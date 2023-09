Omega-Hoch beschert „Badewetter deutschlandweit“ – So werden die nächsten Tage

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Hoch Olenka bringt für die kommenden Tage nochmal schönes Spätsommer-Wetter nach Deutschland. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad.

Kassel – Zwar hat der meteorologische Herbst am 1. September begonnen, der Spätsommer dreht in Deutschland aber nochmal richtig auf. Die Temperaturen klettern auf dem Thermometer in den kommenden Tagen auf über 30 Grad hinaus. Vor allem im Süden Deutschlands wird das Wetter in den ersten September-Tagen heiß.

Temperaturen bis zu 33 Grad: „Badewetter herrscht deutschlandweit“

In zahlreichen Regionen Deutschlands halten die sommerlichen Temperaturen erstmal an, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Badewetter herrscht in den nächsten Tagen deutschlandweit“, erklärte Meteorologin Corinna Borau von wetter.com.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Die Höchstwerte liegen bei bis zu 33 Grad im Süden des Landes. Im Norden und im Bergland wird es dagegen etwas kühler. Aber auch an der Küste sind am Mittwoch (6. September) und Donnerstag (7. September) bis zu 27 Grad möglich. Laut DWD bleibt es weitgehend trocken, es weht nur ein schwacher Wind.

Wetter in Deutschland: Kleiner „Hitzehöhepunkt“ am Mittwoch

Borau zufolge gibt es einen kleinen „Hitzehöhepunkt“ am Mittwoch mit über 30 Grad im Südwesten. Erst zum Sonntag (10. September) könnte der Himmel wieder etwas wolkenreicher werden. Bis dahin stehen uns aber erstmal zahlreiche Sonnenstunden bevor, prognostizierte auch Meterologe Dominik Jung von wetter.net.

Der meteorologische Herbst werde sich „schön hinter dem astronomischen Sommer einreihen“, betonte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Der Herbst beginnt laut Kalender am 23. September. So geht es laut DWD in den kommenden Tagen weiter:

Tag Höchstwerte Montag (4. September) 21 bis 31 Grad Dienstag (5. September) 24 bis 32 Grad Mittwoch (6. September) 26 bis 32 Grad Donnerstag (7. September) 27 bis 33 Grad Freitag (8. September) 30 Grad Samstag (9. September) 28 bis 32 Grad Sonntag (10. September) 27 bis 32 Grad

Spätsommer-Wetter im September: Wärmeblase breitet sich über Deutschland aus

Lediglich am Freitagabend (8. September) könnte es im Westen und Südwesten einzelne Gewitter und Regenschauer geben. Die Temperaturen bleiben aber hoch, weiß Jung. Verantwortlich für die Wärmeblase über Deutschland seien warme Luftmassen aus Nordafrika. Der Sommer scheint sich also nochmal „fast über ganz Europa“ auszubreiten.

Hoch Olenka sorgt nochmal für September-Badewetter in Deutschland. © imago

Wie lange das Spätsommer-Wetter anhält, könne Jung noch nicht absehen. Die „Omega-Wetterlage“ könnte sehr beständig bleiben, womöglich sogar bis Mitte September. Kürzlich wagte Jung eine Prognose für den gesamten September. Reinartz ging jedoch davon aus, dass die Temperaturen ab Sonntag wieder etwas sinken werden. Auch Regen sei dann wieder möglich. (kas/dpa)