Österreich: Zug entgleist, Pflegeheim evakuiert – Auto mit Todesopfer in Tiroler Fluss entdeckt

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Das Unwetter in Österreich hält am Mittwoch weiter an. In einigen Regionen gab es Großeinsätze und in Wien eine Pegel-Warnung.

Update vom 17. Mai, 12.25 Uhr: Ein Auto mit einem toten Menschen an Bord ist im Inn bei Kirchbichl in Tirol versunken. Die Bergung gestaltete sich schwierig wegen des hohen Wasserstandes und der starken Strömung, wie die Polizei in Österreich am Mittwoch berichtete. Sie wurde am Dienstagabend darüber informiert, dass ein Auto in dem Fluss treibe.

Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug zunächst nicht finden, bis Anrainer auf eine Welle hinwiesen, die auf den Wagen schließen ließ. Nach einer intensiven Suche sei es schließlich gelungen, das Auto mit einer toten männlichen Person im Innern zu bergen. Die Identität des Opfers und die Umstände des Unfalls sind laut Polizei noch unklar.

Erstmeldung vom 17. Mai, 11 Uhr: Wien - Die starken Regenfälle aus den vergangenen Wochen halten in vielen Regionen in Österreich auch am Mittwoch weiterhin an. Während sich der Niederschlag im Laufe des Tages zumindest im Süden dem lang ersehnten Ende zuneigen könnte, kämpfen einige Orte in Österreich bereits mit neuen Folgen des Unwetters. Erst vor kurzem haben die pausenlosen Regenfälle einen Berghang nahe der bayerischen Grenze ins Rutschen gebracht. Im Tiroler Kühtai hat unterdessen eine Mure am Mittwochmorgen die Durchgangsstraße Richtung Ötztal verschüttet. Auch Italien und Kroatien werden von schweren Unwettern heimgesucht.

Heftige Regenfälle in Österreich: Zugentgleisung und Evakuierung eines Pflegeheims in Steiermark

Am Mittwoch wurden weitere Vorfälle in Österreich gemeldet. In Straß in Steiermark ist am Dienstagabend ein Zug aufgrund einer Mure auf den Schienen entgleist. Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-jähriger Lokführer auf einer Bahnstrecke Richtung Graz unterwegs, als der Zug auf eine Mure prallte und entgleiste. Der 36-Jährige versuchte noch zu bremsen, wurde während des Vorfalls aber leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Polizei befanden sich zu der Zeit keine weiteren Fahrgäste im Zug. Die Feuerwehr rückte anschließend mit 59 Einsatzkräften an, um die Unfallstelle abzusichern.

Der tagelange teils intensive Regen hat in der Steiermark zu Überschwemmungen, Murenabgängen und Hangrutschungen geführt. © Unbekannt/BFVFB/K. LENZ/APA/dpa

Einen weiteren Großeinsatz gab es am Dienstagnachmittag ebenfalls im Bundesland Steiermark, in einem Pflegeheim in Gamlitz. Dort sorgten die massiven Regenfälle dafür, dass sich Teile einer 80 Meter langen und fünf Meter breiten Steinmauer hinter dem Pflegeheim lösten und einige Balkontüren eindrückten, sodass sie ins Zimmer fielen. „Wir haben bereits zu Mittag 20 Personen, deren Zimmer gefährdet sind, evakuiert. Sie sind teilweise bei den Familien oder anderen Pflegeheimen untergebracht“, zitiert die Kleine Zeitung den Bürgermeister Friedrich Partl.

Der Hang oberhalb des Heims befinde sich weiterhin in Bewegung. Jetzt müsse versucht werden, „das Wasser abzuleiten, um den Hang zu entlasten“. Laut Partl seien Erdrutsche in der Lage zwar nicht überraschend, in dem Ausmaß habe es sie jedoch noch nicht gegeben.

Unwetter in Österreich: Wien spricht Hochwasserwarnung aus

In Wien werden die Folgen des Unwetters in Österreich voraussichtlich erst im Laufe des Tages sichtbar. Dort rechnen Experten mit Hochwasser, da der Pegel in der Donau extrem gestiegen ist. „Es ist Routine“, sagte Gerarld Loew von den Wiener Gewässern gegenüber Wien ORF und betonte, dass die Prognosen wegen des großen Einzugsgebiets der Donau im Moment sehr uneinheitlich seien. „Es wird entweder ein sehr kleines Hochwasser. Es kann aber auch bis zu einem zehnjährigen Hochwasser gehen“, so Loew weiter. Letzteres würde ein Hochwasser bedeuten, das so nur alle zehn Jahre vorkommt. Laut Einschätzung des Experten könnte am Mittwoch auch der Schiffsverkehr auf der Donau eingestellt werden. Es gebe insgesamt in Wien aber keinen Grund zur Panik, betonte Loew weiter.

Österreichische Wetterdienste wie wetter.at rechnen am Mittwoch besonders im Norden und Osten von Österreich mit anhaltendem Regen. Im Süden sei hingegen Besserung in Sicht, dort könnte der Niederschlag bereits am Vormittag deutlich nachlassen und im Laufe des Tages abklingen. Auch Norden und Osten soll es am Nachmittag zumindest weniger regnen. Dramatischer ist die Situation im Nachbarland Italien. Dort fordern massive Überschwemmungen bereits Todesopfer. Auch in Kroatien kam es zu zahlreichen Evakuierungen. (nz)