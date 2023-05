Hitze-Explosion in Deutschland: Warnung vor „schwülwarmer Suppe mit 30 Grad und heftigen Gewittern“

Von: Karolin Schäfer

Der Sommer steht vor der Tür – zumindest in den kommenden Tagen. Stellenweise werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet . Doch es drohen Unwetter.

Kassel – Auch wenn es nach meteorologischer Zeitrechnung bis zum Sommer noch etwas dauert und die Eisheiligen nochmal Bodenfrost im Gepäck hatten, steht in Deutschland nun sommerliches Wetter bevor. Das kommt nach Christi Himmelfahrt (18. Mai) besonders Ausflügler:innen gelegen, die über das lange Wochenende verreisen. Allerdings bringt Hoch Ulla nicht nur viel Sonnenschein, sondern auch Unwetter.

Laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net soll es bis Sonntag überwiegend trocken bleiben. Bis zu 14 Sonnenstunden gibt es am Freitag (19. Mai). Es werden Höchsttemperaturen von über 20 Grad erwartet. Die sommerlichen Temperaturen gehen auch in den kommenden Tagen weiter.

Wetter: Wärmeblase über Deutschland – „Könnte der bisher wärmste Tag des Jahres werden“

Bis zu 25 Grad sind am Samstag (20. Mai) möglich. Lediglich im Osten könnten ein paar Wolken mit kurzen Schauern aufziehen. Am Sonntag (21. Mai) wird es dann richtig heiß: Die Temperaturen könnten in der prallen Sonne die 30 Grad Marke knacken. „Der Sonntag könnte der bisher wärmste Tag im Jahr 2023 werden und zugleich auch der erste Hitzetag des Jahres“, prognostizierte Jung.

Bis zu 30 Grad sind am Wochenende möglich. Doch es stehen heftige Gewitter bevor. © Harald Tittel/dpa

Der Start in die neue Woche soll zwar mit hohen Temperaturen von bis zu 28 Grad weiter gehen. Doch zu Wochenbeginn wird es richtig turbulent. Die Luftmassen seien schwül und gewittrig, hieß es. Jung spricht von einer „schwülwarmen Suppe mit 25 bis 30 Grad und teils heftigen Gewittern“. Regional schwere Gewitter sowie Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen stehen am Montag (22. Mai) und Dienstag (23. Mai) bevor. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor lokalen Unwettern durch heftigen Starkregen. Betroffen seien vor allem der Norden und Südwesten des Landes.

Wetter in Deutschland: Ab Sonntag sind Gewitter und Unwetter möglich

Zum Mittwoch (24. Mai) soll sich das Wetter dann allmählich beruhigen, lediglich im Norden sind noch Regenschauer möglich. „Das werden teilweise Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer werden“, sagte Jung zu der Vorhersage ab Sonntag. Verwunderlich sei das aber nicht, „denn die Höchstwerte liegen ja auch eher in einem Bereich, wie sie für Ende Juni oder Anfang Juli normal wären.“

So soll es laut Jung in den kommenden Tagen weiter gehen:

Freitag (19. Mai) 17 bis 22 Grad, bis zu 14 Sonnenstunden und trocken Samstag (20. Mai) 14 bis 22 Grad, trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken Sonntag (21. Mai) 22 bis 29 Grad, teilweise schwül, erst trocken, gegen Abend Gewitter im Westen Montag (22. Mai) 22 bis 28 Grad, schwülwarm und gewittrig, teilweise Unwetter Dienstag (23. Mai) 14 bis 28 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern Mittwoch (24. Mai) 16 bis 20 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauer, anfangs noch Gewitter

So geht das Wetter in der kommenden Woche weiter

Die zweite Wochenhälfte geht mit milden Temperaturen von bis zu 22 Grad weiter, informierte Jung. Es soll in weiten Teilen des Landes überwiegend trocken bleiben, im Nordosten könnten einzelne Schauer fallen. Meteorologen wagen für den Sommer 2023 eine unheimliche Wetter-Prognose. Steht Deutschland ein Hitzesommer bevor? Erste Trendprognosen deuten unter anderem auf Rekordtemperaturen hin.

Derweil zieht ein Unwettertief über den Norden Italiens. Seit Tagen andauernder Starkregen sorgte für Überschwemmungen und Erdrutsche. Es gibt mehrere Tote und Vermisste. Dem Wetter-Experten Jung zufolge helfen die Regenmengen aber kaum gegen die Dürre. Das Wasser fließe direkt ab und könne kaum im harten Boden versickern. (kas)