RKI meldet mehr als 250.000 Corona-Neuinfektionen

Von: Tobias Utz

Das RKI hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Neuinfektionen und Inzidenzwerte: Die aktuellen Corona-Fallzahlen des RKI im kompakten Überblick.

Berlin/Frankfurt – Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Dem RKI wurden von den Gesundheitsämtern in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 252.026 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Den Inzidenz-Wert gab das Institut mit 1758,4 an. Dieser lag laut RKI-Daten am Freitag (25.03.2022) noch bei 1756,4.

Tag Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz Samstag (26.03.2022) 252.026 |278 | 1758,4 Freitag (25.03.2022) 296.498 | 288 | 1756,4 Donnerstag (24.03.2022) 318.387 | 300 | 1752,0 Mittwoch (23.03.2022) 283.732 | 329 | 1734,2 Dienstag (22.03.2022) 222.080 | 264 | 1733,4 Montag (21.03.2022) 92.314 | 13 | 1714,2 Sonntag (20.03.2022) 131.792 | 49 | 1735,0 Samstag (19.03.2022) 260.239 | 221 | 1735,0 Freitag (18.03.2022) 297.845 | 226 | 1706,3 Quelle Robert Koch-Institut (RKI)

Die Corona-Hotspots liegen deutschlandweit verteilt – die Top 5 im Überblick:

Stadtkreis Braunschweig, Niedersachsen – Inzidenzwert: 3493,7

Stadtkreis Coburg, Bayern – Inzidenzwert: 3481,7

Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz – Inzidenzwert: 3463,4

Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen – Inzidenzwert: 3357,9

Landkreis Hof, Bayern – Inzidenzwert: 3343,1

(tu)