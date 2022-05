Affenpocken-Virus: Erste Fälle in Israel und der Schweiz gemeldet

Von: Sandra Kathe, Isabel Wetzel, Nadja Austel, Sophia Lother, Tanja Koch, Sarah Neumeyer, Alina Schröder

Teilen

Das Affenpocken-Virus hat neben Europa nun auch die USA, Australien und Kanada erreicht. Die Zahl der Fälle nimmt zu. In Deutschland gibt es drei bestätigte Fälle.

+++ 22.05 Uhr: Am Samstag (21. Mai) haben auch Israel und die Schweiz erste Fälle von Affenpocken gemeldet. In Deutschlands südlichem Nachbarland sei ein erster Fall im Kanton Bern aufgetreten, heißt es vonseiten der regionalen Gesundheitsbehörden. Ersten Informationen zufolge habe sich die betroffene Person offenbar im Ausland mit dem Virus angesteckt.

Den ersten bestätigten Fall der Infektionskrankheit in Israel hatte am Freitag (20. Mai) ein Krankenhaus in Tel Aviv erkannt und gemeldet. Der Patient sei ein 30-Jähriger, der kürzlich mit Symptomen der Infektionskrankheit aus Westeuropa zurückgekehrt sei. Das israelische Gesundheitsministerium hatte am Freitag erklärt, dass der Mann im Ausland mit einem an Affenpocken erkrankten Menschen in Kontakt gekommen sei.

Den ersten Affenpocken-Fall in Deutschland haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München nachgewiesen. (Symbolfoto) © Martin Bühler/dpa

Mehrere Fälle von Affenpocken in Europa nachgewiesen: Drei Personen in Deutschland erkrankt

+++ 17.22 Uhr: In Deutschland sind zwei weitere Fälle von Affenpocken bestätigt worden. Wie die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Samstag (21. Mai) mitteilte, sei der Zustand der beiden Patienten stabil. Derzeit liefen die Ermittlungen zu Kontaktpersonen. Ob es sich um den west- oder zentralafrikanischen Virusstamm handelt, soll eine Sequenzierung ergeben. „Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen eventuell noch weitere Infektionen registriert werden“, teilte die Senatsverwaltung mit. Ein erster Infektionsfall war am Freitag (20. Mai) in München bestätigt worden.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) teilte mit, es bestehe kein Grund zur Panik, aber Grund zur Vorsicht, da viele wissenschaftliche Erkenntnisse über die Krankheit noch vorläufig seien. „Expertinnen und Experten gehen jedoch davon aus, dass wir keine neue Pandemie fürchten müssen. Wir müssen jetzt aber schnell und konsequent handeln, um Infektionsfälle zu erkennen und einzudämmen“, so Gote.

Erster Affenpocken-Fall in Deutschland – Bayerisches Gesundheitsministerium nennt Details

+++ 15.23 Uhr: Bei dem ersten in Deutschland nachgewiesenen Fall von Affenpocken leidet der Patient an der milderen westafrikanischen der zwei bekannten Virusvarianten. Das hat die Genom-Analyse des Erregers am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr ergeben, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag (21. Mai) mitteilte. Das Infektionsrisiko für die Bevölkerung in Deutschland wird vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) derzeit als gering erachtet.

Diese vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. In Großbritannien sind sieben Fälle des Virus bekannt. (Archivbild) © Andrea Männel/RKI/dpa

Laut dem Robert Koch-Institut ist der Patient in Bayern der erste Affenpocken-Fall in Deutschland. Die häufiger zu schweren Erkrankungen führende zentralafrikanische Virusvariante ist bei den derzeit in Europa bekannt gewordenen Fällen bislang nicht beobachtet worden. Der aus Brasilien stammende 26 Jahre alte Mann hatte sich selbstständig zur medizinischen Untersuchung begeben. Er wird im Schwabinger Klinikum in einem isolierten Zimmer behandelt.

Erster Affenpocken-Fall in Deutschland: Schweden stuft Viruserkrankung als gefährlich ein

+++ Update vom Samstag, 21. Mai, 6.23 Uhr: Die Affenpocken breiten sich in immer mehr Ländern aus. Jetzt hat Schweden reagiert: Das Land stuft die Affenpocken als für die Allgemeinheit gefährlich ein. „Die Einstufung ermöglicht es, Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern“, erklärte Sozialministerin Lena Hallengren. „Wichtig ist auch, dass die Informationen Risikogruppen erreichen und dass die Gesundheitsdienste darauf vorbereitet sind, Verdachtsfälle zu behandeln und zu verfolgen.“ In Schweden war am Donnerstag der erste Fall von Affenpocken im Großraum Stockholm registriert worden.

+++ 16.00 Uhr: Die Fälle von Affenpocken-Infektionen häufen sich, besonders in Großbritannien. Einem Bericht der BBC zufolge hat die britische Regierung nun Pocken-Impfstoff eingekauft. Er soll einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung bieten. Unklar war zunächst, wie viel Impfstoff eingekauft wurde und wer damit geimpft werden soll. Eine Sprecherin der britischen Gesundheitsbehörde sagte, das Vakzin solle Menschen mit höherem Risiko einer Infektion angeboten werden. Das Risiko für die allgemeine Bevölkerung sei weiterhin sehr niedrig, hieß es.

Diese vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. In Großbritannien sind sieben Fälle des Virus bekannt. (Archivfoto) © Andrea Männel/RKI/dpa

Erster Affenpocken-Fall in Deutschland – Patient war in Frankfurt, München und Düsseldorf

+++ 14.15 Uhr: Bei dem ersten gemeldeten Affenpocken-Patienten in Deutschland handelt es sich um einen aus Brasilien stammenden 26-Jährigen. Das gab das bayerische Gesundheitsministerium bekannt. Er sei aus Portugal über Spanien nach Deutschland gereist und befinde sich seit rund einer Woche in München. Zuvor sei er auch schon in Düsseldorf und Frankfurt am Main gewesen.

Der Patient werde nun auf einer Station der Münchner Klinik Schwabing isoliert, hieß es vom Ministerium. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hatte zuvor informiert, dass bei dem Patienten der erste Affenpocken-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde. „Derzeit werden durch das Gesundheitsreferat der Stadt München weitere enge Kontaktpersonen ermittelt“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. „Diese werden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.“

Dem ersten in Deutschland gemeldeten Affenpocken-Patienten geht es nach Angaben des behandelnden Krankenhauses relativ gut. Er habe mit leichten Schluckstörungen und erhöhter Temperatur nur geringfügige Symptome des Affenpockenvirus und brauche noch keine speziellen Medikamente.

Affenpocken in Deutschland: Karl Lauterbach äußert sich

+++ 13.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass der Ausbruch der Affenpocken in Deutschland eingegrenzt werden kann. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden“, erklärte Lauterbach am Freitagmittag in Berlin.

Lauterbach betonte, dass die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland durch die Warnungen von WHO und RKI bereits sensibilisiert seien, nun jedoch dennoch schnell gehandelt werden müsse. Dann sei es kein Problem, den Affenpocken-Ausbruch in Deutschland einzugrenzen. „Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht so leicht übertragbar ist“, sagte der Minister. Das Virus werde jetzt genauer analysiert, und es werde geprüft, ob es sich um eine ansteckendere Variante handeln könnte.

Affenpocken auch in Deutschland und Frankreich entdeckt

+++ 13.05 Uhr: Im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit für die Erkrankung werden in immer mehr Ländern Fälle der eigentlich selten auftretenden Affenpocken nachgewiesen. Am Freitag (20. Mai) meldete auch Frankreich einen ersten Fall. In welchem Umfang sich der aus Afrika stammende Erreger bereits international verbreitet hat, ist noch offen. In Frankreich ist Behördenangaben zufolge ein 29-Jähriger im Großraum Paris betroffen, der zuvor nicht in ein Land gereist war, in dem das Virus zirkuliert. Kontaktpersonen würden ermittelt und bekämen Verhaltensregeln genannt, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, hieß es.

+++ 12.08 Uhr: Nun wurde der erste Fall von Affenpocken in Deutschland gemeldet. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag (19. Mai) bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe Hautveränderungen gezeigt, ein charakteristisches Symptom einer Affenpocken-Infektion.

Typische Symptome einer Infektion mit Affenpocken Fieber Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen Geschwollene Lymphknoten Schüttelfrost Ausschlag Quelle: RKI

Neue Affenpocken-Infektionen entdeckt: Fälle häufen sich weltweit

Update von Freitag, 20. Mai, 10.15 Uhr: Inzwischen melden auch Australien und Kanada Fälle von Affenpocken-Infektionen. Die Ansteckung in Australien wurde bei einem etwa 30 Jahre alten Mann bestätigt, der kürzlich aus Großbritannien zurückgekehrt war. Außerdem gebe es einen Verdachtsfall. In Kanada sei das Affenpockenvirus in zwei Laborproben in der Provinz Québec nachgewiesen worden, erklärte die kanadische Gesundheitsbehörde laut der Nachrichtenagentur AFP. In Montréal, der größten Stadt in der Region, werden weitere Verdachtsfälle untersucht. Am Donnerstagmorgen (19. Mai) hatten die örtlichen Behörden von 17 möglichen Infektionen gesprochen.

Diese vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. In Großbritannien sind sieben Fälle des Virus bekannt. (Archivfoto) © Andrea Männel/RKI/dpa

Affenpocken-Infektionen nehmen weltweit zu: Bestätigte Fälle in Portugal, Italien und Schweden

+++ 19.25 Uhr: Reiserückkehrer aus Westafrika – besonders Männer, die Sex mit Männern haben – sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen „unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen“, erklärt das RKI. Nach ersten Fällen in Großbritannien melden auch Spanien, Portugal, Italien und Schweden sowie die USA und Kanada bestätigte Fälle und Verdachtsfälle.

„Diese neuen Fälle und die Berichte über Fälle in Ländern in ganz Europa bestätigen unsere anfänglichen Befürchtungen, dass es eine Übertragung der Affenpocken in der Bevölkerung geben könnte“, sagte Susan Hopkins von der britischen Behörde für Gesundheitssicherheit. Die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) kündigte für „Anfang nächster Woche“ einen ersten Bericht zur Risikobewertung an. Sie verfolge die Situation genauestens und empfehle, „Verdachtsfälle zu isolieren, zu testen und umgehend zu melden.“

In Portugal wurden laut RKI bei fünf Männern Affenpockeninfektionen bestätigt, die spanischen Gesundheitsbehörden stellten nach eigenen Angaben „„3 mögliche Fälle von Affenpocken“ fest. Es habe sich zumeist um homosexuelle Männer gehandelt. Italien meldete am Donnerstag einen ersten Fall, ein junger Mann, der kürzlich von den Kanarischen Inseln zurückgekehrt sei, teilte das Institut für Infektionskrankheiten in Rom mit. Zwei weitere Verdachtsfälle würden untersucht. Die schwedische Gesundheitsbehörde bestätigte einen Fall im Raum Stockholm. Wo sich die Person infiziert hat, wird noch untersucht.

In der kanadischen Provinz Québec untersuchen die Behörden Medienberichten zufolge mindestens 13 Verdachtsfälle von Affenpocken. Die Behörden im US-Bundesstaat Massachusetts bestätigten bei einem kürzlich aus Kanada zurückgekehrten Mann die Infektion mit Affenpocken fest. Laut RKI sind Verbindungen zwischen den Fällen in den verschiedenen Ländern bislang nicht bekannt.

Affenpocken-Infektionen nehmen zu: G7 und WHO bereiten sich auf Pandemie vor

+++ 16.30 Uhr: Damit künftig Pandemien besser bekämpft werden können, werden die G7-Staaten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Übung eine Pocken-Pandemie simulieren. Es gehe darum, „zu erfahren, ob aus Fehlern der Vergangenheit effektive Lehren gezogen wurden“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag (19. Mai) in Berlin zu Beginn der Beratungen der Gesundheitsminister der sieben führenden Industriestaaten.

Diese beraten in Berlin über einen globalen Pandemiepakt, mit dem Ausbrüche künftig schneller erkannt werden können und mit dem effektiver darauf reagiert werden kann. Es handele sich dabei um eine sehr realistische Übung, bei der davon ausgegangen werde, dass sich aus einem Leopardenbiss eine Pocken-Pandemie entwickeln könnte, sagte Lauterbach. In der Simulation treffe die Pocken-Pandemie vor allem junge Leute. Tierpocken, die sich auf Menschen übertragen, seien „keine reine Theorie“, sagte Lauterbach und verwies auf mehrere Fälle von Affenpocken, die in den vergangenen Tagen in Großbritannien, Spanien und Portugal registriert wurden.

Affenpocken: Virus in Afrika keine Seltenheit, sorgten jedoch „kaum für Aufsehen“

Affenpocken-Infektionen seien in Afrika keine Seltenheit und kommen laut Angaben der WHO seit Jahrzehnten in mehreren Ländern vor. Besonders in den letzten Jahren sei das Virus vermehrt aufgetreten, berichtete nun die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC). „Während der (Corona-)Pandemie hatten wir mehrere Ausbrüche von Affenpocken-Infektionen“, sagte Ahmed Ogwell, der amtierende Leiter der Africa CDC, am Donnerstag. In der Zeit hätten sie jedoch „kaum für Aufsehen gesorgt und seien zudem unter Kontrolle.“

„In Afrika trat es vor allem bei Gemeinden auf, die an den Rändern von Waldgegenden existieren“, sagte Ogwell. Besorgniserregend sei nun aber die Frage, wie sich die Krankheit von solchen entlegenen Regionen verbreiten konnte. Die afrikanische Gesundheitsorganisation stehe in Kontakt mit ihren europäischen Partnern und habe Unterstützung angeboten.

Wie können Affenpocken übertragen werden? Gesundheitsbehörde klärt auf

+++ 12.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen „unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen“, heißt es vonseiten des RKI. Erst am Mittwoch (18. Mai) meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle.

Auch die USA haben bei einem kürzlich aus Kanada zurückgekehrten Erwachsenen Affenpocken festgestellt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC sagte, dass „jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, die Affenpocken verbreiten kann“. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit. Üblicherweise wird die Krankheit durch engen Kontakt mit infizierten Tieren wie Nagetieren und Affen übertragen und ist vor allem in Zentral- und Westafrika verbreitet.

Affenpocken in Europa und den USA: WHO mit dringendem Appell

+++ 11.45 Uhr: Nach dem Auftauchen von Affenpocken bei Menschen in Europa und den USA hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer rigorosen Verfolgung aller Kontakte der Betroffenen aufgerufen. Kliniken und Bevölkerung müssten dafür sensibilisiert werden, einen ungewöhnlichen Hautausschlag von Fachpersonal begutachten zu lassen, teilte die WHO am Mittwochabend mit.

Affenpocken in Europa und den USA: Mehrere Fälle in Portugal und Spanien nachgewiesen

Update vom Donnerstag, 19. Mai, 10.30 Uhr: Die Affenpocken breiten sich derzeit rasant auf der Welt aus. Nach Großbritannien wurde das Virus nun auch in Spanien, Portugal und den USA nachgewiesen. Betroffen sei eine Person aus dem Bundesstaat Massachusetts im Nordosten des Landes, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch (18. Mai) mit. Wie die Gesundheitsbehörde von Madrid berichtet, seien in Spanien „23 mögliche Fälle von Affenpocken“ festgestellt worden. Einem Bericht des Guardian zufolge wurde dort jetzt ein landesweiter Alarm ausgelöst „um eine rasche, koordinierte und rechtzeitige Reaktion zu gewährleisten“.

In Großbritannien kamen zwei weitere Fälle dazu, wie die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency mitteilte. Somit steigt die Zahl der Infektionen dort auf neun. Bei den beiden jüngsten Fällen in London und Südostengland gebe es allerdings keine Verbindung zu Reisen in Länder, in denen die Krankheit endemisch sei. Es sei daher möglich, dass die Ansteckungen durch eine Verbreitung von Mensch zu Mensch in Großbritannien stattgefunden hätten, hieß es in der Mitteilung vom Mittwochabend.

Die Affenpocken breiten sich auf der Welt weiter aus. Mehrere Fälle wurden in Europa und den USA nachgewiesen. Sie werden unter anderem durch Primaten übertragen. (Symbolfoto) © Wolf-Dietrich Weißbach/dpa

In Portugal berichtet die Zeitung Público von etwa 20 Infizierten. Laut kanadischen Medien untersuchen die Behörden in der Metropole Montréal ebenfalls mehr als ein Dutzend Verdachtsfälle von Affenpocken. Diese seien von Kliniken gemeldet worden, die auf sexuell übertragbare Infektionen spezialisiert sind.

Affenpocken breiten sich aus: Fälle in Europa und Nordamerika

Bei der Mehrheit der bisher bekanntgewordenen Fälle sind Männer betroffen, die Sexualkontakte zu anderen Männern hatten. Die US-Gesundheitsbehörde CDC betonte jedoch, dass „jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, die Affenpocken verbreiten kann“. Das RKI hatte zuletzt bereits Ärzte in Deutschland für die Virusinfektion sensibilisiert, und ruft zur Wachsamkeit auf. Reiserückkehrer aus Westafrika sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen „unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen“, teilte das RKI am Mittwoch mit. Darüber hinaus können Affenpocken weitere Symptome wie Fieber oder Schüttelfrost hervorrufen (s. Erstmeldung).

Affenpocken in Europa: Mehrere Menschen in Großbritannien erkrankt

Update vom Mittwoch, 18. Mai, 10.30 Uhr: Nach mehreren Fällen von Affenpocken bei Menschen in Großbritannien warnt das Robert Koch-Institut (RKI) auch in Deutschland vor der Virusinfektion. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Vonseiten des RKI heißt es, dass angesichts der Fälle von Affenpocken in Großbritannien dieses Virus als mögliche Ursache für pockenähnliche Hautveränderungen in Betracht gezogen werden sollten, auch wenn die betroffene Person nicht in bestimmte Gebiete gereist ist. Insbesondere Männer, die Geschlechtsverkehr mit Männern hatten, sollten bei Hautveränderungen sofort zum Arzt gehen, so das RKI.

Die Zahl der erfassten Fälle in Großbritannien hat sich laut Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) auf sieben erhöht. Verbindungen zwischen Betroffenen seien nur teilweise bekannt. Es sei unklar, wo sich Betroffene angesteckt haben könnten. Bei vier jüngst gemeldeten Fällen handele es sich um Männer, die sexuellen Kontakt mit anderen Männern hatten. Sie sollen sich in London angesteckt haben.

Die erste Infektion, die Anfang Mai in Großbritannien bekannt geworden war, soll hingegen auf eine Ansteckung in Nigeria zurückgehen. Daraufhin hatten britische Experten betont, dass die Affenpocken nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen würden und dass das Risiko für die Allgemeinbevölkerung sehr gering sei.

Virus aus Nigeria in Europa: Mann an Affenpocken erkrankt – Wie gefährlich ist der Erreger?

Erstmeldung vom Montag, 09. Mai, 15.00 Uhr: London – Nachdem auch Corona mutmaßlich von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, können Meldungen über unbekannte Viren Beunruhigung auslösen. Doch im Fall einer neuen Affenpocken-Infektion in England besteht den Gesundheitsbehörden zufolge kein Grund zur Sorge.

Der mit dem seltenen Virus Infizierte habe sich mutmaßlich in Nigeria damit angesteckt und sei dann nach Großbritannien gereist, wie die britische Gesundheitsbehörde am Wochenende erklärte. Der Mann werde in London im Krankenhaus von Spezialisten behandelt und seine Kontaktpersonen würden als Vorsichtsmaßnahme kontaktiert.

Nach Coronavirus: Droht eine weitere Pandemie?

„Es ist wichtig, zu betonen, dass Affenpocken sich nicht leicht von Mensch zu Mensch verbreiten können und das Risiko für die Öffentlichkeit sehr gering ist“, sagte Colin Brown von der UK Health Security Agency einer Mitteilung zufolge. Möglich sei eine Übertragung zwischen Menschen nur bei engem Körperkontakt. Eine Ausbreitung der Affenpocken nach zwei Jahren Corona-Pandemie sei also unwahrscheinlich.

Typische Symptome bei dem Virus seien etwa Fieber, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten sowie ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und sich dann auf andere Körperteile ausbreitet. Nach etwa einer Woche klingen die Beschwerden bei milden Verläufen üblicherweise ab. Vereinzelt seien aber auch schwere Fälle möglich. Bei Kindern unter 16 Jahren liege die Letalität bei zentralafrikanischen Virusvarianten bei bis zu 11 Prozent.

Robert-Koch-Institut: Erster Fall von Affenpocken-Virus beim Menschen schon 1970

Laut Robert Koch Institut (RKI) seien die Affenpocken 1970 in der Demokratischen Republik Kongo erstmals beim Menschen nachgewiesen worden – bei einem 9 Jahre alten Jungen. Anschließend habe es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) Fälle in mehr als zehn Ländern des Kontinents gegeben. Vereinzelt hätten Reisende die Erreger nach etwa Israel, in die USA oder wie schon 2018 und jetzt erneut nach Großbritannien gebracht.

Die Erreger können von verschiedenen Tierarten übertragen werden und gehören damit wie auch das Coronavirus zu den Zoonosen. Laut RKI seien besonders Nager betroffen. Die Pocken des Menschen, die laut RKI schwerere Erkrankungen auslösen als die Affenpocken, gelten seit 1980 nach einer großen Impfkampagne weltweit als ausgerottet. Die Impfung schütze vor beiden Pockenarten, ist aufgrund der Nebenwirkung allerdings gegenwärtig nicht indiziert. (tk mit dpa)