Weitere Affenpocken-Infektionen: Bald Impfung und Quarantäne-Regeln in Deutschland?

Von: Sophia Lother

Teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zum Thema Impfen und Isolation. Ihmzufolge müsse man „schnell und hart regieren“.

Update von Montag, 23. Mai, 17.46 Uhr: Bereits sechs Fälle von Affenpocken wurden inzwischen in Deutschland bis Montagnachmittag (23. Mai) registriert. Nach dem ersten in München erfassten Erkrankungsfall gab es zuerst drei weitere bestätigte Infektionen in Berlin, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Zwei weitere Fälle gaben am Montag die Gesundheitsministerien in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bekannt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte laut AFP an, am Dienstag (24. Mai) gemeinsam mit RKI-Präsident Lothar Wieler, und dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, über die aktuelle Lage zu informieren.

Affenpockenvirus: Weitere Fälle in Deutschland gemeldet. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/Russell Regner/CDC/AP | Cynthia S. Goldsmith

Affenpocken: Gibt es bald eine Impfung und Quarantäne-Regeln in Deutschland?

Erstmeldung von Montag, 23. Mai: Berlin – Die Affenpocken sind inzwischen in Deutschland angekommen. Vier Personen mit einer Infektion wurden bereits registriert. Weltweit steigen die Infektionszahlen mit dem Virus. Doch welche Pläne haben Deutschland und andere betroffene Länder im Kampf gegen das Affenpockenvirus?

In Deutschland werden aktuell weitere Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet, betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande der Weltgesundheitsversammlung. Zusammen mit dem Robert Koch-Institut (RKI) erarbeite man Isolations- und Quarantäneempfehlungen gegen eine Ausbreitung der Affenpocken. Zudem werde darüber nachgedacht, „ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen“, erklärte Lauterbach laut Deutscher Presse-Agentur.

Affenpocken in Deutschland: Kommt die Impfung gegen das Virus?

Laut Lauterbach sei eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung aktuell nicht im Gespräch. Er sprach sich für eine entschiedene internationale Eindämmung aus. Der weltweite Ausbruch sei so ungewöhnlich, dass man sich Sorgen machen müsse, ob er so ablaufe wie frühere Affenpocken-Ausbrüche. Es sei eher damit zu rechnen, dass sich Art und Weise der Verbreitung geändert haben könnten, „so dass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen“. Eine Affenpocken-Infektion zeigt sich anhand spezifischer Symptome, wie Fieber, Ausschlag und geschwollenen Lymphknoten.

Typische Symptome einer Infektion mit Affenpocken Fieber Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen Geschwollene Lymphknoten Schüttelfrost Ausschlag Quelle: RKI

Kommt die Impfung gegen die Affenpocken? Fachleute äußern sich

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, äußerte sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe zum Thema Impfen und Affenpocken. „Wer gegen die Pocken geimpft ist, hat einen guten Schutz“. Wer jünger sei und diesen Impfschutz nicht habe, trage ein höheres Risiko, an den Affenpocken zu erkranken. „Es wäre deswegen sinnvoll, allen Jüngeren, die nicht mehr unter die Pockenimpfpflicht gefallen sind, jetzt ein Impfangebot zu machen“, betonte er.

Dabei stünden die aktuell besonders gefährdeten Gruppen im Vordergrund – „also in der Regel jüngere Männer mit vielen wechselnden Sexualkontakten“. Eine solche Impfkampagne ergebe aber nur Sinn, wenn man es weltweit mache. Eine Übertragung der Affenpocken ist generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. Die Weitergabe über die Luft spielt – anders als etwa bei Corona – hingegen kaum eine Rolle

Affenpocken: Quarantäne und Isolation bei Infektion

Im Kampf gegen die Affenpocken setzte die britische Gesundheitsbehörde UKHSA nun eine empfohlene Quarantänezeit von drei Wochen für enge Kontaktpersonen von Infizierten fest. Belgische Behörden ordnen eine 21-tägige Isolation für Infizierte an, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums gegenüber der dpa bestätigte. Für Kontaktpersonen gilt dies dort nicht, ihnen wird nur zu besonderer Vorsicht geraten. (slo mit dpa/AFP)