Nach Hundekot-Attacke: Staatsoper Hannover trennt sich von Ballettdirektor Goecke

Von: Yannick Hanke

Teilen

Ballettdirektor Marco Goecke wurde von der Staatsoper Hannover nach seinem Hundekot-Angriff auf eine Journalistin gekündigt. © Bernd Weissbrod/dpa/Archivbild

Die Staatsoper Hannover hat sich von Ballettdirektor Marco Goecke wegen dessen Hundekot-Attacke auf eine FAZ-Journalistin getrennt – mit sofortiger Wirkung.

Hannover – Nach seiner Hundekot-Attacke auf FAZ-Journalistin Wiebke Hüster hat sich die Staatsoper Hannover von Ballettdirektor Marco Goecke getrennt. Sein Vertrag als Ballettdirektor sei mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Berman am Donnerstag, 16. Februar 2023, auf einer Pressekonferenz.

xxx

Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Goecke suspendiert. Es seine eine „große Herausforderung“ gewesen, „eine vertretbare Lösung für diese Situation zu finden“, so Intendantin Berman. Goecke hatte am Samstagabend, 11. Februar, im Foyer des Opernhauses in Hannover eine Journalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Wiebke Hüster, mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben.

Sein Verhalten uns verstört.

Drei Tage nach diesem Vorfall bat der Ballettchef öffentlich um Entschuldigung.