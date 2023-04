Postbote stellt Tausende Sendungen in Österreich nicht zu – und bunkert sie monatelang

„Entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten“

Von Karolin Schäfer

Ein langjähriger Mitarbeiter bunkerte monatelang tausende Sendungen, statt sie an die Empfänger auszuliefern. Die Post in Österreich zog Konsequenzen.

Seekirchen (Österreich) – Verspätungen oder Verlust: Es kommt hin und wieder vor, dass Pakete ihre Empfänger nicht erreichen. Die Gründe sind unterschiedlich. Doch in Österreich sorgte nun ein ungewöhnlicher Fall für Aufsehen.

Ein Postbote hat im Salzburger Land zahlreiche Sendungen nicht ausgeliefert. Ganze 4000 Briefe sollen nicht angekommen sein. Wie die Salzburger Nachrichten am Samstag (22. April) berichteten, soll der Bote die Sendungen stattdessen gehortet haben – in seinem Dienstauto, zu Hause und in seinem Spind im Postzentrum in Seekirchen am Wallersee.

Postbote hortet in Österreich Tausende Sendungen: „Entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten“

Nachdem sich mehrere Kunden über vermisste Sendungen bei der Zustellbasis Seekirchen beschwert hatten, flog der Fall auf. Seinen Job ist der Mann nun los. Einem Unternehmenssprecher zufolge soll sich die Post AG von dem Boten getrennt und eine Strafanzeige gestellt haben.

+ In Österreich stellte ein Postbote Tausende Sendungen nicht zu. © Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

„Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, hieß es in einem Schreiben an die vielen Haushalte, die keine Sendungen erhalten hatten. Durch eine Fehlleistung eines Mitarbeiters sei es zu Verzögerungen gekommen.

Österreich: Langjähriger Postbote stellt monatelang keine Sendungen zu

Seit mehr als zehn Jahren war der Postbote im Dienst. Warum er einen Teil der Sendungen in den vergangenen zehn Monaten bunkerte, sei bislang unklar, teilte der Sprecher mit. Aus dem Postzentrum in Seekirchen werden täglich rund 16.500 Briefe zugestellt. „Wenn da täglich ein paar liegen bleiben, fällt das leider nicht gleich auf“, wurde der Sprecher zitiert. (kas/dpa)

Im vergangenen Jahr beschwerten sich viele Kunden auch über die Deutschen Post. Zahlreiche Briefe und Pakete kamen nicht oder nur verspätet an.

Rubriklistenbild: © Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild