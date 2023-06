Unwetter mit Hochwasser und Tornados in Deutschland – Einschränkungen zu erwarten

DWD alarmiert

Nach wochenlang anhaltendem Hitze-Wetter drohen jetzt schwere Unwetter in Deutschland – Gewitter und stellenweise sogar Tornados sind möglich.

Update vom 22. Juni, 16.53 Uhr: Vor Gewitter mit Starkregen und Hagel warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstagnachmittag und -abend. Dabei erreichten im Süden und Südwesten die Gewitter rasch Unwetterpotential. Diese sollen bis zum Abend in den Osten ziehen. Laut DWD sei Starkregen und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und sogar Orkanböen möglich. Hagelkörner mit einer Größe bis zu fünf Zentimetern wären wahrscheinlich, so der Warnlagebericht.

+ In weiten Teilen Deutschlands könnte es in dieser Woche zu Unwettern mit Gewittern und sogar Tornados kommen. (Symbolbild) © Sven Grundmann/dpa

Im Streifen vom östlichen Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Unterfranken, Thüringen und das südliche Niedersachsen gebe es zudem Tornadogefahr. Hier gab es wegen des schweren Gewitters und Orkanböen sogar eine Gefahrenmeldung auf dem Smartphone. In Südwestniedersachsen soll es laut Angaben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen zu Starkregen kommen.

Zweithöchste Unwetter-Warnstufe für Hamburg, Bremen, Hannover und Schwerin

Doch auch der Norden Deutschlands ist von Unwetterwarnungen betroffen. In den Städten Hamburg, Bremen, Hannover und Schwerin gelte demnach die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. Während Gewitter schon seit den Mittagsstunden prognostiziert wurden, so wird Starkregen am frühen Abend erwartet.

Laut Meteorologen wird empfohlen, den Aufenthalt im Freien zu meiden und Fenster und Türen zu schließen. Der Deutsche Wetterdienst in Essen warnte vor Überschwemmungen von Kellern und Straßen.

DWD warnt: Ab Mittag sollen die Gewitter losgehen

Update vom 22. Juni, 14.03 Uhr: Es wird ungemütlich in Deutschland: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen vielerorts Unwetter mit schweren Gewittern und teils heftigem, mehrstündigem Starkregen bevor. Ab Mittag ziehen demzufolge einzelne Gewitter vom west- und südwestdeutschen Mittelgebirgsraum im Richtung Nordbaden, Rheinland-Pfalz und Hessen ziehen. Am Nachmittag werden Unwetter in Franken und Thüringen erwartet.

Besonders schwer trifft es einen Streifen, der sich von Aachen und dem Niederrhein über Düsseldorf und das Ruhrgebiet bis nach Münster und Bielefeld erstreckt. Hier gilt laut DWD die zweithöchste Unwetter-Warnstufe 3 (Stand: 13.55 Uhr). Dort könnte es innerhalb von sechs Stunden zwischen 30 und 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben.

+ Ein Unwetter fegt über Deutschland. In Niedersachsen sind Hochwasser möglich. © Jan Eifert/dpa

Auch Teile Niedersachsens bis nach Hamburg sind betroffen. Fachleute warnen vor Hochwassern und Überschwemmungen. „Ab heute Nachmittag bis in die Morgenstunden zum Freitag sind aufgrund von lokal teils extrem heftigem Starkregen starke Wasserstandsanstiege insbesondere in Bächen und kleineren Flüssen möglich“, meldete die Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim.

Je nach Ort und Stärke können Flusspegelstände könnten in Niedersachsen am Abend die sogenannte Meldestufe drei überschreiten, hieß es weiter. Dann werden Überschwemmungen von größeren Flächen, Grundstücken, Straßen und Kellern zu befürchtet – auch „fern von Gewässern“.

Unwetter: Deusche Bahn erwartet Einschränkungen im Zugverkehr

Update vom 22. Juni, 12.28 Uhr: Die Deutsche Bahn warnt mit Blick auf die Unwetterlage in Deutschland in „großen Teilen Deutschlands“ vor Einschränkungen im Zugverkehr. „Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge sind in Bereitschaft versetzt, um Unwetterschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett, wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat, zu beseitigen“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Für Reisende sei es daher wichtig, sich vor Fahrtantritt über den jeweiligen Zug zu informieren.

„Die Zugbindung ist aufgehoben“, teilte die Bahn mit. Bereits für Donnerstag oder Freitag gebuchte Tickets können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. „Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.“

In Nordrhein-Westfalen trifft das Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Hagel den Reiseverkehr am ersten Tag der Sommerferien. Autofahrer sollen bei starkem Niederschlag und Gewitter langsamer zu fahren, mehr Abstand zu halten und das Licht einzuschalten, appellierte die Polizei Duisburg. An den Flughäfen Köln/Bonn sowie Düsseldorf befürchtet man vorerst keine Auswirkungen auf den Betrieb.

Unwetter in Deutschland: DWD warnt vor „Schwergewitterlage“

Update vom 22. Juni, 11.26 Uhr: Nachdem es bereits am Mittwoch vereinzelte Gewitter gegeben hatte, geht es am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag erst richtig los. Der Deutschem Wetterdienst (DWD) spricht in Verbindung mit heißer subtropischer Luft von einer „Schwergewitterlage“. Starkregen und Hagel werden erwartet. In der Mitte des Landes könnte es sogar Tornados geben.

Der DWD macht vor allem zwei Unwetter-Schwerpunkte aus. In der Mitte und im Osten stehen Gewitter und Starkregen bevor. Im Süden und Südwesten Deutschlands könnte es zu Gewitterzellen und Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Der DWD rechnet sogar mit Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe.

Unwetter in Deutschland: „Die Lage könnte ziemlich brisant werden“

Erstmeldung: München – Das Hitze-Wetter hat Deutschland weiter fest im Griff, doch die Gewitter-Lage spitzt sich zu. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge, kommen bereits am Mittwochnachmittag erneut starke Gewitter auf, wobei insbesondere Regionen in Bayern stark betroffen sind. Der DWD warnt vor Unwettern der Stufe 2 und 3 sowie teils schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Dienstag verursachte ein mutmaßlicher Tornado in Südhessen erhebliche Schäden.

Im Laufe des Abends könnten auch in anderen Teilen Deutschlands Gewitter auftreten. Trotz der Unwetter sollen die hohen Temperaturen weiterhin bestehen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch und Donnerstag eine Hitzewarnung herausgegeben. Insbesondere im Süden und Osten wird eine örtlich starke Wärmebelastung erwartet. „Die Lage könnte ziemlich brisant werden“, sagte Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Laut DWD besteht regional die Möglichkeit von teils extremem Starkregen, großem Hagel und Sturm- oder Orkanböen. Vorwiegend in der Mitte und im Osten Deutschlands kann nicht ausgeschlossen werden, dass sogar Tornados auftreten könnten.

Hitze-Wetter: Teils schwere Unwetter und Tornados drohen in Deutschland

Die frühsommerliche Wärme hält schon seit mehreren Wochen in Deutschland an. Regen gibt es kaum, dafür aber Sonne satt. Doch das Hitze-Wetter wird nun von Unwettern jäh unterbrochen. Schwere Gewitter rollen über Deutschland, sogar Tornados sind möglich.

In dieser Woche wird vom Sonnenbaden zumindest an einigen Tagen und in bestimmten Regionen Deutschlands abgeraten. Insbesondere in den mittleren Landesteilen ist am Dienstagvormittag (20. Juni) mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen zu rechnen, der bis zum frühen Nachmittag von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen in Richtung Osten zieht. Anschließend erreicht er Brandenburg, den Berliner Raum und Mecklenburg-Vorpommern.

Im Mittelgebirge kann es in den frühen Abendstunden zu vereinzelten Gewittern kommen, die mit Starkregen oder sogar Hagel einhergehen. Aus Westen rücken teils heftige Gewitter nach Deutschland. Diese sollen am späten Nachmittag oder frühen Abend aus den Beneluxstaaten nach Deutschland kommen und ein höheres Unwetterpotenzial bieten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt, sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Wetter in Deutschland: Gewitter und Tornados möglich

In den frühen Abendstunden treten vor allem in Baden-Württemberg teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr auf. Diese Gewitter ziehen aus Frankreich nach Deutschland. Später in der Nacht erreichen auch schwere Unwetter aus der Schweiz Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von über 30 Litern pro Quadratmeter sowie schweren Sturm- und Orkanböen.

Wetter-Prognose für Deutschland:

Dienstag, 20. Juni: Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad

Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad Mittwoch, 21. Juni: Etwas kühler, 23 bis 30 Grad

Etwas kühler, 23 bis 30 Grad Donnerstag, 22. Juni: Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad

Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad Freitag, 23. Juni: Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad

Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad Samstag, 24. Juni: Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad

Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad Sonntag, 25. Juni: Reichlich Sonne in ganz Deutschland, 24 bis 34 Grad

Die Unwetter werden von einer schwülen Hitze begleitet, wobei in vielen Teilen Deutschlands die Temperaturen über 30 Grad steigen. Laut einem Bericht von Wetter.net ist zudem die Gefahr von Tornados erhöht. Tornados werden ab einer Windgeschwindigkeit von knapp 105 Kilometern pro Stunde als solche eingestuft. Am Mittwoch (21. Juni) entspannt sich die Lage etwas, bevor es am Donnerstag erneut zu schweren Gewittern und Unwetter kommen kann. In Richtung Ende der Woche kühlt das Wetter etwas ab, spätestens am Sonntag sind die sommerlichen Temperaturen allerdings zurück.

