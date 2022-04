Mehrere Menschen in New Yorker U-Bahn angeschossen: Polizei sucht nach Verdächtigen

Von: Sophia Lother

In einer U-Bahn-Station in New York sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Mehrere Verletzte werden gemeldet. Das ist bisher bekannt.

New York – Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in New York sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag (12.04.2022) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Notruf eingegangen sei. Inmitten des starken Pendel-Verkehrs am Morgen seien Schüsse gefallen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 1 Menschen verletzt, laut US-Medien fünf von ihnen durch Schüsse

Möglicherweise sei eine Rauchbombe in der U-Bahn-Station gezündet worden, berichtet die Zeitung weiter. Außerdem sollen „mehrere nicht gezündete Sprengsätze“ gefunden worden sein. Die Polizei in New York erklärte diesbezüglich auf Twitter: „Im Zusammenhang mit den Schüssen auf mehrere Personen in der U-Bahn-Station 36th Street in Brooklyn gibt es zur Zeit keine aktiven Sprengsätze.“

New York: Schüsse in U-Bahn – 16 Verletzte gemeldet

Laut New York Times gebe es bereits einen Verdächtigen. Ein Mann, mutmaßlich mit Bauarbeiter-Weste und mit Gasmaske bekleidet, soll vom Tatort geflohen sein. Die Polizei fahndet aktuell nach ihm. Der Vorfall ereignete sich im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die Polizei rief die Bevölkerung via Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden. Zeuginnen und Zeugen wurden aufgerufen, sich bei den Polizeikräften zu melden.

Polizei und Rettungskräfte versammeln sich am 12. April 2022 am Ort einer gemeldeten Schießerei auf mehrere Personen vor einer U-Bahn-im New Yorker Stadtteil Brooklyn. © Spencer Platt/AFP

EIn Sprecher des Bildungsministeriums erklärte gegenüber der New York Times, dass Schulen im Bereich des Tatorts in Alarmbereitschaft versetzt worden seien. Das beinhaltet unter anderem, dass die Türen nicht für Außenstehende oder Besucher geöffnet werden. Die Behörden gehen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Es würden derzeit keine Ermittlungen wegen eines „Terrorakts“ laufen, sagte New Yorks Polizeichefin Keechant Sewell (slo/AFP)