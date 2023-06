Insektenplage überfällt die USA – Bewohnende greifen zum Schneepflug

Von: Sandra Sporer

Menschen im US-Budesstaat Nevada kämpfen momentan mit einer Heuschreckenplage. Die Tiere pflastern Straßen und Hauswände.

Nevada – Wer Angst vor Insekten hat, für den sind die Bilder aus Nevada ein Alptraum. Schwärme von tausenden Mormonengrillen ziehen momentan durch den Bundesstaat und bedecken teils ganze Hauswände. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, die das Ausmaß der Situation und die Reaktionen der Menschen auf die Insektenflut dokumentieren.

Tierart Mormonen-Grille Lateinischer Name Anabrus simplex Größe Bis zu 8 cm Nahrung Gras, Stauden, Büsche, Feldfrüchte

Auch Hauswände halten die Heuschrecken nicht auf

Vor allem die TikTok-Videos von Colette Reynolds, die die stetig wachsende Horde an Insekten in ihrem Garten und an der Fassade ihres Hauses dokumentiert, machen in den amerikanischen Medien momentan die Runde.

Bei den meisten Videos filmt sie die wuselnden Insekten durch die Scheibe ihrer Haustür. Nach draußen traut sie sich nicht, denn die Insekten krabbeln nicht nur an den Hauswänden hoch, sondern sitzen auch kopfüber an der Decke des Vordaches – und fallen oder springen auch immer wieder von dort herunter. Kein Wunder also, dass Reynolds unter diesen Umständen nicht vor die Haustür will.

Klein sind die Mormonen-Grillen nämlich auch nicht gerade. Sie können bis zu acht Zentimeter groß werden. Ein kleiner Trost ist, dass die im Nordwesten der USA heimischen Insekten für den Menschen völlig ungefährlich sind. Nur eklig sind sie eben.

Wer nicht drinnen bleiben kann, der findet Wege sich zu behelfen. Im Video von Colette Reynolds befreit ihr Mann mit einem Laubbläser ihre Pakete von den Grillen, bevor er sie reinholt. Andere räumten die Plagegeister laut einem Bericht von USA Today sogar mit einem Traktor mit Schneepflug beiseite.

Die Heuschreckenplage wird voraussichtlich bald vorbei sein

Tausende Mormonengrillen plagen momentan die Bewohner des Bundesstaates Nevada © imagebroker/imago

Der Radiosender KNPR interviewte den Entomologen Jeff Knight, der das feuchte Wetter als Auslöser für die Insektenplage nennt. Dadurch wachsen mehr Pflanzen, wodurch eine größere Menge der Grashüpfer genug Futter findet, um zu überleben.

Futter ist auch ein Teil des Grundes, warum die Heuschrecken nun in die Städte kommen. Dort finden sie einfach bessere und zuverlässigere Nahrungsquellen. Auch die Lichter der Städte ziehen die Insekten laut Knight an.

Immerhin wird der Spuk laut dem Entomologen bald vorbei sein. Die Insekten schlüpfen nur einmal im Jahr und treten dabei auch nicht jedes Mal in so großen Zahlen auf. „Wir werden das nicht den ganzen Sommer lang sehen“, verspricht er abschließend im KNPR-Interview.