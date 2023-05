15-Jähriger nach Schlägerei bei Fußball-Turnier hirntot: Jetzt spricht der Verein

Von: Karolin Schäfer

Beim Germany Cup in Frankfurt eskaliert eine Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern. Ein 15-Jähriger wird hirntot geschlagen. Es folgen erste Reaktionen.

Frankfurt – Es begann als aufregendes Fußball-Event, doch endete für einen Jugendlichen mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Auf dem Gelände des Frankfurter Vereins SV Viktoria Preußen 07 fand am Pfingstwochenende der Germany Cup 2023 statt. Hier traten am Samstag (27. Mai) und Sonntag (28. Mai) beim Jugendturnier internationale Teams gegeneinander an.

Schlägerei eskaliert bei Germany Cup in Frankfurt: Jugendlicher hirntot

Nach Abpfiff eines Spiels am Sonntag eskalierte plötzlich die Situation. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt berichteten, sei es zu einem „Spielertumult“ gekommen, der in eine Schlägerei zwischen zwei Fußball-Spielern ausartete. Ein 16-jähriger Spieler aus einer französischen Fußballmannschaft soll einen 15-jährigen Jungen aus Berlin gegen den Kopf und Hals geschlagen haben. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Hirnverletzungen. Später teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, das Opfer sei hirntot. Der 16-jährige Täter wurde festgenommen und befindet sich nun in U-Haft.

Auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen eskalierte die Gewalt. © 5vision.news

Inzwischen folgten die ersten Reaktionen aus der Fußball-Welt zu dem Vorfall. Schockiert äußerte sich unter anderem der Frankfurter Verein, auf dessen Gelände das Turnier ausgetragen wurde. „Der Verein ist tief traurig und braucht jetzt Zeit, den Vorfall aufzuarbeiten“, sagte Vorsitzender Uwe Henß vom SV Viktoria Preußen 07 gegenüber RTL.

Auch der Hessische Fußball-Verband (HFV) zeigte seine Anteilnahme. „Wir sind schockiert darüber, dass ein Jugendlicher durch Gewalt auf einem hessischen Fußballplatz um sein Leben kämpft. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Jungen“, erklärte Vize-Präsidentin Silke Sinning in einer Mitteilung am Dienstag (30. Mai). Der HFV plane, die Polizei bei der Aufklärung des Falls zu unterstützen. „Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und arbeiten mit Fairplay Hessen daran, Gewaltvorfälle im Rahmen des Fußballs so weit wie möglich einzudämmen“, hieß es seitens HFV-Schatzmeisters Jörn Metzler. (kas)