Autodieb flüchtet auf Pferd vor Polizei – zuvor hatte er andere seltsame Dinge getan

Von: Johannes Welte

Teilen

Verfolgungsjagd und versuchter Pferdediebstahl in Ebbs. © ZOOM.TIROL

Mit einem geklauten Pferd versuchte ein 20-Jähriger in Ebbs, dem Tiroler Nachbarort von Kiefersfelden, vor der Polizei zu flüchten. Zuvor hatte er ein Auto geraubt – und nicht nur das.

Ebbs – Um 20:25 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Kufstein ein Anruf ein: In Ebbs schleiche sich ein halbnackter Mann mit einem großen Messer um geparkte Autos herum. Was die Polizei noch nicht wusste: Der junge Mann hatte zuvor im Ort mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und einer Frau die Autoschlüssel abgenommen.

Wildwest im Tiroler Inntal: Halbnackter raubte mit Messer Auto

In deren Auto, einem VW Scirocco, entdeckten die Beamten den Autodieb, der dann sofort türmte. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung des Langfingers auf, der ohne Rücksicht auf jede Verkehrsregel davon raste. Schließlich verlor er die Kontrolle über den Wagen, durchbrach einen Metallzaun und rammte mit dem Auto eine Betonmauer, stieg aus und setzte die Flucht zu Fuß fort.



Das ist der VW Scirocco, den der Italiener geraubt hatte. Er setzte ihn bei der Flucht gegen eine Mauer. © ZOOM.TIROL

Auf einer Koppel entdeckte der Flüchtige dann aber ein Pferd: Mit Mirabella, so der Name der Stute, wollte er ohne Sattel die Flucht vor den Tiroler Sheriffs fortsetzen. Doch das trächtige, sieben Jahre alte Welsh Cob-Pferd war mit dem Ritt nicht einverstanden – es warf den Reiter einfach ab. So hätte sich wohl auch die Kuh verhalten, die erfolgreich vor einem Schlachter fliehen konnte.

Österreich: 20-jähriger Italiener wird zum Autodieb und flüchtet auf Pferd

Nun könnte man glauben, die Gesetzeshüter hätten ein einfaches Spiel mit der Festnahme gehabt: von wegen. Der Auto- und Pferdedieb wehrte sich massiv. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray gegen den Mann ein. So konnten sie ihn erst überwältigen.

Es handelt sich um einen 20-jährigen Italiener, der in der Gegend wohnt, wie sich dann herausstellte. Er hatte ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser dabei, das beschlagnahmt wurde. Auch nach der Festnahme tobte der Mann weiter und randalierte im Streifenwagen, beschädigte diesen dabei.

Rauschgiftfund in der Wohnung in Tirol

Bei der Hausdurchsuchung wurde eine mögliche Ursache für das wilde Verhalten des Italieners ausfindig gemacht: Die Beamten fanden eine geringe Menge Cannabiskraut. Der Mann wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Beamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Gegen den Auto- und Pferdedieb wird jetzt wegen Raubs und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt. Noch extremer liest sich indes die Tat einer Frau aus Thailand, die angeblich 13 Freunde mit Zyanid vergiftet haben soll.