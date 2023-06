Es wird durch Mücken übertragen: West-Nil-Virus breitet sich in Deutschland aus – RKI informiert

Von: Robin Dittrich

Teilen

Das West-Nil-Virus wird sich weiter in Deutschland ausbreiten – damit rechnet das RKI. Die übertragenden Mücken bringen noch weitere Krankheiten mit sich.

Kassel – Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass sich das West-Nil-Virus in den kommenden Jahren weiter in Deutschland ausbreiten wird. Grund dafür ist vor allem die sich in Deutschland ausbreitende Asiatische Tigermücke – diese bringt noch weitere Krankheiten mit sich.

Das West-Nil-Virus breitet sich aus – mehr Fälle in Deutschland erwartet

Der Zeitraum von Juni bis Ende September gilt in Deutschland als Stechmückensaison. Auch in diesem Jahr rechnet das Robert Koch-Institut mit einer steigenden Zahl an Übertragungen des West-Nil-Virus (WNV). Vor allem in Regionen Ostdeutschlands tritt das Virus gehäuft auf. Früher vor allem in tropischen Regionen beheimatet, breitet sich das West-Nil-Virus seit vielen Jahren auch in Europa aus. Besonders betroffen sind Italien, Griechenland, Frankreich und weitere südliche europäische Länder.

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Deutschland aus – sie kann das West-Nil-Virus übertragen. © blickwinkel/Imago

Seit 2018 ist eine stetige Ausbreitung des West-Nil-Virus auch in Deutschland zu verzeichnen. Dort wurden in den Sommermonaten vor allem Fälle bei Vögeln und Pferden festgestellt. Die erste durch eine Mücke übertragene Infektion in Deutschland wurde dann 2019 aufgezeichnet. Wie das RKI schreibt, scheint das Virus in Deutschland zu überwintern, weshalb es eine konstante Zahl an Infektionen gibt. „Es ist damit zu rechnen, dass sich das WNV in Deutschland weiter etabliert“, gibt das RKI an.

EU-Behörde warnt vor steigendem Krankheitsrisiko durch Mücken

Nur ein kleiner Teil der mit WNV infizierten Menschen soll schwere Symptome zeigen, weshalb die Dunkelziffer der Infizierten deutlich höher liegen dürfte – im Jahr 2022 wurden nur 17 Fälle gemeldet. Rund 20 Prozent der Infizierten zeigen eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung, die rund drei bis sechs Tage andauert. Wer an einem schweren Verlauf leidet, muss zu etwa 50 Prozent mit Spätfolgen rechnen. Wie das RKI angibt, sterben etwa fünf bis zehn Prozent der schwer am West-Nil-Virus erkrankten Menschen.

Das West-Nil-Virus ist nicht die einzige Infektion, die durch Mücken übertragen werden kann. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt vor einem steigenden Krankheitsrisiko durch Asiatische Tigermücken. Grund dafür sind veränderte klimatische Bedingungen, durch die sich die Asiatische Tigermücke in Europa und Deutschland wohlfühlt. Die Tigermücke kann neben dem WNV auch Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen. In Deutschland gibt es davon bisher keinen gemeldeten Fall, in anderen europäischen Ländern nehmen diese jedoch zu. Diese Mittel können gegen Mücken helfen.