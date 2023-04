Snapchat schaltet KI-Chatbot für alle Nutzer frei

Die Macher der Foto-App Snapchat stellen den Chatbot MyAI nun auch nicht zahlenden Nutzern zur Verfügung. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Chatbots sind in aller Munde - nun springt auch Snapchat auf den fahrenden Zug. Auch nicht zahlende Nutzer können sich nun mit MyAI wie mit einer echten Person unterhalten.

Los Angeles - Die Macher der Foto-App Snapchat springen auf den aktuellen Chatbot-Trend auf. Der Dienst wird seinen Text-Bot MyAI für alle Nutzern kostenlos verfügbar machen, wie Mitgründer und Chef Evan Spiegel am Mittwoch ankündigte. Mit MyAI können Nutzer sich wie mit einer echten Person unterhalten - und man kann den Bot auch zu Text-Chats mit Freunden hinzufügen.

Bisher war MyAI nur für Kunden des Abo-Dienstes Snapchat+ verfügbar, der in Deutschland 3,99 Euro im Monat kostet. Für sie gibt es jetzt eine weitere neue Funktion: Schickt man dem Chatbot ein Foto, kommt von der Software ein von ihr erzeugtes passendes Bild zurück. MyAI basiert wie der bekannte Chatbot ChatGPT auf Technologie des Start-ups OpenAI.

Solche Software mit künstlicher Intelligenz erzeugt eigene Inhalte auf Grundlage gewaltiger Mengen an Informationen, die sie zum Anlernen verarbeitet hat. Bei Texten zum Beispiel schätzen Programme wie ChatGPT Wort für Wort, wie ein Satz weitergehen sollte.

Die Snapchat-Betreiberfirma Snap will auch ihre Technologie zur virtuellen Anprobe stärker außerhalb der eigenen App einsetzen. Am Mittwoch wurde eine Art digitaler Spiegel vorgestellt, mit dessen Hilfe man auch im stationären Handel Mode auf dem Display anprobieren kann. Eine Idee dahinter sei, dass man sich besser eine Liste potenzieller Käufe zusammenstellen kann, bevor man sie in einer Kabine anprobiert, sagte die zuständige Snap-Managerin Jill Popelka. Solche Spiegel seien aktuell testweise bei der US-Ladenkette Men's Warehouse im Einsatz. dpa