Nach tödlichem Angriff: Italien will Problembärin „Gaia“ umsiedeln

Von: Karolin Schäfer

Sie steht in Verdacht, einen Jogger in Norditalien getötet zu haben: Problembärin Gaia soll nun umgesiedelt werden. Damit bleibt sie wohl nicht die einzige.

München/Rom – Vor wenigen Monaten machte eine traurige Nachricht aus Italien Schlagzeilen: Ein Jogger wurde in der Provinz Trentino von einem Bären angegriffen und getötet. Die dafür mutmaßlich verantwortliche Problembärin Gaia (auch „JJ4“ genannt) wurde daraufhin eingefangen und befindet sich derzeit in einem Tierzentrum in Trient.

Nach tödlichem Bären-Angriff in Italien: Tier soll nach Rumänien verlegt werden

Nun soll Gaia nach Rumänien verlegt werden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die rumänischen Behörden seien bereit, die Verlegung der Bärin in das Bärenreservat Libearty nahe der Kleinstadt Zărnești zu genehmigen. Auf rund 69 Hektar leben hier mehr als 100 Bären. Eine dafür eingerichtete Kommission soll die Überführung des Tieres begleiten.

Bereits seit Ende Juni prüft Trient, ob und wie es möglich ist, die Bärin nach Rumänien zu bringen. Auch der italienische Tierschutzverein Lav hatte mitgeteilt, sich um den Transport von JJ4 kümmern zu wollen.

Problembärin Gaia wurde Ende April eingefangen und soll nun nach Rumänien überführt werden. (Symbolbild) © Arterra/Philippe/imago

Nach Angaben der Welttierschutzgesellschaft leben in Rumäniens Wäldern die meisten wilden Braunbären Europas – etwa 6000 Tiere. Künftig will Italien weitere Einrichtungen im Ausland ermitteln, die Braunbären aufnehmen können, zitierte Ansa eine Mitteilung des Umweltministeriums. Dadurch soll die Tötung von auffälligen Bären verhindert werden.

Nach Angriff auf Jogger in Italien: Tötung der Bärin gestoppt

Dabei scheint Gaia überhaupt nicht für den Tod des Joggers verantwortlich zu sein. In einer Mitteilung der italienischen Liga gegen Tierversuche (LEAL) hieß es, dass Gaia nach einem forensischen Gutachten nicht für den Angriff verantwortlich sein könne. Die verursachten Verletzungen des Joggers sollen vielmehr von einem männlichen Bären stammen.

Zwischenzeitlich forderten die Behörden in Italien sogar die Tötung des Tieres. Das wurde allerdings durch eine Verfügung des höchsten Verwaltungsgerichts gestoppt. Gaia gilt als jüngere Schwester des Bären Bruno („JJ1“), der 2006 in Bayern erschossen wurde. JJ4 wurde bereits 2020 auffällig: Damals hatte das Bärenweibchen zwei Menschen auf dem Monte Peller angegriffen. Das Gericht entschied sich wegen ihrer Jungen gegen die Tötung.

Im Rahmen des EU-Projekts „Life Ursus“ waren 1999 zehn Bären aus Slowenien im Naturpark Adamello-Brenta ausgesetzt worden. Die damalige Population in Trentino sollte nicht aussterben. Darunter befand sich auch die Mutter von Gaia und Bruno. (kas)