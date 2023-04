Wetter-Wende in Deutschland – DWD veröffentlicht neue Prognose

Von: Anika Zuschke

Frühlingshafte Temperaturen und satter Sonnenschein in Deutschland werden wohl nur von kurzer Dauer sein. Bereits am Dienstag sind Gewitter zu erwarten.

München – Über die Ostertage hat es das Wetter in Deutschland gut mit uns gemeint. Traditionelle Osterfeuer und eifriges Eiersuchen konnten im Trockenen stattfinden und sogar die Sonne hat sich vielerorts blicken lassen. So freundlich soll es am Ostermontag mit frühlingshaften 14 bis 18 Grad weitergehen, im Süden sind sogar bis zu 20 Grad möglich. Allerdings sollten Sie die satten Sonnenstunden am Ostermontag auch gut nutzen, denn bereits gegen Abend zieht es zu und ein Regenband überquert Deutschland.

Wetter in Deutschland: am Ostermontag sonnig und warm – vormittags im Osten Nebel

„Gleich zu Beginn der Woche gibt es den besten Tag der Woche“, bestätigt auch Alban Burster, Meteorologe von Wetter.com. Denn aufgrund von warmer Luft aus dem Süden und vorübergehendem Hochdruckeinfluss herrschen in Norddeutschland am Ostermontag tagsüber angenehme 16 bis 18 Grad. Die Witterung beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden und Westen als „mild“ und „oft sonnig“.

Im äußersten Nordosten Deutschlands braucht die Sonne dagegen etwas Zeit, um sich durchzukämpfen: Über Sachsen und Südbrandenburg liegen am Vormittag Hochnebelfelder, die sich am Mittag aber auflösen sollen und der Sonne Platz machen. Die Temperaturen in Brandenburg und Berlin klettern auf milde 15 bis 18 Grad und es bleibt laut dem DWD trocken. Auch von Sachsen-Anhalt bis nach Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen lässt sich die Sonne mit bis zu 10 Sonnenstunden bei rund 16 Grad häufig blicken.

An den Osterfeiertagen wurden die Menschen vielerorts mit Sonne und milden Temperaturen verwöhnt - doch jetzt schlägt das Aprilwetter wieder zu. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Über den meisten Sonnenschein dürfen sich aber die Süddeutschen freuen. In Nordbayern, Baden-Württemberg und im Allgäu soll die Sonne rund 12 Stunden lang scheinen und laut Meteorologe Burster werden in der Südwesthälfte vereinzelt Temperaturen bis zu 20 Grad herrschen. An der See ist es bei maximal 13 Grad etwas kühler.

Frühling in Deutschland von kurzer Dauer – Wetter schwingt am Montag noch um

Leider nimmt die frühlingshafte Phase in Deutschland bereits am Montag aber wieder ein jähes Ende. Denn dem DWD zufolge greift am Abend von Westen her ein „Tiefausläufer auf Deutschland über und leitet eine unbeständigere Witterungsphase ein“. Auffrischender Wind aus Südost bis Süd verwandelt sich demnach in den Kamm- und Gipfellagen einiger Mittelgebirge nachmittags und abends in steife oder sogar stürmische Böen.

Im Westen und Norden Deutschlands bringt der Wind auch wieder Wolken mit, der Himmel zieht sich im Tagesverlauf immer weiter zu und von der Eifel bis nach Ostfriesland setzt abends wohl bereits Regen ein. In der Nacht zu Dienstag überquert Deutschland mit zunehmendem Wind schließlich ein „Regenband“, so Burster – denn auch im Osten und Süden des Landes sorgen eine rasche Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen für einen Wetterwechsel.

Im Westen und Nordwesten sind vereinzelt sogar kurze Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Im Bergland und an den Küsten wird es in der Nacht zu Dienstag ebenfalls teils stürmisch. Das Temperaturminimum liegt laut DWD zwischen 2 und 9 Grad.

Wetter wird wieder schlechter: Temperaturen in Deutschland sinken nach Montag

Am Dienstag werden sich kurze Gewitter mit stürmischen Böen und einzelnen Schauern wohl in ganz Deutschland ausbreiten, vor allem im Südwesten und Süden sind aber weiterhin auch längere sonnige Abschnitte möglich. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings in Deutschland nur noch zwischen 11 und 16 Grad. Am Mittwoch kühlt es auf acht bis einen Grad ab – im östlichen Bergland sogar bis auf -1 Grad.