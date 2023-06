Tod beim Triathlon in Hamburg: „Die Strecke ist ein No-Go“ – heftige Vorwürfe gegen Ironman-Veranstalter

Von: Frank Hellmann

Fatale Begegnungsstätte: Triathleten fahren an der Unglückstelle in Hamburg am Deich vorbei. © dpa

Die Ironman-Organisatoren erreichen nach dem tödlichen Zusammenstoß in Hamburg heftige Vorwürfe, die auch auf den Ironman Frankfurt abstrahlen.

Frankfurt – Pascal Morillon frönte auch am Montag wieder seinem Hobby. Seit der 64-Jährige sich nicht mehr als Rennleiter für den Ironman Frankfurt verantwortlich zeichnet, ist er häufiger auf dem Golfplatz zu finden. Auch ihn hat der tödliche Unfall beim Ironman Hamburg erschüttert, der seinen einstigen Arbeitgeber gehörig in Misskredit bringt. Morillon sagte der FR: „Die Strecke in Hamburg ist ein No-Go.“ Denn auf dieser Straße an einem Deich die Radstrecke im Gegenverkehr zu führen, sei ein viel zu großes Risiko gewesen, so der mit den Wegstrecken fast aller europäischen Ironman-Rennen vertraute Experte.

Frontal-Zusammenstoß auf enger Strecke: Ironman-Profis, neben Agegroupern – und vorbei rasen Motorräder

Der frontale Zusammenstoß des 70 Jahre alten Kamera-Motorradfahrers mit dem schwer verletzten, 26-jährigen Triathleten auf dem Rennrad hatte sich auf der Wendepunktstrecke am Spadenländer Hauptdeich im Hamburger Stadtteil Ochsenwerder ereignet. Augenzeugen kritisierten, dass auf dieser Passage zahlreiche Profis von Motorrädern begleitet wurden, auf denen Kameraleute saßen – so auch auf dem Unfallmotorrad.

Der erfahrene Ex-Rennleiter Morillon gibt zu bedenken, dass bei einem ordnungsgemäßen Überholvorgang zehn Meter Platz nach hinten und vorne und drei Meter zur Seite eingehalten werden müssen, um keine Zeitstrafe zu kassieren.

Wenn auf einem Zwei-Runden-Kurs jedoch Profis und sogenannte Agegrouper in völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs seien und ständig noch Motorräder eigentlich eine dritte Spur bräuchten, sei für alle hochgefährlich, zumal die ausgewählte Straße in der Mitte keine physische Abtrennung hatte.

„Völlige Farce“: Ironman-Star Jan Frodeno nach Unglück in Hamburg außer sich

Auch Triathlon-Star Jan Frodeno, in Hamburg als Vierter ins Ziel gekommen, erhob heftige Vorwürfe: „Es war so unfassbar eng. An dieser Stelle dürfen keine Motorräder sein!“ Ein einfaches „Weiter so“ dürfe es nach der „völligen Farce“ bei diesem als Europameisterschaft firmierenden Rennen keinesfalls geben, unterstrich der 41-Jährige nach seinem letzten Rennen auf deutschem Boden, was tragischer hätte kaum ablaufen können. Den Unfall („habe das Fahrrad gefühlt in tausend Teile zerspringen sehen“) hatte er direkt mitbekommen.

„Wir brauchen Änderungen – und zwar sofort!“, schrieb die deutsche Topathletin Laura Philipp. „Dieses Drama darf nicht sinnlos bleiben“, erklärte Europameister Denis Chevrot. Auch Frankfurts Iroman-Gründer Kurt Denk zeigte sich geschockt: „Das was gestern in Hamburg passiert ist, war ein ganz schwarzer Tag für diesen Sport und für die Marke Ironman. Eine derart schmale Radstrecke mit Gegenverkehr zu planen, plus viel zu vielen Motorrädern auf dem Rennkurs, das war und ist mehr als grob fahrlässig.“ Dazu rügte der Privatier „die Pietätlosigkeit des Veranstalters“, denn: „Das Rennen weiter laufen zu lassen, ist an Instinktlosigkeit nicht zu überbieten. Es macht mich sehr traurig zu sehen, wie diese Marke von den dort Verantwortlichen kaputt gemacht wird.“ Die für die weltweiten Ironman-Events zuständige World-Triathlon Corporation (WTC) hatte verfügt, das Rennen am Sonntagmorgen nicht abzubrechen, während die ARD als Sender aus der Übertragung ausstieg.

Nächste Ironman-Veranstaltungen unter Beobachtung: Challenge Roth mit 40 Begleitmotorrädern weniger

Nun stehen demnächst mit dem Challenge Roth (25. Juni) und dem Ironman Frankfurt (2. Juli) die zwei größten Langdistanz-Rennen erst noch aus – und folglich unter Beobachtung. Challenge-Geschäftsführer Felix Walchshöfer hat angekündigt, 40 Begleitmotorräder weniger und Fotografen nur von Außen an die Strecken seines beliebten Rennens zu bringen, um die Sicherheit zu verbessern. Frankfurt hingegen war am Montag zunächst nicht in der Lage, ein Statement zu konkreten Lehren für das Rennen mit 3000 Aktiven zu übermitteln. Der in Hamburg beheimatete Europa-Chef Oliver Schiek war bereits am Sonntag sprachlos, weil der in Tampa (Florida) ansässige Weltverband sofort die Hoheit über die Kommunikation übernahm. Auch dieses Verhalten steht massiv in der Kritik.

Morillon berichtete, dass er mit Begründer Denk und Nachfolger Kai Walter immer darauf geachtet habe, Begegnungen auf der Radstrecke zu vermeiden. „Wir hatten das auf der Laufstrecke und haben damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich weiß aber, dass es für Veranstalter immer schwieriger geworden ist, eine Strecke genehmigt zu bekommen. Unser vor 20 Jahren entworfener Radkurs würde bei den Behörden heute wahrscheinlich nicht mehr durchgehen.“

Deutsche Triathlon-Union warnt vor überzogener Kritik: „Extrem erfahrenes Organisationsteam“

Die Streckenführung für den Ironman Frankfurt geht zunächst vom Langener Waldsee in die Innenstadt und dann in die Wetterau bis nach Stammheim bei Florstadt. Die rund 60 Motorräder für Kampfrichter, Kameras und Fotografen waren hier stets angehalten, die zweite Fahrspur zu benutzen. Der ehemalige Rennleiter erzählt, dass zu seiner Zeit klare Ansagen über Funk erfolgten, um waghalsige Manöver der Motorradfahrer grundsätzlich zu unterbinden.

Martin Engelhardt als Präsident der Deutschen Triathlon-Union warnte vor überzogener Schelte der Ironman-Organisatoren. „Die schnellen Reaktionen sind einerseits verständlich, weil die Leute emotional ergriffen sind. Aber man muss das meiner Ansicht nach seriös in alle Richtungen angucken. Natürlich kann dabei rauskommen, dass da auch Fehler begangen wurden.“ Prinzipiell sei allerdings in Hamburg „ein extrem erfahrenes Organisationsteam“ am Werk: „Die haben weltweit Veranstaltungen organisiert. Das sind keine Hallodris sondern verantwortungsbewusste Menschen.“ (mit sid)