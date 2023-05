New York ist aus dem Tritt gekommen

Von: Sebastian Moll

Teilen

Nur noch neun Prozent der Büroangestellten kommen jeden Tag ins Office. © IMAGO/Design Pics

Die Pandemie hat New Yorks Bürotürme geleert, überall fehlen Steuereinnahmen. Wo sich die einen den Hyperkapitalismus zurückwünschen, setzen andere auf einen Neuanfang.

Wer in diesen Tagen zum ersten Mal New York besucht, wird nicht enttäuscht werden. Der Broadway und die Fifth Avenue bieten willfährig das Schauspiel, das man sich von ihnen erwartet. Das Gedränge, die Hektik, die überwältigende Sturzflut von Sinneseindrücken – das Erlebnis jener „Kultur der Dichte“, das die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts schon immer ausgezeichnet hat, scheint intakt.

Doch wer die Stadt noch aus der Zeit kennt, bevor die Pandemie sie heimsuchte, der spürt, dass etwas nicht ganz stimmt. Der sprichwörtliche Beat New Yorks fühlt sich ein klein wenig daneben an. Manhattan ist aus dem Tritt, der Flow, der einen einst aufgesogen und mitgerissen hat, holpert und stockt.

Das Gefühl trügt nicht. New York, die dichtbesiedelteste Stadt der westlichen Hemisphäre, ist nicht mehr dieselbe Stadt wie vor dem Frühjahr 2020, als sie zum globalen Epizentrum der Pandemie wurde und das öffentliche Leben erstmals in der Geschichte komplett zum Erliegen kam. Die Dynamik der Stadt, deren Tempo und Ehrgeiz den Kern ihrer Identität ausmachen, ist scheinbar unwiederbringlich gebrochen.

New Yorks Haushaltsloch für das Jahr 2024 wird auf 2,9 Milliarden Dollar geschätzt

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. An jedem beliebigen Arbeitstag sind nur noch halb so viele Büroangestellte in Midtown, dem zentralen Geschäftsbezirk, wie vor Covid; nur noch neun Prozent von ihnen kommen jeden Tag ins Office. Die Auslastung des New Yorker Büromarktes, des größten in den USA, lag in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 bei gerade einmal 78 Prozent.

Natürlich hat die Umstellung der Büroarbeit auf ein Hybridmodell nicht nur Auswirkungen auf den kommerziellen Immobilienmarkt. Von den vielen Restaurants, die während Covid schließen mussten, hat nur ein Teil wiedereröffnet. Und jene, die wieder da sind, schließen zeitig. Wer nach 21 Uhr durch Midtown läuft, hat schon lange nicht mehr das Gefühl, in der Stadt zu sein, die zu Zeiten Frank Sinatras niemals schlief. Laut einem Bericht des New Yorker Bürgermeisters werden zurzeit jährlich 1,6 Milliarden Dollar weniger für Dinge wie Ausgehen, Shopping und Unterhaltung ausgegeben als vor Covid.

New York verändert sich, und das hat auch massive Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. Um etwa fünf Milliarden Dollar sind die Steuereinnahmen geschrumpft, ein großer Teil davon sind verloren gegangene Immobiliensteuern, die mehr als die Hälfte der städtischen Steuereinnahmen ausmachen. Das Haushaltsloch für das Jahr 2024 wird auf 2,9 Milliarden Dollar geschätzt.

Von den vielen Restaurants, die während Covid schließen mussten, hat nur ein Teil wiedereröffnet. © IMAGO/Levine-Roberts

Der Streit darüber, wo dieses Geld eingespart werden kann, ist jetzt schon in vollem Gang. Der Bürgermeister möchte Leistungen wie Kindertagesstätten und Dienstleistungen für Obdachlose kürzen. Die Opposition in der Stadtverordneten-Versammlung wehrt sich derweil dagegen, ausgerechnet bei den Schwächsten in der Stadt zu sparen.

Auch die U-Bahn-Betreibergesellschaft MTA, die ohnehin seit Jahren Schwierigkeiten hat, notwendige Sanierungen zu finanzieren, gerät stark in Bedrängnis. Bis zum Jahr 2025 rechnet man wegen schwindender Fahrgastzahlen mit einem Defizit von 325 Millionen. Was wiederum zu Verspätungen und Verfall und zu weiter sinkenden Fahrgastzahlen führen dürfte. Eine Abwärtsspirale.

Der Niedergang des öffentlichen Nahverkehrs ist schon jetzt deutlich spürbar. Die täglich Pendelnden beklagen Zugausfälle und vor allem verschmutzte Waggons. Und die Klagen mehren sich, dass die Züge voller Obdachloser seien.

Überhaupt ist seit der Pandemie die Zahl der Obdachlosen in New York, wie auch in anderen US-Städten, dramatisch gestiegen. Ende 2022 schliefen knapp 70 000 Menschen in den entsprechenden Unterkünften der Stadt. Rund 4000 waren zu jedem gegebenen Zeitpunkt auf der Straße.

Parallel zur Obdachlosenstatistik tendiert auch die Verbrechensstatistik in die falsche Richtung.

Als Gründe für die Zuspitzung des schon lange drängenden Problems nennt die Hilfsorganisation „Coalition for the Homeless“ die ökonomischen Härten, die aus der Inflation und der Pandemie entstanden sind. Hinzu komme der Wegfall staatlichen Schutzes gegen Räumungsklagen, der während Covid bestand. Schließlich hat New York eine große Anzahl an Asylsuchenden aufgenommen, die republikanisch regierte Staaten in der Nähe der mexikanischen Grenze einfach nach Norden weitergeleitet hatten.

Parallel zur Obdachlosenstatistik tendiert auch die Verbrechensstatistik von New York in die falsche Richtung. Sogenannte „schwere“ Straftaten stiegen von 2021 bis 2022 von 103 000 auf 126 000 an. Die Mehrheit davon waren Raubüberfälle und Diebstähle. Die Zahl der Schießereien und Morde blieb hingegen beruhigend niedrig.

All das zusammen genommen hat eine Debatte ausgelöst, ob sich New York in einer „doom loop“ befinde, einer „Untergangsspirale.“ Genau eine solche prophezeiten drei New Yorker Wirtschaftsfachleute, Vrinda Mittal, Arpit Gupta und Stijn van Nieuwerburgh jüngst in einem viel beachteten Papier der Stadt. Weniger Arbeit in den Geschäftszentren, so die Diagnose, führe zu weniger Konsum und weniger Dichte. Das alles führe zu geringeren Steuereinnahmen und einer schwindenden Fähigkeit der Behörden und Ämter, die sozialen Probleme der Stadt zu bewältigen. Das wiederum führe zu mehr Stadtflucht. Und so weiter.

Bei der letzten Bürgermeisterwahl gewann der ehemalige Polizist Eric Adams

Wenigstens die Wahrnehmung, dass dieser Prozess schon in vollem Gang ist, ist real und hat in New York spürbare Konsequenzen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl gewann der ehemalige Polizist Eric Adams, der versprach, die Straßen aufzuräumen. Adams machte während des Wahlkampfes keinen Hehl daraus, dass für ihn die Sensibilitäten der betuchten weißen Mittelschicht Priorität haben, um sie möglichst in der Stadt zu halten.

Nach der Wahl positionierte Adams Hundertschaften der Polizei auf den U-Bahn-Steigen und ordnete hartes Durchgreifen auch gegen sogenannte „Lebensqualitäts-Delikte“ an. Die Bedenken gegenüber der Übergriffigkeit der Polizei, die sich im Sommer 2020 nach dem Mord an George Floyd in landesweiten Protesten entluden, waren plötzlich nicht mehr so wichtig. Und das, obwohl Adams Afroamerikaner ist und viele Schwarze ihn gewählt hatten, weil sie sich von ihm Verständnis für ihre Belange versprachen.

Zu den umstrittensten Maßnahmen von Adams gehörte, dass er Obdachlose mit Verdacht auf psychische Störungen in psychiatrische Einrichtungen zwangseinweisen ließ. Für Gegner:innen seiner Politik war das jedoch lediglich ein Vorwand dafür, Obdachlose aus Midtown Manhattan entfernen zu dürfen. „Jeder, der schon einmal in einer psychiatrischen Notaufnahme war, weiß, dass den Leuten dort nicht wirklich geholfen wird“, sagt der New Yorker Psychiater Jonathan Weinstein. Hilfsorganisationen werfen dem Bürgermeister gar Zynismus vor. „Obdachlosigkeit wird als ästhetisches Problem behandelt“, sagt Jacquelyn Simon, Direktorin der Coalition for the Homeless. „Man sieht die Obdachlosigkeit als eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der Büroarbeiter an.“ An echten Lösungen für das Problem, an dem sich schon Generationen von New Yorker Bürgermeistern die Zähne ausbeißen, wird hingegen nicht gearbeitet.

Auf der 5th Avenue zu Hause. Dienstleistungen für Obdachlose will Bürgermeister Adams kürzen. © IMAGO/ZUMA Wire

Hinter all dem stecke, so die Kritik am „Doom Loop“-Diskurs, der Wunsch, dass alles wieder so wird, wie es vor Covid war. „Da herrscht eine einzigartige Fantasielosigkeit“, sagt Thomas Dyja, Autor eines Buches über die Geschichte New Yorks von den 1970er Jahren bis heute. Anstatt die gegenwärtigen Zustände als Verfall zu begreifen, so Dyja, müssten Politik und Wirtschaft daran arbeiten, eine neue Vision für eine neue Stadt zu entwerfen.

„Das New York, das wir kennen, das rasante, hyperkapitalistische, auf grenzenloses Wachstum gepolte New York“, so Dyja, „ist vielleicht vorbei“. Der Historiker hält das jedoch für nicht weiter alarmierend. „New York ist 400 Jahre alt. Das New York, das jetzt vielleicht verschwindet, gerade einmal 60 Jahre.“

Dass ein solches Umdenken leider noch nicht stattfinde, sieht Dyja jedoch an der Art und Weise, wie bis heute geplant wird. So soll die dringend notwendige Sanierung der Pennsylvania Station mit den Erträgen aus einem neuen Mega-Bauprojekt mit elf Superwolkenkratzern finanziert werden. „In einer Wirtschaft, in der Büroraum immer weniger gebraucht wird, ist das vollkommen irre“, urteilt Dyja.

Historiker Dyja sieht überall in der Stadt neue Geschäftszentren entspringen

Doch er sieht auch durchaus Anzeichen für eine Wandlungsfähigkeit. Der ehemalige Finanzdistrikt rund um die Wall Street, der durch die Digitalisierung der Finanzmärkte praktisch obsolet geworden ist, hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem gemischten Wohn-, Unterhaltungs- und Verwaltungsbezirk gewandelt. Außerdem sieht Dyja überall in der Stadt neue Geschäftszentren entspringen – an Verkehrsknotenpunkten in der Bronx, in Queens und Brooklyn und auf den ehemaligen Industriebrachen entlang der Flussufer wie etwa in den früheren Reedereien und Lagerkontoren. „Wir müssen diese Fixierung auf Manhattan aufgeben. New York ist eine Stadt mit vielen Zentren.“

Natürlich ist die Aufgabe, in einer neuen wirtschaftlich-sozialen Ära neu zu denken, was Stadt ist und sein kann, nicht spezifisch für New York. Es ist eine Aufgabe, der sich viele Städte heute stellen müssen. Wie bei vielen Dingen stellt sich das Problem in New York jedoch schärfer und dringlicher als anderswo. In New York hatte sich die neoliberale Konsum- und Kapitalismuskultur in den vergangenen 40 Jahren in reinerer Form als fast überall sonst ausgebildet. Nun ist sie durch technologischen und sozialen Wandel hier in einer Härte an ihre Grenzen gestoßen, die ebenfalls größer und deutlicher ist als anderswo.

Vom Untergang zu sprechen, glaubt Dyja jedoch, nütze niemandem etwas. „Das schreiben Leute, die an Schreibtischen vor Bildschirmen sitzen.“ Die Menschen auf der Straße sähen das jedoch nicht so. „Die sehen Wandel und Chancen. Sonst wären sie nicht New Yorker.“