mich abwechslungsreicher zu ernähren? Ja! Also packe auch ich 24 verschiedene Sorten Schokoladen-Eier in meinen Wagen und später aufs Band. Dem Kassierer bin ich nicht schnell genug. Er fängt an, die Tetris-Melodie zu summen. Unverschämt. Na warte! Gleich lasse ich mir von dir erstmal in aller Ruhe das Treuepunkte-System erklären …

Ostern im Hühnerstall: Da fällt sogar das Nachtlegeverbot

Ach, reden wir doch lieber noch über die Wunder, die sich alle Jahre wieder auftun: zum Beispiel in den Hühnerställen. Zu Ostern herrscht dort Urlaubssperre, die Hühner müssen Doppelschichten fahren und mancherorts wurde sogar das Nachtlegeverbot aufgehoben. Legehenne Lieselotte wird zum schnellen Brüter. Da ist nicht jedes Ei ein Wunschei … Und der Hahn kann auch nicht bei jeder Geburt dabei sein, weil bekanntlich nur Mütter überall gleichzeitig sein können. Viele Hühner haben den Schnabel voll von dieser Rumeierei. Aber: Wer war nochmal zuerst da, das Huhn, das Ei? Vielen ist das Einerlei …‘ Und dieses anschließende In-Schale-Werfen ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.

Der Osterhase hingegen kann nicht nur weiß und braun, sondern auch bunt – und mit Nüssen und Marc de Champagne. Er liefert krasse Kreationen und pflegt das Brauchtum. Und welche Bereiche sind heute wichtiger als Lieferdienst und Pflege? Na also. Auch Mindestabstand hat er drauf; wenn die Kids durch den Garten patrouillieren, ist er schon wieder weg. Aber auch dieses eierlegende Säugetier fühlt sich diskriminiert – als billiger Symbolträger heidnischer Fruchtbarkeitssymbole missbraucht. Er ist dem Druck, die so eine Eier-Umverteilungsaktion mit sich bringt, nicht mehr gewachsen. Er stellt sich auf die Hinterläufe, denn er fühlt sich in die Opferrolle gedrängt. Für ihn ist nicht die Auferstehung Christi das Wunder, sondern dass ausgerechnet er zum Festtagssymbol aufsteigen konnte.

Lieber Osterhase, du bist systemrelevant!

Ach, ist das alles wieder kompliziert. Lieber Osterhase, halte durch, du bist systemrelevant, weil du mir jedes Jahr Eierlikör ins Nest legst. Damit ist der Verwandtenbesuch pegelbar, und spätestens nach einer Stunde bin ich auch Corona-safe – weil ich dann so viel von diesem magischen Magma im Blut habe, da traut sich kein Virus mehr ran.

In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Anne Vogd ist Comedienne und Autorin unseres FR-Wochenendmagazins FR7. Im SWR ist sie regelmäßig in der Reihe „Volle Kanne Anne“ zu hören.