Orkantief „Zeynep“ trifft auf Deutschland. Eine Sturmflut sorgt in Hamburg für Hochwasser. Auch andere Landesteile sind von Schäden betroffen.

Kurz nach dem Abebben von Orkantief „Ylenia“ zieht bereits der nächste Orkan über Deutschland.

„Zeynep“ sorgt für starke Unwetter und Sturm: Mehrere Menschen sterben.

Einen Überblick über die Lage in Deutschland lesen Sie hier im News-Ticker.

+++ 21.30 Uhr: Die Sturmserie in Deutschland setzt sich auch am Sonntag (20.02.2022). Laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es am Sonntag im Flachland zunächst eher starke bis stürmische Böen. „Richtig turbulent und mitunter auch gefährlich könnte es dann in der Nacht zum Montag werden“, sagte Adrian Leyser von der Wettervorhersagezentrale des DWD zum nahenden Sturmtief „Antonia“. Schwere Sturmböen oder orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen. „Die ohnehin durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogenen und in teilweise stark aufgeweichten Böden stehenden Bäume können dabei leicht umstürzen“, sagte Leyser. Erst ab Dienstag (22.02.2022) soll sich das Wetter beruhigen.

Bahnreisende müssen weiter mit starken Beeinträchtigungen rechnen. „Aufgrund von Unwetterschäden kommt es im Norden Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen bis mindestens Montagnachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen“, teilte die Deutsche Bahn am Samstag (19.02.2022) mit und forderte dazu auf, Reisen von und nach Hamburg und Bremen zu vermeiden.

„Die Prognose für den Sonntag und auch den Montag bleibt schwierig“, sagte DB-Sprecher Achim Stauß. Auf über 1000 Streckenkilometer gebe es Schäden an der Bahninfrastruktur. Räumtrupps seien rund um die Uhr im Einsatz, um umgestürzte Bäume von den Strecken zu räumen und Oberleitungen zu reparieren.

+ Wellen schlagen in Bremerhaven über die Kaimauern. Der Sturm „Zeynep“ hat Deutschland extreme Orkanböen gebracht. © Michael Bahlo/dpa

Sturm „Zeynep“: Mehrere Tote durch „historischen Orkan“ – Bahnverkehr weiter eingeschränkt

+++ 16.31 Uhr: Der Sturm „Zeynep“ hat in Deutschland große Verwüstungen angerichtet. Von der niedersächsischen Nordseeküste sowie aus Hamburg wurde eine schwere Sturmflut gemeldet. Wassermassen spülten Autos im Bereich der Hamburger Hafencity weg. Auf Wangerooge und Langeoog wurde Strand weggespült.

Im Bahnverkehr gibt es vor allem in Norddeutschland auch am Samstag weiterhin starke Behinderungen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, durch die Stürme der vergangenen Tage seien mehr als tausend Bahnkilometer beschädigt worden. „Nördlich von Dortmund, Hannover, Berlin können keine Fernzüge fahren, auch nicht zwischen Berlin und Halle-Leipzig.“ Auch im Regionalverkehr in Norddeutschland gebe es „flächendeckend“ Ausfälle.

„Wir tun alles dafür, um den Zugverkehr so schnell wie möglich Schritt für Schritt wieder aufzunehmen, versicherte der Sprecher. 2000 Einsatzkräfte sowie Hubschrauber waren demnach unterwegs, um Strecken auf Schäden zu prüfen oder diese zu beheben. Die Deutsche Bahn forderte erneut alle Fahrgäste auf, geplante Reisen in die Unwetter-Regionen „wenn möglich zu verschieben“. Auch im Flugverkehr gab es Behinderungen. Zeitweise gesperrt waren auch zahlreiche Straßen und Brücken.

+ Der Bahnverkehr in Deutschland ist auch am Samstag (19.02.2022) weiter eingeschränkt. © Julian Stratenschulte/dpa

Sturm „Zeynep“: Mehrere Tote durch „historischen Orkan“ – Strand auf Langeoog weggespült

+++ 12.30 Uhr: Das Sturmtief „Zeynep“ hat auf der ostfriesischen Insel Langeoog den Sandstrand beschädigt. „In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen“, sagte Inselbürgermeisterin Heike Horn. Zum Ausmaß des Schadens könne sie aber nichts sagen. Das müsse der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) beurteilen, so Horn. Menschen seien nicht verletzt worden.

An vielen Pegeln an der Nordseeküste in Niedersachsen haben die Wasserstände wegen „Zeynep“ die Schwelle zur schweren Sturmflut überschritten. Vor allem an den Flussmündungen sei diese Grenze überschritten, an einigen Pegeln zudem nur um wenige Zentimeter verfehlt worden, sagte ein NLWKN-Sprecher in Norden am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der erhöhten Wasserstände vor allem in den Flusstrichtern seien alle Sperrwerke zwischenzeitlich geschlossen worden – auch das große Emssperrwerk bei Gandersum.

+ Das Sturmtief „Zeynep“ beschädigt den Strand auf der ostfriesischen Insel Langeoog. (Archivfoto) © Klaus Kremer/dpa

Sturm „Zeynep“: Sturmflut erreicht Hamburg

+++ 09.00 Uhr: Infolge des Sturmtiefs „Zeynep“ hat Hamburg eine schwere Sturmflut erreicht*. Am Pegel im Hamburger Stadtteil St. Pauli wurden am Samstagmorgen (19.02.2022) 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Ab einem Pegel von 3,50 Meter wäre es eine sehr schwere Sturmflut gewesen, so die Behörde. Der Wasserstand begann aber bereits zu sinken.

Wegen des Hochwassers trieben im Bereich der Hamburger Hafencity mehrere Autos in dem über die Ufer getriebenen Elbwasser, wie die Hamburger Feuerwehr im Onlinedienst Twitter mitteilte. Einsatzkräfte hätten mit einem Schlauchboot zwei Menschen aus einem Fahrzeug gerettet. Sie seien rettungsdienstlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bis 6 Uhr morgens absolvierte die Hamburger Feuerwehr nach eigenen Angaben 654 wetterbedingte Einsätze. Großteils sei es dabei um umgestürzte Bäume oder Äste, die herabzufallen drohten, gegangen. Auch wegen umgestürzter Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakaten wie auch wegen Schäden an Dächern und Fassaden musste die Feuerwehr ausrücken. Mehrfach musste sie Bäume entfernen, die auf Gleise der U- und S-Bahn gestürzt waren. Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht.

+ Der Fischmarkt mit Fischauktionshalle in Hamburg ist am frühen Morgen vollständig vom Wasser der Elbe überflutet. Nach dem schweren Sturm „Zeynep“ in Teilen Deutschlands laufen am Morgen die Sichtungs- und Aufräumarbeiten. © Jonas Walzberg / dpa

Sturm „Zeynep“: Drei Tote durch „historischen Orkan“

Update vom Samstag, 19.02.2022, 06.50 Uhr: Durch das Orkantief „Zeynep“ sind am Freitag (18.02.2022) in Deutschland und anderen Ländern mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Alleine in Deutschland wurden drei Tote gezählt. In der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste ist ein Mann während des Sturms von einem Dach gestürzt und gestorben. Der 68-Jährige habe in der Nacht auf Samstag versucht, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren, teilte die Polizei mit. Dabei sei er durch das Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein Autofahrer starb nach Angaben der Polizei am Freitagabend bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen, als er mit dem Auto gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum prallte. Der eingeklemmte 56-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Zuvor hatte der WDR berichtet. Etwa zur selben Zeit war ein Mann mit seinem Wagen im nahen Saerbeck unterwegs, als sich das Fahrzeug nach Polizeiangaben überschlug. Der 33-Jährige starb ebenfalls noch am Unfallort.

In Bremen ist ein 55 Meter großer Baukran während des Sturmtiefs eingestürzt. Der Kran sei dabei in der Nacht auf den Samstag in ein im Rohbau befindliches Bürogebäude gekracht. „Es sieht verheerend aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch ein gerade vorbeifahrender Laster sei von dem Kran erwischt worden. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Ein weiterer 90 Meter hoher Kran wurde nicht beschädigt. Die Trümmerteile blockieren nun die umliegenden Straßen. Die Beseitigung des Krans werde noch bis zum Anfang der kommenden Woche dauern. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

Sturmtief „Zeynep“: Lebensgefahr – Menschen sollen sich nicht im Freien aufhalten

+++ 22.00 Uhr: Wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ mussten am Freitagabend (18.02.2022) mehrere Gebiete in Bremen evakuiert werden. Es bestehe Überschwemmungsgefahr, teilte die Polizei mit. Die Bereiche Pauliner Marsch, Stadtwerder und Rablinghauser Deich würden daher evakuiert. Die Menschen wurden demnach per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, die Gegend zu verlassen und zu meiden. Es handele sich überwiegend um Kleingartenanlagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab wegen „Zeynep“ flächendeckende Unterwetterwarnungen für den Norden sowie die Mitte und den Osten Deutschland heraus. Es bestehe die Gefahr von „Unwettern mit extremen Orkanböen an der Nordsee und auf dem Brocken sowie verbreitet Orkanböen und orkanartigen Böen im Norden“, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Deutsche Bahn stellte in weiten Teilen des Landes ab Freitagnachmittag sukzessive ihren Verkehr ein.

+ Sturmtief Zeynep: In Düsseldorf ist ein Baum umgefallen, auf eine Straße gestürzt und hat dabei ein Haus leicht beschädigt. © David Young/dpa

Auf der A7 nahe dem hessischen Fulda stürzte am Freitagnachmittag ein Baum auf ein fahrendes Auto. Nach Polizeiangaben wurde die Fahrerin dabei leicht verletzt. Der 26-jährige Beifahrer jedoch trug demnach schwere Verletzungen davon.

Meteorolog:innen und Feuerwehren riefen die Bevölkerung wegen Sturmtief „Zeynep“ zu höchster Vorsicht auf. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten und auf nicht unbedingt nötige Wege und Fahrten verzichten.

Deutscher Wetterdienst warnt: Sturm „Zeynep“ erreicht erst in der Nacht seine volle Kraft

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass der Sturm erst in der Nacht seine volle Kraft erreicht. Für den Abend und die Nacht warnte der DWD etwa an der Nordsee vor extremen Orkanböen der Stärke 12 mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Auf Borkum seien bereits Windgeschwindigkeiten von mehr als 146 Kilometern in der Stunde gemessen worden, wie der NDR mitteilte. Auf Spiekeroog erreichte Sturmtief „Zeynep“ bereits 108 Kilometer.

Auch im Binnenland rund um Osnabrück meldet der Wetterdienst bereits Böen mit mehr als 122 Kilometern pro Stunde. Meteorolog:innen rechnen laut dem NDR damit, dass der Sturm ab 21 Uhr noch an Stärke gewinnt. In der zweiten Nachthälfte könnte sich die Lage nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes jedoch wieder entspannen.

Sturm „Zeynep“: Unwetter ein „historischer Orkan“ – Bahnverkehr im Norden eingestellt

+++ 19.07 Uhr: Starkregen als Vorbote des Orkantiefs „Zeynep“ hat die Autobahn 7 in Hamburg am Freitagnachmittag südlich des Elbtunnels teilweise so stark überflutet, dass eine Spur gesperrt wurde. Ehe das Wasser nicht abgepumpt worden sei, könne die Spur nicht genutzt werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Richtung Süden stünden nur zwei Tunnelfahrbahnen zur Verfügung, in Richtung Norden seien es drei. Laut NDR-Verkehrsinfo kamen die Autos zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel auf rund fünf Kilometern nur stockend voran.

Sturmtief „Zeynep“: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetterlage und starken Böen

Am späten Freitag sollte „Zeynep“ beginnen zu wüten, für die Nacht zu Samstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass der Orkan gegen Mitternacht die Nordseeküste erreicht. Es ist die zweite schwere Sturmlage in Deutschland innerhalb kurzer Zeit. Mindestens bis Montag soll es stürmisch bleiben, wie es vom DWD heißt. „Es kehrt einfach keine Ruhe ein“, sagte ein Meteorologe. Die Niederlande und Irland meldeten erste Todesopfer, in Großbritannien sorgt das Orkantief ebenfalls für Chaos.

Schwerpunkt der neuen Unwetterlage sollte den Experten zufolge bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands sein. Der DWD gab aber auch für südlichere Regionen - Teile von Rheinland-Pfalz, Hessen und für nördliche Regionen Bayerns - Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen heraus

+ In Deutschland steigt die Unwetter-Gefahr. (Symbolfoto) © Hanno Bode/Imago Images

Sturm „Zeynep“: Bahnverkehr im Norden eingestellt

+++ 16.58 Uhr: Sturmtief „Zeynep“ sorgt schon jetzt für Chaos in Deutschland. Die Deutsche Bahn hat in der Nordhälfte des Landes und in Teilen von NRW den gesamten Personenverkehr eingestellt. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Nordrhein-Westfalens, teilte das Unternehmen mit.

Wegen des bevorstehenden Sturms hat zudem die Hessische Landesbahn (HLB) den Zugverkehr am Freitag aus Sicherheitsgründen teilweise eingestellt. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) stellte ebenfalls bis zum Samstagmorgen mehrere Bahnlinien ein. Am Frankfurter Flughafen wurden rund 50 ankommende Flüge gestrichen. In Wuppertal hat der Sturm am Freitagnachmittag vorübergehend die Schwebebahn lahmgelegt.

Sturmtief „Zeynep“: Wetter-Experten und Polizei warnen Bevölkerung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab flächendeckende Unterwetterwarnungen für den Norden sowie die Mitte und den Osten Deutschland heraus. Lediglich Baden-Württemberg, der allergrößte Teil Bayerns sowie die südlichen Regionen Hessens, des Saarlands und von Rheinland-Pfalz waren nicht betroffen. Demnach drohten Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern, an der Nordseeküste und im Bereich der Elbemündung auch 150 Stundenkilometern oder mehr. Dort galten noch einmal verschärfte Warnungen vor sogenanntem extremem Unwetter.

Der Sturm sollte ab dem Nachmittag eintreffen und vor allem in der Nacht zu Samstag wüten. Meteorologen und Feuerwehren riefen die Bevölkerung zu höchster Vorsicht auf und bereiteten sich auf zahlreiche Einsätze vor. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten und auf nicht unbedingt nötige Wege und Fahrten verzichten. Insbesondere vor einem Betreten von Wäldern und Parks wurde gewarnt. Gebäudeschäden und Straßenblockaden seien möglich.

+ Auf einem Zettel wird auf die Einstellung des Bahnverkehr in Teilen von Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Gerade erst ist der schwere Sturm „Ylenia“ vorbei, da kommt mit Orkantief «Zeynep» schon der nächste auf Deutschland zu. © Fabian Strauch/dpa

Sturm „Zeynep“: Unwetter ein „historischer Orkan“ – Bahn stoppt Verkehr teilweise

+++ 15.04 Uhr: Die Deutsche Bahn stellt auch den Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs ab sofort schrittweise ein. Für den Rest des Tages führen dann keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch auf der quer in Ost-West-Richtung verlaufenden Strecke zwischen Berlin über Frankfurt am Main bis Amsterdam sollten der Bahn zufolge den gesamten Freitag über keine ICE- oder IC-Züge mehr verkehren.

Die Deutsche Bahn hatte zuvor schon angekündigt, dass im Tagesverlauf der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von NRW eingestellt werde. Auf den Verbindungen von Amsterdam mit Berlin und Frankfurt fuhren ganztägig keine Fernzüge.

Sturm „Zeynep“: Unwetter ein „historischer Orkan“ - Schwere Sturmflut erwartet

+++ 14.30 Uhr: Der Küstenschutz rechnet angesichts des neuen Orkantiefs „Zeynep“ in der Nacht zum Samstag mit hohen Wasserständen an der niedersächsischen Nordseeküste. „Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer schweren Sturmflut zu tun bekommen werden“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Carsten Lippe, am Freitag (18.02.2022) der Deutschen Presse-Agentur. Wetter-Experten warnen vor einem „historischen Orkan“, berichtet der NDR. Laut Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sind Böen um bis zu 160 Kilometer Windgeschwindigkeit pro Stunde möglich.

Der Sturmflutwarndienst der landeseigenen Behörde erwartet für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Definition zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Lippe. Strände und Hafenflächen könnten überflutet werden. Bislang hatte es in dieser Sturmflutsaison nach NLWKN-Angaben lediglich viele leichte Sturmfluten gegeben.

Unwetter in Deutschland: Sturmtief „Zeynep“ - Einschränkungen im Bahnverkehr

+++ 12.03 Uhr: Schon am Donnerstag reagierte die Deutsche Bahn auf das erste Orkantief und stellte in mehreren Bundesländern den Fernverkehr ein. Nun kündigte die Bahn auch wegen des zweiten Sturms „Zeynep“ Einschränkungen an. In Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens werde der Regionalverkehr nach und nach eingestellt, so das Unternehmen am Freitag.

Die Einstellung des Regionalverkehrs wird für den Tagesverlauf in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von NRW angekündigt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der Schutz der Reisenden und der Beschäftigten habe Vorrang, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst warnte insbesondere für die nördlichen Landesteile und für die Mitte Deutschlands ab dem Nachmittag vor Unwetter mit extremen Orkanböen und orkanartigen Böen.

„Wer immer kann, dem empfehlen wir Reisen mit der Bahn vom späten Nachmittag auf einen früheren Zeitpunkt vorzuziehen“, empfahl die Bahn. Fahrgäste können ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben.

+ Bei Orkanböen besteht Lebensgefahr. © Frank Rumpenhorst/dpa

Sturm: Wann „Zeynep“ Nordseeküste erreicht – DWD informiert

+++ 11.12 Uhr: Orkantief „Zeynep“ kommt auf Deutschland zu und könnte noch gefährlicher werden als Sturm „Ylenia“. Der für die Nacht zu Samstag vorhergesagte Orkan erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegen Mitternacht die Nordseeküste. Teils heftige Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern werden erwartet.

In der zweiten Nachthälfte trifft „Zeynep“ auf die Ostseeküste und lässt dann allmählich nach. „Damit ist die Unwettergefahr erst einmal gebannt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Trotzdem bleibt es laut DWD aber mindestens bis zum Montag in Deutschland stürmisch. „Es kehrt einfach keine Ruhe ein“, sagte der Meteorologe. Zu dem stürmischen Wetter geselle sich ein ungemütlicher Mix aus Regen und Graupelschauern. Oberhalb von 400 Metern fällt vielerorts Schnee, in den Alpen halten die Schneefälle auch länger an.

Sturm „Zeynep“: Experte warnt vor „außergewöhnlich starkem“ Orkan

+++ 10.27 Uhr: An der Nordseeküste von Deutschland droht ab Freitag (18.02.2022) der stärkste Sturm seit 50 Jahren. Das berichtet Focus Online. Orkantief „Zeynep“ soll mit bis einer Geschwindigkeit mit bis zu 180 Kilometer pro Stunde wüten. Jan Schenk, Experte vom The Weather Channel, warnt vor drohender Lebensgefahr und rät: „Bitte bleiben Sie ab heute Abend zu Hause.“

An der Küste von Niedersachsen soll es zwischen 22 und 3 Uhr zu den höchsten Windspitzen seit 1976 kommen. Es droht infolgedessen eine schwere Sturmflut, besonders an Weser und Elbe. „Ich habe noch nie so hohe Windgeschwindigkeiten in der Nordsee gesehen!“, sagt Jan Schenk. „Solche Windgeschwindigkeiten erwartet man bei Hurrikanen. Dieser Orkan ist außergewöhnlich stark und lebensgefährlich!“ Es kann Schenk zufolge tatsächlich der „stärkste Sturm der letzten Jahrzehnte“ werden.

Sturm in Deutschland: Fischmarkt in Hamburg erneut unter Wasser

+++ 08.15 Uhr: Nach dem Sturm „Ylenia“ in Deutschland wurde am frühen Freitagmorgen erneut der Fischmarkt im Hamburger Stadtteil Altona überspült, meldet die dpa. Am Messpunkt St.Pauli erreichte der Wasserstand laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 1,49 Meter über dem mittleren Hochwasser – einen Zentimeter unter der Grenze für Sturmfluten. Für Samstag (19.02.2022) rechnet das BSH mit Wasserständen von bis zu drei Metern über dem mittleren Hochwasser, das entspricht einer schweren Sturmflut.

Bei der Deutschen Bahn hat sich die Lage nach dem Sturm „Ylenia“ wieder etwas beruhigt. Insbesondere zwischen Berlin und Hamburg sowie zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen seien wieder Fernverkehrszüge unterwegs, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Dennoch komme es weiterhin aufgrund von gesperrten Streckenabschnitten im Fernverkehr zu Einschränkungen.

+ Große Teile des Daches vom CharitéCentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde liegen nach Sturmtief „Ylenia“ auf dem Gehweg in Berlin. © Jörg Carstensen/dpa

Nächster Orkan kommt: Sturmtief „Zeynep“ könnte „noch heftiger“ werden

Update von Freitag, 18.02.2022, 06.45 Uhr: In vielen Regionen Deutschlands hat Orkantief „Ylenia“ für Chaos gesorgt. Wegen Sturm und Unwettern blieben Schulen geschlossen, Bahn- und Flugverkehr wurden stark in Mitleidenschaft gezogen und es kam zu vielen Unfällen. Nach einem Tag „Sturmpause“ steht jetzt bereits der nächste Orkan in den Startlöchern. Ein Experte rechnete bereits damit, dass die Auswirkungen von Orkantief „Zeynep“ tatsächlich „noch heftiger“ werden könnten. Doch welche Teile Deutschlands sind betroffen?

Sturm-Gefahr in Deutschland: Wer von Sturmtief „Zeynep“ betroffen ist

Schwerpunkt dieser neuen schweren Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei vom Freitagnachmittag bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, erklärt der Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Insgesamt betroffen seien Teile folgender Bundesländer:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Nächster Orkan kommt: Auswirkungen von Sturmtief „Zeynep“ könnten „noch heftiger“ werden

Erstmeldung von Donnerstag, 17.02.2022: Kassel – Orkantief „Ylenia“ hat in Deutschland bereits eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In mehreren Bundesländern stellte die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr ein, Schulen blieben zu, Straßen waren gesperrt. Mit Sturm und Unwetter soll es auch in den kommenden Tagen weitergehen.

Während „Ylenia“ am Donnerstagmittag (17.02.2022) in Richtung Baltikum und Finnland abzog, aber im Tagesverlauf weiter zu stürmischen Verhältnissen führte, wird laut den Prognosen bereits am Freitagmittag Orkantief „Zeynep“ erwartet. Am heftigsten wüte der Sturm voraussichtlich von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe. „Dort können vorübergehend extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometer auftreten“, hieß es beim DWD.

Sturm in Deutschland: Orkantief „Zeynep“ – Auswirkungen könnten „noch heftiger“ werden

„Insgesamt könnten die Auswirkungen noch heftiger werden“, prognostiziert Diplom-Meteologe Dominik Jung gegenüber wetter.net. Er spricht von einer „brandgefährlichen“ Wetterlage. Zudem warnt er vor weiteren Stürmen. Schon Sonntag auf Montag soll es erneut ungemütlich werden. „Da kommt scheinbar eine ganze Sturmserie auf Deutschland zu. Die gute alte Westwetterlage ist wieder voll da. Schuld daran ist der Jetstream“, so Jung.

+ Das Sturmtief hinterlässt in Deutschland eine Schneise der Verwüstung. © Rainer Droese/Imago

Das Starkwindband liegt einmal um die Nordhalbkugel und derzeit genau über Deutschland. „Und an diesem Starkwindband rauscht ein Sturmtief nach dem anderen zu uns nach Deutschland“, erklärt der Meteorologe.

Zwei Orkantiefs fegen über Deutschland: Böen bis zu 150 km/h

Ob Orkantief „Zeynep“ heftiger wüten wird als der erste Sturm, bleibt abzuwarten. In der Nacht zum Donnerstag waren verbreitet schwere Sturmböen und orkanartige Böen* aufgetreten. „Spitzenreiter bei den gemessenen Windspitzen ist einmal mehr der Brocken, wo Geschwindigkeiten von 150 Kilometer pro Stunde registriert wurden“, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Aber auch in tieferen Lagen habe es stellenweise Orkanböen gegeben. So seien im brandenburgischen Angermünde 125 Kilometer pro Stunde und in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) 123 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Bezeichnung Windgeschwindigkeiten (Kilometer die Stunde) Steifer Wind 50 bis 61 km/h Stürmischer Wind 62 bis 74 km/h Sturm 75 bis 88 km/h Schwerer Sturm 89 bis 102 km/h Orkanartiger Sturm 103 bis 117 km/h Orkan ab 118 km/h Quelle: DWD

Neben umgestürzten Bäumen und Stromausfällen sowie zahlreichen Feuerwehreinsätzen forderte das erste Orkantief auch zwei Todesopfer. Ein 37 Jahre alter Mann starb am Donnerstagmorgen in Niedersachsen, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der dpa bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Auch ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück starb, weil sein Anhänger im Sturm auf die Gegenfahrbahn abkam. Er stieß mit einem Lkw zusammen.

In Sachsen-Anhalt bei Südharz starb ein 55-Jähriger am Donnerstag auf einer Landstraße. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. (svw mit Material von dpa) *hna.de und 24hamburg.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

