Nordsee-Frachter weiter eine enorme Gefahr: Was passiert, wenn das Schiff auseinanderbricht

Von: Michelle Brey

Teilen

Noch immer droht eine Katastrophe. Ein Sinken der „Fremantle Highway“ hätte enorme Auswirkungen auf das Wattenmeer.

Frankfurt – Seit dem 26. Juli brennt der Nordsee-Frachter „Fremantle Highway“. Zwar gelang nun ein riskantes Abschlepp-Manöver zu einem neuen Liegeplatz. Doch das ist erst eine Etappe auf dem schwierigen Weg zum Ende des Dramas. „Das Feuer ist deutlich schwächer geworden, und auch die Temperatur hat abgenommen“, sagte der Direktor der Wasserbehörde, Joost de Ruig, dem Radiosender NOS. Das Schiff sei stabil und intakt. Doch die Gefahr ist zunächst nicht gebannt. Noch immer können die Stahlwände aufreißen und Öl heraussickern. Ein Kentern, Sinken oder Auseinanderbrechen des Frachters sind nicht ausgeschlossen. Die Folgen wären enorm.

Nordsee-Frachter in Flammen: Mehr als 3000 Autos an Bord – Fotos zeigen das Inferno Fotostrecke ansehen

Nordsee-Frachter in Flammen: Gefahr besteht weiterhin - „Ölkatastrophe der sichere Tod“

Würde der Nordsee-Frachter Sinken, Kentern oder Auseinanderbrechen, würde das „auch das deutsche Wattenmeer betreffen, das nicht von ungefähr UNESCO-Weltnaturerbe ist“, erklärte Thilo Maack, Meeresbiologe von Greenpeace Deutschland, gegenüber dem ZDF. Hintergrund sei die Strömung Richtung ostwärts.

Besonders die Auswirkungen eines solchen Unglücks auf die Tiere im Wattenmeer stellte der Experte heraus. „Wir haben dort derzeit etwa eine Million Eiderenten und Brandgänse, die flugunfähig sind, weil sie sich gerade mausern, das heißt, sie verlieren ihr Federkleid und bauen es neu auf. Für die wäre eine Ölkatastrophe der sichere Tod.“

Etliche Zugvögel durchziehen das Wattenmeer jährlich. Eine Ölkatastrophe würde sie in Gefahr bringen. © Panthermedia/Imago

Das Wattenmeer in Gefahr durch den Nordsee-Frachter: Sinken hätten enorme Auswirkungen

Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten beheimatet das Wattenmeer laut UNESCO. Hinzu kommen zehn bis zwölf Millionen durchziehende Zugvögel jedes Jahr und die größte zusammenhängende Schlick- und Sandwattfläche. Das Wattenmeer ist „von besonderer Bedeutung für die weltweite Biodiversität“, so UNESCO - kaum vorstellbar also, was ein Sinken der „Fremantle Highway“ konkret für Auswirkungen hätte. Sichtbar würden sie jedenfalls über Jahre hinweg bleiben. Denn, so Maack gegenüber dem ZDF, „die Gezeiten würden für eine weiträumige Verteilung des Ölteppichs führen“.

Wattenmeer UNESCO-Welterbe Fläche: 11.500 km² Lebende Säugetiere: Zum Beispiel Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale. das Watt Laichplatz von zahlreichen Meeresfischen wie Scholle und Seezunge. Das Watt als Laichplatz für: Zahlreiche Meeresfische wie Scholle und Seezunge.

„Chronische Ölverschmutzung“: Experten beschäftigen sich mit möglichem Katastrophen-Szenario durch Nordsee-Frachter

Auch Meeresschutzexperte Kim Detloff vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) blickte mit Sorge in Richtung des Nordsee-Frachters. Er warnte, die Gefahr einer Umweltkatastrophe im Falle einer Havarie sei nach wie noch nicht gebannt. „Wir würden diese chronische Ölverschmutzung haben, über viele Quadratkilometer. Und bei der vorherrschenden Windlage würde das in die deutsche Bucht, ins Wattenmeer gedrückt“, erklärte er. Laut dem Bundesumweltministerium in Berlin befinden sich an Bord des Schiffes 1600 Tonnen Schweröl sowie weitere 200 Tonnen Marinediesel.

Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch Feuer ausbrach. Zu dem Zeitpunkt lag er vor der Insel Ameland. Bei der Evakuierung der Besatzung starb ein Mensch. Der Kapitän des Schiffs schilderte dramatische Szenen. Brandherd war möglicherweise die Batterie eines elektrischen Autos. (mbr/dpa)