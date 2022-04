Omikron-Infektionen bei Kindern: Welche Symptome auf eine Ansteckung hindeuten

Welche Symptome deuten auf eine Omikron-Infektion bei Kindern hin? (Symbolbild) © Muammar Awad/dpa

Die Omikron-Variante verbreitet sich weiterhin in Deutschland. Infektionen betreffen neben Erwachsenen aber auch Kinder. Welche Symptome sprechen dafür?

Berlin – Die Wissenschaft konnte bereits ermitteln, dass die Omikron-Variante in der Regel keinen so schweren Verlauf zur Folge hat, als es beim Urtyp von Corona oder etwaigen Varianten der Fall ist. Dafür übertragen sich Omikron und die Omikron-Unterform BA.2 leichter und schneller als andere Mutationen. Von Infektionen sind aber nicht nur Erwachsenen betroffen, sondern immer wieder auch Kinder. Doch an welchen Symptomen können besorgte Eltern eine Infektion ihres Kindes mit dem Virus festmachen?

Welche Symptome auf eine Omikron-Infektion des Kindes hindeuten, wie Virologe Christian Drosten schwere Verläufe bei Kindern einschützt und welche Impf-Möglichkeiten für die Kleinen bestehen, erfahren Sie hier.*

Fakt ist: Die Forschung konnte bereits die Symptome der Omikron-Variante* sowie Anzeichen, die auf eine Infektion mit Omikron-Unterform BA.2 hindeuten*, ermitteln. Nachgewiesen wurde auch, dass vor allem Boosterimpfungen nicht vor einer Corona-Infektion schützen, jedoch vor schweren Verläufen bis hin zu Long Covid*. Wer die Zeichen der Zeit deuten möchte, sollte bei einem speziellen Omikron-Symptom, das vor allem bei Kleinkindern auftritt*, aber auf jeden Fall umgehend reagieren. Eine Reaktion kann hinsichtlich der jeweiligen Blutgruppe, die das Risiko einer Corona-Infektion mitunter erhöhen kann*, natürlich nicht erfolgen. Dieser Zustand ist unumstößlich. Im Gegensatz zur zweiten Boosterimpfung für alle Menschen in Deutschland*, die jedoch noch einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission bedarf.