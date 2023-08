Täglicher Unwetter-Alarm mit Starkregen und Hagel in Deutschland: Zahlreiche Regionen betroffen

Von: Karolin Schäfer

Nach der Hitze folgen schwere Unwetter: In den nächsten Tagen bringt das Wetter in Deutschland vor allem Gewitter und Starkregen. Welche Regionen betroffen sind.

Kassel – Der Sommer ist zurück: Temperaturen von 30 Grad und zahlreichen Sonnenstunden versetzen Deutschland wieder in Sommerlaune. „Es wird zunächst schwül und auch heiß“, prognostizierte Wetter-Experte Oliver Scheel von wetter.de. Das bedeutet hierzulande vor allem eins: Unwetter-Gefahr. Nach der anfänglichen Hitze drohen Gewitter mit Hagel und Starkregen.

In den kommenden Tagen besteht Unwetter-Gefahr in Deutschland. © Julian Stratenschulte/dpa

Unwetter-Gefahr in Deutschland mit Starkregen und Hagel – keine Abkühlung in Sicht

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) werden vor allem in der Mitte und im Süden des Landes Unwetter erwartet. Doch Abkühlung von den hohen Temperaturen verspricht das nicht. Laut DWD gesellt sich zu den Gewittern eine „starke bis extreme Wärmebelastung“, zudem wird es sehr schwül. „In den Gewitterzonen wird es bis zu 33 Grad heiß“, so Scheel.

Abgesehen vom äußersten Westen und Nordwesten werden bis Mittwoch (16. August) kräftige Gewitter mit Starkregen über 20 Liter pro Quadratmeter und Hagel erwartet. Im Osten und Süden droht stellenweise eine starke bis extreme Wärmebelastung. Auch am Donnerstag (17. August) gehen die Unwetter laut DWD weiter. Es sind Regenschauer mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Zudem seien schwere Sturmböen nicht auszuschließen. Überwiegend im Osten und Süden gibt es am Freitag (18. August) dann nur noch einzelne, aber dennoch heftige Gewitter.

Unwetter in Deutschland: Tage starten oft „schön, dann kracht es“

„Die Tage verlaufen alle halbwegs ähnlich. Oft starten sie schön, später lädt es sich auf und dann kracht es“, erklärte Scheel. Die kommenden Tage werden also durchzogen von Unwettern, Gewittern und viel Regen. Anfangs trifft es den Westen, dann bewegt sich die Unwetter-Front in Richtung Osten und Südosten, erklärte Meteorologe Alexander König von wetter.com.

In diesen Bundesländern drohen laut DWD bis Donnerstag Gewitter mit Unwetter-Potenzial:

Baden-Württemberg – Unwetter-Gefahr, starke Gewitter mit Starkregen und Hagel

Bayern – Dienstag und Mittwoch zunächst heiß und trocken, nachmittags dann schwere Gewitter

Berlin und Brandenburg – örtliche Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel, vereinzelt unwetterartig

Hessen – Gewitter mit Starkregen, stellenweise Unwetter-Gefahr, ab Donnerstag Wetterberuhigung

Mecklenburg-Vorpommern – örtliche Gewitter, vereinzelt unwetterartig

Niedersachsen und Bremen – zeitweise starke Gewitter, ab Mittwoch Wetterberuhigung

Nordrhein-Westfalen – Regen und Gewitter, vereinzelt Unwetter möglich, ab Mittwoch nachlassend

Rheinland-Pfalz und Saarland – Regen und Gewitter, vereinzelt Unwetter möglich, ab Mittwoch nachlassend

Sachsen-Anhalt – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Sachsen – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Thüringen – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Erst Unwetter-Alarm in Deutschland – dann kommt die trockene Sommer-Hitze zurück

Wetter-Experte Scheel zufolge ist der Nordwesten vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein am wenigsten von der Unwetter-Front betroffen. Laut DWD gibt es am Dienstag zwar vereinzelt Gewitter, im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter dann wieder. Am Mittwoch bleibt es hier überwiegend trocken.

Erst zum Wochenende sollen die Unwetter insgesamt nachlassen, dann kommt die trockene Hitze in weiten Teilen des Landes zurück. Auch in Kassel wird es in den kommenden Tagen wieder ungemütlich. Erst vor wenigen Woche hatte ein schweres Gewitter enorme Schäden im Raum Kassel verursacht. (kas)