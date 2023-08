Neue Dinosaurierart in Thailand entdeckt

Von: Pamela Dörhöfer

Drei Rekonstruktionen des Urzeittieres. © Sita Manitkoon / Diversity

Das außergewöhnlich gut erhaltene Skelett von Minimocursor phunoiensis deutet auf einen Pflanzenfresser hin.

Fast schon könnte man Minimocursor phunoiensis das Attribut „niedlich“ verpassen, auch wenn das für seine Spezies nicht so ganz angemessen erscheint. Aber für einen Dinosaurier sieht er mit seinem flachen Schädel und den dunklen Knopfaugen, der schnabelartigen, aber abgerundeten Schnauze, dem Knubbel auf dem Kiefer und den eher zart anmutenden Gliedmaßen wenig bedrohlich und monstermäßig aus. Zumindest in der Rekonstruktion. Was allerdings zu einem guten Teil auch seinem jugendlichen Alter zum Zeitpunkt des Todes geschuldet sein kann.

Aus wissenschaftlicher Sicht außergewöhnlich ist Minimocursor phunoiensis aber aus anderen Gründen: Es handelt sich bei ihm um eine bislang unbekannte Dinosaurierart, wie ein internationales Forschungsteam um Sita Manitkoon vom Paläontologischen Forschungs- und Bildungszentrum der Mahasarakham University (Thailand) in einer in der Fachzeitschrift „Diversity“ veröffentlichten Studie schreibt. Ausgegraben hatten die Paläontologinnen und Paläoontologen das Fossil bereits 2012, in den folgenden Jahren wurden der Zustand der Überrreste dokumentiert sowie die Eigenschaften des Tieres beschrieben und eingeordnet.

Entdeckt hatte man das Skelett in Phu Noi in der nordthailändischen Provinz Kalasin, unter Fachleuten ist das geologische Gebiet als Phu-Kradung-Formation aus dem Oberjura bekannt (erdgeschichtlich eine Epoche vor etwa 145 bis 163 Millionen Jahren). Die dort gelegene Ausgrabungsstätte hat bereits eine große Zahl von Fossilien zutage gefördert.

In Stein gebettet

Die Überreste von Minimocursor phunoiensis fanden die Forschenden in Stein eingebettet. Sie beschreiben das Fossil als „außergewöhnlich bewegliches Skelett“ und als einen der am besten erhaltenen Dinosaurier, der je in Südostasien gefunden wurde.

Das Alter des Urzeittiers schätzen sie auf etwa 145 bis 163 Millionen Jahre; es lebte also lange, bevor die Dinosaurier vor etwa 66 Milllionen Jahren ausstarben. Minimocursor phunoiensis hatte, so das Ergebnis der Rekonstruktion, vier Gliedmaßen, ging aber auf zwei Beinen, ein Grat zog sich entlang seines Beckens. Körper und Schwanz des Dinos waren verhältnismäßig lang, die Paläoontologinnen und Paläoontologen vermuten, dass er im ausgewachsenen Zustand etwa zwei Meter gemessen hätte. Als besonders markant bewerten sie den bei ähnlichen Arten selten vorkommenden, als Jugalboss bezeichneten knöchernen Knubbel auf dem Kiefer. Insgesamt deuten ihrer Einschätzung nach die körperlichen Eigenschaften von Minimocursor phunoiensis darauf hin. dass er Vegetarier war und ziemlich schnell laufen konnte, um nicht zur Beute von Raubtieren zu werden. Die Forschenden weisen darauf hin, dass weitere Fossilien desselben Dinosauriertyps in der Nähe gefunden wurden. Das lege nahe, dass diese Tiere damals in der Region sehr häufig gewesen seien.

Auch wenn der Fund des Fossils bereits elf Jahre zurückliegt, so dauern die Untersuchungen doch noch an, die jetzt veröffentlichte Studie ist insofern ein „Zwischenbericht“. Einige Knochen von Minimocursor phunoiensis müssten noch bearbeitet werden – darunter auch der Schädel, schreiben die Autorinnen und Autoren. Sobald das Skelett vollständig analyisiert worden sei, werde man „viel mehr über den Dinosaurier und seinen Platz unter anderen seiner Zeit gelernt haben“.