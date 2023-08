Tragischer Unfall in Italien: Reisebus verunglückt, zahlreiche Verletzte – Erste Details bekannt

Nach Unfall im Bus eingeklemmt

Freitagabend geriet ein Reisebus auf einer italienischen Autobahn in einen Unfall. Dutzende Passagiere wurden bei dem Zwischenfall verletzt, manche sogar im Bus eingeklemmt.

Triest – Auf einer Autobahn in Italien kam es am Freitagabend (25. August) zu einem schweren Unfall, in den ein Reisebus involviert war. Auf der A4 zwischen San Giorgio di Nogaro und Latisana (Udine) in Richtung Triest stieß der Bus voller Touristen mit einem polnischen Kühlwagen zusammen. Die Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und einem Hubschrauber an der Unfallstelle an. Das teilte die italienische Feuerwehr auf der Online-Plattform X mit. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Vier Personen nach Unfall mit Reisebus in Italien mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

„Die Rettungsmaßnahmen sind im Gange“, sagte Luca Cari, Sprecher der Feuerwehr, um 20.50 Uhr laut einem Bericht der italienischen Zeitung repubblica.it. Bei Ankunft der Rettungskräfte sollen sechs Reisende, darunter auch ein Kind, im Bus eingeklemmt gewesen sein. „Vier sehr schwer verletzte Personen aus dem Bus wurden mit dem Hubschrauber in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.“ Der Zustand von zwei Personen ist kritisch. Rund ein Dutzend weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Die Einsatzkräfte hatten nach dem Busunfall in Italien nicht nur mit verletzten Passagieren zu tun. Im Bus befanden sich zahlreiche Kinder, die nach dem Unfall unter Schock standen. Aufgrund der hohen Temperaturen in Italien zum Zeitpunkt des Unfalls mussten die Personen zudem mit Wasser versorgt werden. Bei den Passagieren aus dem Reisebus soll es sich um Touristen aus der Ukraine gehandelt haben, die sich auf dem Rückweg dorthin befunden haben sollen. Man hofft, dass die Verletzten bereits am Samstagmorgen ihre Weiterfahrt antreten können.

Unfall mit Reisebus in Italien: „scheint auf den ersten Blick eine Massenkarambolage zu sein“

Vor Ort sollen laut Bericht die Feuerwehr, sowie die Verkehrspolizei und auch mechanische Rettungsfahrzeuge gewesen sein. Zum Hergang des Unfalls gibt es noch keine Informationen. „Über die Dynamik des Unfalls wissen wir noch nichts, es scheint auf den ersten Blick eine Massenkarambolage zu sein“, sagte Cari. Zumindest gebe es bisher keine bestätigten Opfer. Der Abschnitt der Autobahn konnte noch in der Freitagnacht wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Obwohl die Regeln zum Autofahren in Italien massiv verschärft wurden, kommt es regelmäßig zu Unfällen. Auch Deutsche sind immer wieder in Unfälle verwickelt, wie vor kurzen eine Bayerin, deren Todesfahrt in Italien drei Menschenleben kostete. (kiba)

