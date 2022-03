Oscars 2022: Hier sehen Sie die Preisverleihung im TV und im Live-Stream

Von: Fee Halberstadt

Teilen

Der Netflix-Film „The Power of Dogs“ gilt als Favorite für die Oscar-Preisverleihung in der Kategorie „Bester Film“. © Kirsty Griffin/dpa

Bald ist es wieder so weit: Bei den Oscars 2022 wird wieder der wohl wichtigste Filmpreis der Welt verliehen. Doch wo wird die Verleihung im TV und Stream übertragen?

Los Angeles – Seit dem Jahr 1929 findet in den USA jährlich die Oscar-Verleihung statt. Hierbei werden Preise in verschiedenen Kategorien verliehen, die alle mit der Filmindustrie zusammen hängen. So gibt es einen Preis für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler in der Haupt- sowie Nebenrolle. Auch der beste Film wird gekürt. Zudem gibt die Kategorien bestes Make-up und beste Frisur, beste Szene, bester Song und viele Weitere.

Der sogenannte Academy Award, wie die Oscars wirklich heißen, wird dieses Jahr zum 94. Mal verliehen. Meistens findet die Verleihung in Los Angeles statt, wobei es auch schon Feiern in New York gab, wie auf der Website des Awards steht. Für eine Nominierung infrage kommen Filme, die im vorherigen Jahr produziert wurden. Somit werden bei der Oscar-Verleihung 2022 Filme gekürt, die 2021 gedreht und veröffentlicht wurden. Die Feier findet im Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center in Los Angeles statt und wird im TV-Livestream übertragen.

Nominierungen bei den Oscars 2022: Welche Filme sind es diesmal?

Der Oscar gilt als der bedeutungsvollste Filmpreis weltweit. Es kommt immer wieder vor, dass Stars ihre Nominierung und den Gewinn nutzen, um politische Botschaften zu verbreiten. Ein Paradebeispiel dafür ist zum einen Natalie Portman, die während der Verleihung 2020 mit ihrem Outfit auf strukturelle Ungleichheit und Geschlechterdiskriminierung aufmerksam machte. In dem Jahr waren erneut nur Männer in der Kategorie „Beste Regie“ ausgezeichnet – deshalb trug Portman ein Kleid, auf das in goldener Schrift die Namen von Regisseurinnen gestickt waren.

Und auch Marlon Brando setzte bei den Oscars bereits ein Zeichen. Er lehnte 1973 den Oscar für seine Rolle in „Der Pate“ ab – aus Protest gegen den abwertenden Umgang der US-Filmindustrie mit amerikanischen Ureinwohner:innen. Stattdessen nahm ihn eine Aktivistin für die Rechte von Native Americans entgegen.

2022 gibt es gleich zehn Filme, die in der Kategorie „Bester Film“ zur Wahl stehen. Darunter sind zwei Netflix-Produktionen. Einmal „Don‘t Look up“ mit Leonardo DiCaprio und Meryl Streep und „The Power of the Dog“, ein Western-Drama, wie sich auf der Website Oscar.org nachlesen lässt. Letzterer gilt als Favorit dieser Kategorie. Auch in den anderen Kategorien gibt es bei den Oscars 2022 spannende Nominierungen.

Oscars 2022: Das sind die Nominierten in der Kategorie „Bester Film“

Filmtitel: Produktion: Belfast Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik und Tamar Thomas Coda Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet und Patrick Wachsberger Don't Look Up Adam McKay und Kevin J. Messick Drive my car Teruhisa Yamamoto Dune Cale Boyter, Mary Parent und Denis Villeneuve King Richard Cale Boyter, Mary Parent und Denis Villeneuve Licorice Pizza Paul Thomas Anderson, Sara Murphy und Adam Somner Nightmare Alley Bradley Cooper, J. Miles Dale und Guillermo del Toro The Power of the Dog Bradley Cooper, J. Miles Dale und Guillermo del Toro West Side Story Kristie Macosko Krieger und Steven Spielberg

Im TV und Livestream – So können Sie Oscars 2022 live im Fernsehen mitverfolgen

Im Jahr 2022 gibt es einige Veränderungen im Programm der Oscar-Verleihung. So soll die Veranstaltung von drei Moderatorinnen begleitet werden. Zudem wird die Veranstaltung in insgesamt drei Teile gesplittet. Nicht alle Kategorien werden im TV-Livestream übertragen, um den Abend etwas abzukürzen. Angeblich sei ein Grund dafür, dass die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen haben. Und zu guter Letzt kann das Publikum bei den Oscars 2022 über seinen Lieblingsfilm abstimmen und dabei einen Preis gewissen. Die Oscar-Preisverleihung findet am Sonntag, dem 27. März 2022, statt. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie die Verleihung live im TV und im Live-Stream sehen können.

Im deutschen Fernsehen werden die Oscars 2022 von ProSieben übertragen. Alternativ gibt es auch einen Live-Stream über Joyn, wie die Südwest-Presse berichtet. Dort finden Sie am nächsten Tag noch die Highlights der Veranstaltung.

Was? Wann? Wo? Oscar Countdown: Red Carpet 27.03.2022 um 21.10 Uhr ProSieben und Joyn Oscar-Preisverleihung 28.03.2022 um 2 Uhr ProSieben und Joyn Highlights der Oscars 2022 28.03.2022 um 17 Uhr ProSieben und Joyn

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt die Show erst spät am Abend. Je nach Interesse kann ab 21.10 Uhr die Eröffnung auf dem roten Teppich live verfolgt werden. Und wenn das uninteressant ist? Dann schalten Sie ab 2 Uhr in der Nacht ein, denn dann startet die Preisverleihung. (fh)