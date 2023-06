New Kids on the Block-Sänger Joey McIntyre begeistert bei intimen Solokonzert in Köln

Von: Kathrin Rosendorff

New-Kids-Sänger Joey McIntyre ist auf Solo-Tour. Foto: Prime Entertainment © Prime Entertainment

Anfang der Neunziger schwärmten Millionen Mädchen für „New Kids on the Block“-Sänger Joey McIntyre – einige haben nie damit aufgehört, wie sich jetzt bei seinem Solokonzert im Kölner Gloria Theater zeigte. McIntyre beweist aber auch, dass er weit mehr ist als ein Boyband-Beau.

Ein „Joey Girl“ bleibt man ein Leben lang. So beschreibt es Yvonne, als sich die 43-jährige Frankfurterin bereits am Mittwochmittag vor das Kölner Gloria Theater in die beginnende Schlange stellt: Denn sie will am Abend in der ersten Reihe sitzen, um in Joeys „unwirklich blaue Augen“ zu schauen.

Seine Stimme hört sie zum ersten Mal auf Kassette, da ist sie acht, Joey 16. „Er sah aber erst aus wie Zwölf.“ Yvonne trägt ein „Joey Girl 4 life“-Shirt. Fans aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Italien harren stundenlang in der Hitze aus, später am Einlass wird es chaotisch. Eine Securityfrau ermahnt die Frauen, die meisten zwischen Anfang und Ende 40: „Wenn ihr weiter gegen die Eingangstür drückt, ist das Ding gegessen.“ Eine Fan-Frau lacht und sagt: „Das ist fast wie 1991. Wir sind keine Teenies mehr, aber die Gefühle sind gleich.“

Joey McIntyre oder „Joey Joe“, wie seine Fans ihn auch nennen, ist mittlerweile 50. Er ist das jüngste Mitglied von New Kids on The Block (NKOTB), den Pionieren der 90er-Jahre Boybands. Überall wo sie auftraten, lösten sie Massenhysterien aus. Mehr als 80 Millionen Alben verkauften die US-Amerikaner weltweit. 1994 trennten sie sich. „Ich hab tagelang geweint, denn ich hatte sie noch nie live im Konzert gesehen. Meine Mutter meinte, es sei nicht das richtige Umfeld für eine Elfjährige, als sie 1991 in der Frankfurter Festhalle auftraten“, sagt Yvonne. Seit 2008 sind NKOTB wieder vereint.

Doch während sie in den USA weiter auftreten, waren sie seit 2014 nicht mehr in Europa. Aber in dieser Woche ist „Joey Joe“ zurück. Für seine Solo-Tour. Er gibt nur vier Europakonzerte: Dublin, Köln und zwei Nächte in London. „In Köln war es nach vier Minuten ausverkauft“, sagt Yvonne, die auch Tickets für die London-Konzerte hat. „Joey ist mein Happy Place, er löst schöne Erinnerungen aus, wenn er singt, vergesse ich meine Alltagssorgen.“ Sie war auch bei Joeys Solokonzert in der New Yorker Carnegie Hall im Januar.

Das Besondere: Diesmal sind es keine große Hallen, keine aufwendige Bühnenshow wie bei den „New Kids“- Konzerten, sondern Joey ist den Fans supernah. Augenkontakt ist möglich. Nur knapp 400 Sitzplätze gibt es in Köln, aber die meisten stehen und tanzen ohnehin die ganze Zeit. Joey, inzwischen Vater dreier Kinder, sitzt auf einem Barhocker auf der Bühne des Gloria, einem einstigen Pornokino. Begleitet wird er von dem jungen Musiker Shawn Thomas, der Gitarre spielt. Es fühlt sich fast an wie ein Klassentreffen – nur das alle den gleichen Schwarm haben. Fans halten rote Herz-Luftballons hoch, auf denen „Thankful“ steht, rufen „Joe, I love you!“ Und er bedankt sich für ihre Liebe, die „seit Dekaden“ hält. McIntyre beweist, dass er nicht nur ein Boyband-Beau ist, der immer noch viel jünger aussieht als er ist, sondern ein großartiger Entertainer und Sänger: Er spielt Klavier, scherzt mit den Fans, erzählt, wie er vor Jahren mit seinem Vater in Köln war und dass er überhaupt viele schöne Erinnerungen an die Stadt hat. In den Reihen tanzen auch ein paar wenige „mitgebrachte Männer“ und Teenie-Kinder. Fans der anderen NKOTB-Bandmitglieder sind auch da. Nach den ersten Songs legt er seine Sonnenbrille ab, die Joey Girls wollen schließlich seine blauen Augen sehen.

McIntyre singt Klassiker wie „Please Don’t go Girl“ , das er für die New Kids noch mit seiner hellen Jungenstimme einsang, aber auch seine eigenen Songs wie „Stay the Same“ oder „Here we go again“. Zwischendurch covert er Songs von George Michael bis U2. „Joeys Stimme war immer schön, aber sie ist jetzt noch besser, kraftvoller. Er hat ja auch in Musicals wie am Broadway gespielt“, sagt Phoebe (49). Die gebürtige Hongkong-Chinesin, die in Berlin lebt, grinst das ganze Konzert durch. Denn es ist ihr erstes Mal, dass sie ein „New Kid“ live erlebt. .„In China waren die New Kids damals nicht.“ Eine Französin hinter ihr weint, weil sie so glücklich ist.

Und plötzlich läuft Joey an ihnen vorbei. Beim New-Kids-Klassiker „You Got it (The Right Stuff)“ rennt er durch den Saal, drückt Hände. „In den 90ern bei der Teenie-Hysterie war das undenkbar. Jetzt sind die New Kids nahbarer geworden. Das ist schön“, sagt eine Fan-Frau.

Und auch das hat es damals nicht gegeben. „Meet and Greets“, die man kaufen kann. Yvonne hat sich für 100 Euro ein VIP-Ticket gesichert. Dazu gehört ein Treffen und Selfie mit Joey nach dem Konzert. Viele Bands bieten das heute an. Es ist nicht Yvonnes erstes Treffen „Als ich bei seinem Konzert in New York war, konnte man auch ein Partyticket dazu buchen. Es war die Feier für seinen 50. Geburtstag in einem Irish Pub. Ich habe sogar mit ihm getanzt. Mein 13-jähriges Ich hätte das nie für möglich gehalten. Das ist surreal…“

Für 100 Euro ganz nah dran

Im Herbst ist Yvonne auch bei der viertägigen „NKOTB-Partycruise von Miami in die Bahamas dabei – das Ticket für 2300 Dollar. Auch Esther und Kristel (beide 46) aus den Niederlanden haben schon einiges an Geld für nahbare Fantreffen ausgegeben. Sie finden es „toll, dass das möglich ist. Früher waren die New Kids nur ein Poster an der Wand, jetzt sind sie Realität“, sagt Kristel. Diese ersten Schmetterlingsgefühle damals mit Zwölf für Joey, das habe Esther ihrem Mann schon beim Kennenlernen klar gemacht, würden für immer bleiben.

Nach dem Meet and Greet sitzt Yvonne mit ein paar anderen Fans beim Italiener, wenige Häuser entfernt vom Gloria Theater, da läuft Joey McIntyre an ihnen vorbei, ohne Security. Er sucht einen E-Roller, um ins Hotel zurückzufahren. „Hi Joe“, ruft Yvonne überrascht. Er schaut von seinem Handy hoch, ruft „Bye guys“ – und verschwindet in der Kölner Nacht.

Yvonne mit ihrem Idol .Foto: Privat © privat