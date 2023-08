Tödliches Drama in Tirol: Junger Mann geht in See unter – seine Begleitung muss alles mit ansehen

Schreckliche Tragödie am Tiroler See: Ein Mann ist nachts beim Schwimmen in Panik geraten. Seine Begleiterin versuchte noch, ihn zu retten.

Fiss – Ein Todesdrama spielte sich offenbar am Wolfsee in Fiss (Österreich) ab. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Montag dort ertrunken. Der Mann war mit zwei Frauen (beide 21) und einem anderen Mann (25) an den See gefahren. Mit einer 21-Jährigen wollte er dann den See durchschwimmen, teilt die österreichische Polizei mit. Diese folgenschwere Entscheidung trafen die beiden demnach gegen 23 Uhr.

Tirol: Schreckliche Tragödie am See – Schwimmer in Panik ertrinkt vor den Augen seiner Begleiterin

„Nach circa Dreiviertel der Strecke geriet der Mann aus unbekannter Ursache in Panik“, so die österreichische Polizei. Die 21-Jährige schwamm daraufhin zum Mann hin, versuchte ihn zu beruhigen und an der Wasseroberfläche zu halten, was ihr aber nicht gelang. Der 24-Jährige ging schließlich unter.

Todesdrama in der Nacht: In einem Tiroler See ist ein Mann (24) beim Schwimmen vor den Augen einer Freundin plötzlich untergegangen. © Wasserrettung Tirol

Todesdrama an Tiroler See - Begleiterin schreit um Hilfe

Die junge Frau schwamm daraufhin zum Ufer und schrie laut um Hilfe. Der weitere Begleiter setzte einen Notruf ab und löste einen Großeinsatz aus.

Hundert Einsatzkräfte unter anderem vier Feuerwehren und drei Wasserrettungen suchten nach dem Schwimmer. Taucher der Innsbrucker Berufsfeuerwehr konnten den Verunglückten jedoch nur noch tot gegen 0.30 Uhr aus dem Wasser in einer Tiefe von 3,5 Metern bergen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Großangelegte Suchaktion am Tiroler See: Hunderte Einsatzkräfte suchen mitten in der Nacht nach einem Mann, der beim Schwimmen in Panik geraten war. © Wasserrettung Tirol

Drama in Tirol: Todesursache noch unklar – Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Nach Angaben der Polizei sei die Identität des Ertrunkenen noch nicht eindeutig gesichert. Zur Klärung der Todesursache und der Identität ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion an, berichtet das ORF. „Wir drücken allen Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid aus“, schreibt die Wasserrettung Tirol auf Facebook zu dem schrecklichen Vorfall.

