Kinder finden Leiche einer 19-Jährigen auf Schulhof: Verdächtiger (17) in U-Haft

Von: Mick Oberbusch

Auf einem Schulhof in Recklinghausen haben Kinder am Montag (22. Mai) die Leiche einer 19-Jährigen entdeckt. Ein 17-Jähriger soll sie ermordet haben.

Update vom 23. Mai, 16:58 Uhr: Der 17 Jahre alte Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den Jugendlichen wird wegen Mordes ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei in Recklinghausen am Dienstag bekannt gaben. Der 17-Jährige soll eine 19 Jahre alte Frau auf dem Schulhof einer Grundschule in Recklinghausen erwürgt haben. Kinder fanden die Leiche der jungen Frau am Montagmorgen auf dem Schulhof. Der Verdächtige und das Opfer sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen gekannt haben. Die Polizei ermittelt weiter und hofft auf Zeugenhinweise.

„Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag etwas Verdächtiges an der Grundschule der Marienstraße oder dem näheren Umfeld wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Leiche auf Schulhof in Recklinghausen: 17-Jähriger muss vor Haftrichter

Update vom 23. Mai, 13:02 Uhr: Im Fall des Leichenfundes einer 19-Jährigen auf einem Schulhof in Recklinghausen soll der jüngst festgenommene 17-jährige Tatverdächtige noch am heutigen Dienstag (23. Mai) einem Haftrichter vorgeführt werden. Dies teilt die Polizei Recklinghausen auf wa.de-Nachfrage mit. „Das ist aktuell die Planung, wir sind in enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft“, so die Sprecherin weiter. Dann soll zeitnah auch ein Urteil bekannt werden.

Zwei Beamte der Kriminalpolizei suchen nach Spuren auf dem Schulhof der Grundschule in Recklinghausen. © Christoph Reichwein/dpa

Die Behörde sehe einen dringenden Tatverdacht, sagte die mit dem Fall beschäftigte Staatsanwältin zudem der Deutschen Presse-Agentur dpa. Der 17-Jährige befand sich den Angaben zufolge zunächst weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen in dem Fall liefen weiter.

Kinder entdecken Leiche auf Pausenhof: Frau (19) stranguliert – 17-Jähriger festgenommen

Update vom 23. Mai, 6:22 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Hof einer Grundschule in Recklinghausen ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Bei der Obduktion der toten 19-Jährigen hätten sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Der Tatverdächtige 17-jährige Recklinghäuser und die 19-Jährige hätten sich gekannt, hieß es. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Auswertungen der Spuren dauerte am Montagabend (22. Mai) weiter an.

Kinder hatten laut Polizei die leblose junge Frau am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofs entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder gekümmert. Wegen der unklaren Situation sei routinemäßig eine Mordkommission eingesetzt worden. Der Unterricht an der Grundschule fiel laut Stadt am Montag aus.

Update vom 22. Mai, 20:49 Uhr: Am Montagmorgen haben Kinder auf dem Schulhof einer Grundschule in Recklinghausen die Leiche einer 19-jährigen Frau gefunden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte eine Polizeisprecherin. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen.

Bei der Obduktion der toten 19-Jährigen hätten sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der 17-jährige Recklinghäuser und die 19-Jährige hätten sich vorab gekannt. Weitere Angaben machen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Auswertungen der Spuren dauerten am Montagabend weiter an, heißt es.

Das ist passiert: Grundschüler haben am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofs eine Frauenleiche entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen können. Sie starb durch Strangulation. Notfallseelsorger hätten sich um die Kinder gekümmert. Der Unterricht fiel am Montag aus. Am Montagabend wurde ein 17-Jähriger festgenommen.

Grundschüler haben am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofs eine Frauenleiche entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen können. Sie starb durch Strangulation. Notfallseelsorger hätten sich um die Kinder gekümmert. Der Unterricht fiel am Montag aus. Am Montagabend wurde ein 17-Jähriger festgenommen. Das ist noch unklar: Wann genau die 19-Jährige getötet worden ist, ob der Fundort auch der Tatort ist und was das Tatmotiv ist, ist noch unklar. Derzeit laufen noch die Ermittlungen zu den Hintergründen.

Update vom 22. Mai, 19:52 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Hof einer Grundschule in Recklinghausen ist nun ein 17-Jähriger festgenommen worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes, heißt es weiter. Bei der Obduktion der toten 19-Jährigen hätten sich „Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation“ ergeben, heißt es weiter.

Ein Tatverdächtiger, ein 17-Jähriger aus Recklinghausen, wurde festgenommen. Der Jugendliche und die 19-jährige Tote hätten sich „im Vorhinein“ gekannt. Weitere Angaben machen Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell nicht. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Auswertungen der Spuren dauerte am Montagabend weiter an.

Grausiger Fund: Kinder entdecken Frauenleiche auf dem Schulhof – Identität der Toten geklärt

Update vom 22. Mai, 14:34 Uhr: Am Montagmorgen haben Grundschüler die Leiche einer 19-jährigen Frau auf dem Schulhof einer Grundschule in Recklinghausen entdeckt. Wann und woran die junge Frau starb, sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion des Leichnams sei noch am Montag geplant.

Die Schüler hätten die leblose Frau am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofs entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder gekümmert. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus, berichtet Merkur.de.

Grundschüler finden Frauenleiche auf dem Schulhof

Erstmeldung vom 22. Mai: Recklinghausen – Grausiger Fund an einer Grundschule: Wie die Polizei Recklinghausen gegenüber wa.de bestätigt, haben „ein oder mehrere“ Grundschülerinnen und -schüler am Montagmorgen (22. Mai) eine Frauenleiche auf dem Schulhof der Marien-Grundschule in Recklinghausen (NRW) entdeckt.

„Gegen 7 Uhr haben wir Kenntnis erhalten, dass eine junge Frau aufgefunden wurde. Der Notarzt hat daraufhin den Tod der Frau bestätigt. Wir wissen nicht, wie sie zu Tode gekommen ist, eine Mordkommission ist eingesetzt und hat die Ermittlungen aufgenommen“, so eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen.

Frauenleiche auf Schulhof entdeckt – Hintergründe noch unklar

Die Polizei teilte ausdrücklich mit, dass es sich aufgrund des Alters der aufgefundenen Frau nicht um eine Schülerin der Schule handeln kann. Notfallseelsorger hätten die Kinder im Anschluss betreut. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus. Zu den Hintergründen oder der Identität der aufgefundenen Toten ist bislang noch nichts bekannt. (mo)