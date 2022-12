Preisbremsen, Soforthilfen & Bonus im Dezember und Januar: Wer Geld bekommt und wie viel

Von: Tobias Utz

Die Ampelregierung hat zahlreiche Entlastungspakete verabschiedet: Wer im Dezember 2022 und Januar 2023 davon profitiert.

Frankfurt – In den kommenden Wochen erhalten zahlreiche Haushalte in Deutschland die angekündigte Unterstützung für die gestiegenen Preise in zahlreichen Bereichen. „Um die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen Energiekosten für die Menschen und die Wirtschaft abzumildern, hat die Bundesregierung mit drei Entlastungspaketen im Volumen von insgesamt rund 95 Milliarden rasch umfangreiche Maßnahmen zur Entlastung und sozialen Unterstützung auf den Weg gebracht“, teilt diesbezüglich das Bundesfinanzministerium mit.

Von den Entlastungspaketen profitieren Rentnerinnen und Rentner, Singles und Familien jedoch unterschiedlich stark: ein Überblick der Preisbremsen, Soforthilfen und Boni.

Unter anderem wurden Soforthilfen für die Gaspreise beschlossen. (Symbolfoto) © Frank Hoermann / Sven Simon / Imago Images

Entlastungspakete: Hilfen im Dezember 2022

Energiepauschale: Rentnerinnen und Rentner erhalten bereits im Dezember 2022 die Energiepreispauschale. Die Überweisung umfasst 300 Euro, die einkommensteuerpflichtig sind. Datum der Überweisung durch die Deutsche Rentenversicherung ist der 15. Dezember. Seniorinnen und Senioren bekommen die Zahlung, da sie nicht im ersten Entlastungspaket, was im September ausgezahlt wurde, enthalten waren.

Rentnerinnen und Rentner erhalten bereits im Dezember 2022 die Energiepreispauschale. Die Überweisung umfasst 300 Euro, die einkommensteuerpflichtig sind. Datum der Überweisung durch die Deutsche Rentenversicherung ist der 15. Dezember. Seniorinnen und Senioren bekommen die Zahlung, da sie nicht im ersten Entlastungspaket, was im September ausgezahlt wurde, enthalten waren. Gas-Soforthilfe: Im Dezember 2022 werden bereits einige Gas-Soforthilfen ausgezahlt. Diese variieren in der Höhe je nach Anbieter und Vertragskonstellation. Alternativ wird die Soforthilfe mit dem Gas-Jahresverbrauch verrechnet. Mieterinnen und Mieter profitieren von der Gas-Soforthilfe allerdings erst bei der kommenden Jahresabrechnung des Anbieters.



Verbraucher von Erdgas und Wärmekunden sollen grundsätzlich von der Dezember-Abschlagszahlung freigestellt werden. Das gilt etwa für Alleineigentümer eines einzelnen Hauses, welche einen direkten Gasliefervertrag mit einem Versorger haben, aber auch für kleine und mittlere Firmen. Der Entlastungsbetrag soll gutgeschrieben werden.

Entlastungspakete: Hilfen im Januar 2023

