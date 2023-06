Bekannt durch „Ziemlich beste Freunde“: Querschnittsgelähmter Philippe (72) ist tot

Von: Romina Kunze

Seine Geschichte ging 2011 um die Welt. Nun ist Philippe Pozzo di Borgo im Alter von 72 Jahren gestorben. Was bleibt, ist das Bild eines „würdevollen und kämpferischen Mannes“.

München – Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem reichen, querschnittsgelähmten Mann und seinem aus der unteren Sozialschicht stammenden Pfleger – diese Beziehung behandelt der Film „Ziemlich beste Freunde“ (2011). Die Vorlage für die bewegende Tragik-Komödie ist die wahre Geschichte des französischen Unternehmers Philippe Pozzo di Borgo.

Im Alter von 72 Jahren ist der Mann hinter einem der erfolgreichsten Kinofilme Frankreichs, der 2012 auch in die deutschen Kinos kam, nun in Marokko gestorben. Das berichtet die Pariser Tageszeitung Le Parisien unter Berufung auf den Bruder des Mannes.

Film „Ziemlich beste Freunde“ nah am realen Leben von Philippe di Borgo

Es ist eine Geschichte, wie für die Leinwand gemacht: Der Aristokrat Philippe ist gebildet, intelligent und wohlhabend, doch auf Hilfe angewiesen. Ein Sportunfall fesselt den vom Hals abwärts gelähmten Mann seitdem an einen Rollstuhl. Mit einem Sozialhilfeempfänger und Ex-Häftling bekommt ein unerwarteter Bewerber den Job. Aus der Not heraus geboren, entsteht eine innige Freundschaft, wie sie sie noch bis heute seinesgleichen in der Filmwelt sucht. Und nicht nur dort: Auch im echten Leben waren di Borgo und sein Pfleger, der junger Algerier Abdel Sellou, „Ziemlich beste Freunde“.

Die beiden echten Menschen hinter dem Film „Ziemlich beste Freunde“: Der querschnittsgelähmte Unternehmer Philippe di Borgo (rechts) und sein Pfleger Abdel Sellou. © Imago

Wie nah der für einen Oscar und Golden Globe nominierte Film am realen Leben ist, zeigt die ZDF-Doku „Beste Freunde“, die unter „37 Grad“ lief. Ein Beispiel: Wie im Film habe sich der junge Algerier, der kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde, bei di Borgo nur beworben, um Sozialgeld beziehen zu können. Gemeinsam gingen sie auf Reisen, unter anderem nach Marokko, wo di Borgo sesshaft wurde und letztlich verstarb. Zehn Jahre hielt die berufliche Zusammenarbeit, bis zum Schluss die Freundschaft.

Inspiration für „Ziemlich beste Freunde“: Querschnittsgelähmter di Borgo spricht von „zwei Leben“

Er habe zwei Leben geführt, sagte di Borgo in einem Interview mit der Zeit vor einigen Jahren. Durch Pfleger Sellou habe sein zweites Leben begonnen, so der ehemalige Direktor des Champagner-Unternehmens Pommery weiter. 1993 stürzte di Borgo, ähnlich wie in „Ziemlich bese Freunde“, mit einem Gleitschirm ab, bricht sich einen Halswirbel und bleibt gelähmt. Drei Jahre später ein weiterer Schicksalsschlag, als seine Frau an Krebs verstarb.

Dank der Hilfe seines Pflegers fand di Borgo aus seiner Depression, schrieb der Franzose in seinen 2001 veröffentlichen Memoiren „Le Second souffle“ (zu Deutsch: „Die zweite Luft“). Im Zeit-Interview, in dem er Sellou seinen Bruder nannte, sagte er 2012: „Ich war an Geld interessiert, ich war ehrgeizig und gierig. Ich habe inzwischen meine verlorene Unschuld zurückbekommen und mich in der Stille und im Schmerz wiedergefunden.“

Filmemacher nehmen Abschied: di Borgo ein „würdevoller und kämpferischer Mann“

„Mit großer Trauer haben wir gerade vom Tod unseres Freundes Philippe Pozzo di Borgo erfahren“, schrieben die Filmemacher Éric Toledano und Olivier Nakache, die di Borgos Geschichte auf der Leinwand verewigten, in einem Post auf Instagram. „Indem er zustimmte, dass wir seine Geschichte in ‚Ziemlich beste Freunde‘ adaptieren, veränderte er unser Leben und das Leben vieler verletzlicher und zerbrechlicher Menschen“, heißt es in dem Beitrag weiter. Die Todesursache ist bislang unbekannt. Anders als bei der deutschen Filmgröße Margit Carstensen, die kürzlich wohl einer schweren Krankheit erlag.

Berichten zufolge soll di Borgo mehrere Anfragen von Filmproduzenten für seine Autobiografie abgelehnt haben. Erst 2010 nach einem persönlichen Treffen mit Toledano und Nakache sowie den beiden Hauptdarstellern François Cluzet und Omar Sy willigte di Borgo letztlich ein. Allerdings unter der Bedingung, dass fünf Prozent der Erlöse an seinen Förderverein für Behinderte „Fédération Simon de Cyrène“ gehen.

„Wir werden versuchen, alle seine Kämpfe fortzusetzen“, versprechen die Filmemacher in dem Instagram-Beitrag und wollen das „Bild eines mutigen, würdevollen, bescheidenen und kämpferischen Mannes“ bewahren. „Sein Humor und seine Intelligenz werden uns fehlen“, so der Abschied von dem früheren Unternehmer und der Film-Inspiration. Eine andere Unternehmer-Größe Frankreichs, die bereits 2019 verstarb, bekommt demnächst einen Kinofilm gewidmet. In der Hauptrolle: ein Deutscher. (rku)