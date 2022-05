9-Euro-Ticket schon vor Juni: Wo Sie die Monatskarte erhalten

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Das 9-Euro-Ticket soll teils bereits im Mai verfügbar sein. Wann und wo Sie die vergünstigte Monatskarte vorab kaufen können.

Berlin – Als Teil des Entlastungspakets 2022 soll das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn die Bürger in Deutschland inmitten des Ukraine-Kriegs unterstützen und im besten Fall viele zum Umstieg auf den Öffentlichen Nahverkehr bewegen. Am Mittwoch (27. April) verständigte sich das Bundeskabinett auf das milliardenschwere Entlastungspaket 2022, das in Zeiten einer Inflation auf Rekordniveau der rasanten Kostenspirale Einhalt gebieten soll.

Der Bundestag hat Teile des Entlastungspakets am Donnerstag (12. Mai) beschlossen. Für das 9-Euro-Ticket ist geplant, dass dieses vom Bund finanziert wird, indem er den Ländern 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich der Einnahmeausfälle gibt. Das dafür notwendige Gesetz wurde am Donnerstagabend in den Bundestag eingebracht. Es soll kommende Woche verabschiedet werden. Bei der ersten Lesung äußerte die Opposition allerdings große Skepsis.

Eine Straßenbahn fährt an einer Straßenbahnhaltestelle an einem Ticketautomaten vorbei. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Während das 9-Euro-Ticket kostengünstigen Nahverkehr verspricht, sehen Gewerkschaften allerdings noch ungeklärte Probleme – es gibt unter anderem Kritik am 9-Euro-Ticket der Bundesländer aufgrund der Finanzierung. Zumal das Neun-Euro-Monatsticket erst ab Juni gelten soll, aber womöglich mancherorts bereits im Mai verfügbar sein wird. Doch wo lässt sich das 9-Euro-Ticket vorbestellen oder kaufen und ab wann startet der Vorverkauf des günstigen Neun-Euro-Monatstickets vor dem 1. Juni?

9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Bundeskabinett beschließt Entlastungspaket 2022

„Ich rechne mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrten Bahnhöfen“, sagte der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel am Mittwoch (11. Mai) am Rande einer Vorstandssitzung seiner Gewerkschaft in Fulda zum 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022. Die Branche sei nicht auf den Kundenandrang in den Sommermonaten vorbereitet. Auf touristisch attraktiven Strecken arbeiteten Busse und Bahnen schon ohne dieses Angebot an den Grenzen ihrer Kapazität, so Hommel. Schon jetzt sei klar, dass die Bahngesellschaften für die kommenden Sommermonate zusätzliches Personal in den Zügen und an den Bahnsteigen benötigen würden.

Während die Gewerkschaft warnt, sieht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn einen Anreiz für eine dauerhafte Nutzung von Bussen und Bahnen. Es helfe, Energie zu sparen und passe genau in die Zeit. Die Länder könnten davon profitieren, indem sie dauerhaft mehr Nutzer gewinnen, sagte er am Mittwoch (27. April) am Rande einer Kabinettssitzung. „Wir können insgesamt davon profitieren, weil wir den Menschen ein klimafreundliches, umweltfreundliches und sehr modernes Verkehrsmittel nahebringen.“ Als Teil des Entlastungspakets 2022 ist zudem eine Energiepreispauschale beschlossen worden, die Steuerzahlern zugutekommen soll.

Entlastungspaket 2022: Ab wann und wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022 wurde vom Bundeskabinett bereits gebilligt. Ab wann das 9-Euro-Ticket kommt, steht bereits so gut wie fest: Geplant ist der Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 2022.022.

Wie lange das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022 dann tatsächlich gültig sein wird, steht bereits seit dem ersten Entwurf fest: Der Plan der Bundesregierung von Olaf Scholz (SPD) sieht vor, dass das einzelne Ticket stets bis zum Monatsende gelten soll. Wer den vollen Zeitraum ausnutzen will, muss daher insgesamt drei Tickets zum jeweiligen Preis von 9 Euro kaufen.

Neben dem 9-Euro-Ticket hat sich das Kabinett auch auf die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, einen Kinderbonus, einen Corona-Bonus für Hartz IV-Empfangende und einen Tankrabatt für Diesel und Benzin, der möglicherweise am 1. Juni zu dramatischen Szenen an Tankstellen führen könnte, verständigt.

9-Euro-Ticket für Bus und Bahn: Was Abo-Kund:innen beachten müssen

Während das 9-Euro-Ticket prinzipiell jeder Bürgerin und jedem Bürger in Deutschland zur Verfügung steht, fragen sich Abo Kund:innen der Verkehrsverbunde derzeit, wie sie von der Maßnahme aus dem Entlastungspaket 2022 profitieren. Die gute Nachricht: Abonnentinnen und Abonnent:innen sollen den Bonus des 9-Euro-Tickets ebenfalls erhalten. Wie genau dies erfolgen soll, ist allerdings noch Bestandteil der Planungen. Derzeit gilt es als wahrscheinlich, dass die Abonnent:innen nichts tun müssen, um die Vorzüge des 9-Euro-Pakets genießen zu können.

Zwei mögliche Szenarien wären, dass Abo-Kund:innen eine Gutschrift oder eine Erstattung erhalten, die die Differenz ausgleichen soll. Auch für Semestertickets soll es laut Wirtschaftswoche eine Lösung geben. 24Rhein zitiert die Kölner Verkehrsbetriebe folgendermaßen: „Wenn Sie ein Abonnement oder einen Geschäftskundenvertrag bei uns haben (z.B. Job-, Großkunden- oder SemesterTicket), brauchen Sie nichts zu unternehmen. Wir bereiten aktuell unsere Systeme vor, damit Ihr Abo dann automatisch zum günstigeren Preis abgerechnet werden kann.“

9-Euro-Ticket: Wo und ab wann kann man die Fahrkarte kaufen oder vorbestellen?

Inzwischen ist klar, dass das 9-Euro-Ticket bundesweit gelten soll – allerdings nur im Nahverkehr und Regionalverkehr. In den kommenden Sommermonaten können Reisende also bequem unter anderem Straßenbahnen, S-Bahnen oder Regionalzüge nutzen. Ausgenommen ist hingegen der Fernverkehr: Das 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket 2022 gilt also nicht in ICE, IC oder EC.

Wo das Ticket für Bus und Bahn gekauft werden kann, ist zwar weiterhin Bestandteil der Planungen, allerdings soll es wohl möglich sein, das 9-Euro-Ticket digital zu kaufen. Hierfür stehen etwa der DB Navigator der Deutschen Bahn oder die Apps von regionalen Verkehrsverbünden zur Verfügung. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat beispielsweise angekündigt, dass der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets möglicherweise bereits am 20. Mai 2022 starten könnte.

Mehrere Städte wie Hamburg, Köln oder München informieren bereits über das 9-Euro-Ticket. Weitere Städte haben bekannt gegeben, dass das vergünstigte Ticket für Bus und Bahn über die jeweiligen Anwendungen der örtlichen Verkehrsverbunde verfügbar sein wird. Wer hingegen lieber ein analoges 9-Euro-Ticket besitzen möchte, hat ebenfalls eine entsprechende Möglichkeit: Geplant ist, dass Kundenzentren und Fahrkartenautomaten den günstigen Fahrschein anbieten werden.

9-Euro-Ticket schon vor Juni kaufen: So kommt man an das Monatsticket aus dem Entlastungspaket 2022

Wer in den kommenden Wochen Fahrkarten für den Öffentlichen Nahverkehr kaufen wird, könnte unter Umständen bereits vor dem 1. Juni das 9-Euro-Ticket im Angebotsportfolio der Verkehrsverbände finden. Das hat einen einfachen Grund: Wie unter anderem der ADAC berichtet, sollen vereinzelte Fahrkartenautomaten in der letzten Maiwoche bereits auf das 9-Euro-Ticket umgestellt werden. Möglicherweise wollen die Bahnunternehmen so starkem Kund:innenandrang am 1. Juni entgegenwirken. Andererseits könnte so technischen Schwierigkeiten vorgegriffen werden.

Da die 9-Euro-Tickets, bei dem es Sonderregeln gibt und eine Kostenfalle droht, allerdings jeweils zum 1. eines Aktionsmonats gültig werden, können die Karten nicht im Mai genutzt werden. In den kommenden Wochen ist damit zu rechnen, dass Politik und Bahngesellschaften noch anstehende Probleme bewältigen müssen. „Das Vorhaben der Ampel-Koalition will Gutes erreichen, dabei wurden aber die Konsequenzen nicht bedacht“, mahnte Gewerkschaftschef Klaus Hommel an und verlangte eine offene Kommunikation. (Mit Material der dpa)