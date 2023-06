Nach Festnahme in Unterhose: Bittere Konsequenzen für Star aus „Notruf Hafenkante“ und „Tatort“

Von: Fabian Raddatz, Elias Bartl

Für den Hamburger Schauspieler Joel Williams („Notruf Hafenkante“, „Tatort“) haben seine Ausfälle am Dienstagabend nun bittere Konsequenzen.

Update vom 2. Juni: Hamburg – Er soll mit einer Eisenstange randaliert, wirre Sätze über den FC Bayern und Oliver Kahn gerufen und „Heil Hitler!“ von seinem Balkon geschrien haben. Letzten Endes trug ihn eine Spezialeinheit der Polizei gefesselt und nur in Unterhose bekleidet aus dem Haus. Später fanden Einsatzkräfte geringe Mengen an Drogen in seiner Wohnung.

Spezialkräfte der Polizei überwältigten den Schauspieler Joel Williams auf seinem Balkon. © Elias Bartl

Es sind schwere Tage für den Hamburger Schauspieler Joel Williams („Notruf Hafenkante“, „Tatort“). Der 29-Jährige, der sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung befinden soll, verliert nun laut Bild-Zeitung seinen Job beim Kieler „Tatort“ des NDR. Dort war Williams in der Folge „Die große Wut“ als IT-Forensiker und Axel Milberg-Assistent „Ole Addo“ zu sehen.

Nach Festnahme in Unterhose: Hamburger Serien-Star verliert „Tatort“-Job

Doch nach einer weiteren Folge („Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“) soll Schluss sein. „Die Figur Ole Addu wird nach derzeitigem Planungsstand nicht dauerhaft Teil des Ensembles werden“, sagte einer NDR-Sprecherin der Bild. Almila Bagriacik (32) soll hingegen als Borowski-Assistentin „Mila Sahin“ weitermachen dürfen.

Dabei soll die Entscheidung, ohne Williams weitermachen zu wollen, nicht an seinem Ausraster am Dienstagabend liegen. „Unsere Planung steht nicht mit den aktuellen Vorfällen in Zusammenhang“, so die NDR-Sprecherin.

„Notruf Hafenkante“-Star von Spezialeinheit in Hamburg festgenommen

Erstmeldung vom 30. Mai: Hamburg – Joel Williams, bekanntes Fernsehgesicht und Schauspieler der Serie „Notruf Hafenkante“, sorgte am Dienstagnachmittag für Aufregung in Hamburg St. Georg. Der 28-jährige Williams randalierte in seinem Haus, schrie verwirrte Sätze über den FC Bayern und den früheren Torwart Oliver Kahn und terrorisierte seine Nachbarn mit einem Schlagstock. Die Polizei musste mehrfach mit einem Großaufgebot an Beamten in die Soester Straße ausrücken.

Notruf Hafenkante Star randaliert in seiner Wohnung

Polizisten mussten den Schauspieler auf einer Trage fixieren. © Elias Bartl

Bereits am Mittag waren die Einsatzkräfte zweimal wegen Beschwerden über die Randale des Schauspielers von Nachbarn alarmiert worden. Die Polizei hatte ihm zuvor mitgeteilt, dass er in Gewahrsam genommen werde, falls er weiterhin die Nachbarn terrorisiere.

Schließlich kam es erneut zu einem heftigen Vorfall. Laut Polizei Hamburg schlug Williams mit einer Eisenstange um sich und zeigte ein extrem aggressives Verhalten im Haus. In solchen Fällen werden üblicherweise die Randalierer in Gewahrsam genommen, um sich zu beruhigen. Doch in diesem Fall wurde festgestellt, dass Williams eine medizinische Betreuung benötigt. Aus diesem Grund befindet er sich derzeit in ärztlicher Obhut, wie die Polizei erklärte.

Joel Williams war nicht nur in der Serie „Notruf Hafenkante“ zu sehen, sondern spielte auch in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ mit. Die genauen Hintergründe seines verwirrten Verhaltens sind bisher nicht bekannt. Die Polizei führt die Ermittlungen weiter, um mehr Informationen über den Vorfall zu erhalten.