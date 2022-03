Foo Fighters: Schlagzeuger Taylor Hawkins ist tot – Ermittlungsbehörden geben erste Details bekannt

Von: Tobias Utz

Taylor Hawkins auf der Napa Valley Expo in Kalifornien im Jahr 2019. © Archivfoto: MediaPunch/Imago Images | Bearbeitung: IPPEN.MEDIA

Der Musiker Taylor Hawkins ist tot. Das teilte seine Band „Foo Fighters“ mit. Nun werden erste Einzelheiten bekannt.

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 07.30 Uhr: Die Foo Fighters trauern um Bandmitglied Taylor Hawkins. Der Schlagzeuger wurde leblos in einem Hotel in Bogota (Kolumbien) aufgefunden (s. Erstmeldung).

Die örtlichen Ermittlungsbehörden haben nun erste Details dazu veröffentlicht. Einer toxikologischen Untersuchung zufolge wurden in Hawkins Blut „zehn verschiedene Arten von Substanzen“ gefunden. Als Beispiele wurden Spuren von Opiaten, Antidepressiva und Marihuana genannt. Bislang ist jedoch unklar, ob Drogeneinfluss zum Tod des Musikers geführt hat.

Erstmeldung vom Samstag, 26.03.2022, 07.00 Uhr: Bogotá/New York – Der Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist tot. „Die Familie der Foo Fighters ist durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört“, teilte die Rockband in der Nacht zum Samstag bei Twitter mit. Hawkins wurde 50 Jahre alt.

Foo Fighters: Schlagzeuger Taylor Hawkins ist tot

„Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben“, schrieb die Band weiter. Die Foo Fighters sprachen seiner Frau, seinen Kindern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus und baten darum, ihre Privatsphäre in dieser „unglaublich schweren Zeit“ zu respektieren.

Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin Semana am Freitag. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten. (tu/dpa)