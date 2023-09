Neues Knie, alte Hütte

LEUTE DER WOCHE

Von Boris Halva

Udo Lindenberg lässt ein Gelenk austauschen, John le Carres Sohn verkauft das Cottage des Vaters.

Da sehen wir’s, der Zahn der Zeit macht selbst vor Urgesteinen nicht Halt – und hat so lange an Panikrocker Udo Lindenberg (77) genagt, bis dessen Knie kaputt war. Deshalb musste der Musiker und Maler bereits den Besuch seiner Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle an diesem Samstag absagen. Um seine Fans zu beruhigen, meldete sich Lindenberg nun auf Instagram zu Wort. „Alles easy leude – nur Sportverletzung am Knie“, schreibt er. „Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto.“ Er kriege demnächst ein neues eingebaut.

Danach werde die Gazelle wieder über die Bühnen in Stadien und Arenen sprinten. „Also no Panik – nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg. Bald neues Knie drin, dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm!“ Ziemlich viel Wind um ein Knie, aber sonst wäre es ja nicht Udo…

Während also die Fans von Dr. Humpelberg darauf warten, bis dieser die Piratenkrücke weglegt, können sich Fans des Agententhriller-Königs John le Carre überlegen, ob sie sich nicht das Cottage mit Meerblick zulegen wollen, in dem der 2020 gestorbene Brite gerne seine Sommer verbracht und auch den ein oder anderen Satz geschrieben hat. Von John le Carré – bürgerlich David John Moore Cornwell und geboren im Jahr 1931 – stammt etwa der Thriller „Der Spion, der aus der Kälte kam“. Jeder seiner Romane seit 1970 sei zumindest zu einem Teil in dem Haus entstanden, sagte sein Sohn Nick Cornwell jüngst der britischen Zeitung „The Times“.

Die Hütte, die eher ein Anwesen ist, liegt an der Küste der Grafschaft Cornwall im äußersten Südwesten Englands, bietet mehrere Schlafzimmer, einen Pool und Meerblick. Hütte klingt zwar heimelig, ist aber – und das ist auch ohne Agentenausbildung herauszufinden – leider nicht ganz billig. Das Haus wird laut Times für drei Millionen Pfund angeboten. boh/dpa

