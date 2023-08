Morbus Hansen aus Florida?

Von: Pamela Dörhöfer

In dem US-Staat ist ein Mann an Lepra erkrankt, der weder verreist noch in Kontakt mit Gürteltieren war.

Lepra ist eine der ältesten bekannten Infektionskrankheiten der Menschheit. Bereits in der Bibel wird sie erwähnt, unter dem schrecklichen Namen Aussatz, in dem Ausgrenzung und Angst mitschwingen. In den Industrieländern war Lepra fast in Vergessenheit geraten – nun hat es dieses einst verbreitete Leiden in den USA wieder in die Nachrichten geschafft und alte Ängste wachgerufen.

Der Grund dafür ist ein im August erschienener Forschungsbrief im Fachmagazin „Emerging Infectious Diseases“ der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Darin hatten drei Mediziner die Vermutung geäußert, dass Lepra in Zentralflorida endemisch geworden (also konstant vorhanden) sei und nahegelegt, das auch bei Reisen in diese Gebiete zu bedenken.

An Ärztinnen und Ärzte vor Ort wird appelliert, Fälle zu melden, auch mahnen die Verfasser Investitionen in die Forschung an, um die Ausbreitung der Krankheit zu erkennen und zu reduzieren. Die CDC betonen gleichwohl, dass für den Bundesstaat Florida keine Reisewarnung ausgesprochen wird und kein Grund zur Sorge bestehe.

Die drei Mediziner um Hauptautor Charles Dunn, Dermatologe an der Kansas City University in Missouri, beschreiben den Fall eines 54-Jährigen, bei dem Lepra diagnostiziert wurde. Der Mann war noch nie außerhalb Floridas, hätte sich also nicht andernorts anstecken können. Auch habe er keinen längeren Kontakt gehabt mit Menschen aus Ländern, in denen Lepra endemisch ist. Mit Gürteltieren, potenziellen Überträgern der Krankheit, sei der Mann, der im Landschaftsbau arbeitet, auch nicht in Berührung gekommen.

Neben diesem Fall sollen in Zentralflorida weitere Lepra-Erkrankungen aufgetreten sein, bei denen der Verdacht besteht, dass sich die Betroffenen vor Ort und nicht bei einem Tier angesteckt haben. Die Autoren verweisen zudem darauf, dass 81 Prozent der in Florida und nahezu ein Fünftel der in den gesamten USA gemeldeten Fälle aus dieser Region stammen. Neben Florida werden am häufigsten Fälle aus Kalifornien, Louisiana, Hawaii, New York und Texas berichtet.

Indes: Auch wenn die Zahlen in den USA in den vergangenen Jahren konstant zugenommen haben, so bewegen sie sich doch auf einem sehr niedrigen Niveau von landesweit 150 bis 200 Fällen. Die meisten Fälle seien im Ausland erworben worden, schreibt Andrea Maderal, Direktorin der Lepraklinik der University of Miami, im Medizinjournal „Stat“ – „wobei 75 Prozent der im Jahr 2020 in den Vereinigten Staaten diagnostizierten Fälle bei Einwanderern auftraten“. Die Epidemiologin Anne Rimoin vermutet allerdings, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, wie sie dem Magazin „Health“ sagt: „Wenn du nicht danach suchst, weißt du nicht, dass es da ist.“

Lepra, auch Morbus Hansen genannt, ist eine chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die durch Bakterien mit dem Namen Mycobacterium leprae verursacht werden; diese sind eng mit dem Tuberkulose-Erreger verwandt. In einer Veröffentlichung der Harvard Medical School zum Fall aus Florida weist der Rheumatologe Robert Shmerling darauf hin, dass etwa 95 Prozent der Menschen Immunität gegen den Erreger besäßen und Lepra zudem „nicht annähernd so ansteckend wie andere Infektionskrankheiten“ sei.

Die Übertragungswege sind bis heute nicht restlos geklärt. Man nimmt an, dass man sich über Tröpfchen eines infizierten Menschen anstecken kann, dafür ist aber ein enger, länger anhaltender Kontakt nötig. Auch bei Gürteltieren, die in Florida in freier Wildbahn vorkommen, kann man sich den Erreger holen.

Die Bakterien können die Haut, periphere Nerven sowie die Schleimhäute der Haut und der oberen Atemwege befallen. Die Krankheit äußert sich zunächst in mitunter knotigen roten Flecken, auch Risse und Blasen können sich bilden. Zu Beginn kann Lepra deshalb leicht mit Ekzemen oder Schuppenflechte verwechselt werden. Unbehandelt kann sie Nerven und Muskeln schädigen, Gliedmaßen deformieren und zu Lähmungen und Erblindung führen.

Rechtzeitig erkannt, lässt sich Lepra mit Antibiotika bei 99 Prozent der Erkrankten ohne Rückfall heilen, erklärt Andrea Maderal. Allerdings müssen die Medikamente über den Zeitraum eines Jahres eingenommen werden, bereits nach einer Woche sind die Patientinnen und Patienten aber nicht mehr infektiös.

Insgesamt sehen die Fachleute, die sich dazu geäußert haben, das Risiko, sich in Florida mit Lepra anzustecken, nach wie vor als sehr gering an. Rheumatologe Shmerling weist allerdings darauf hin, dass es in gefährdeten Gruppen wie Obdachlosen, die unter schlechten hygienischen Verhältnissen und mit unzureichender medizinischer Versorgung in engem Kontakt leben, zu Lepra-Ausbrüchen kommen könne. Bedingungen, die in anderen Ländern weit verbreitet sind: Im Januar berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO von mehr als 200 000 Lepra-Fällen in rund 120 Ländern. Besonders stark betroffen sind Brasilien, Indonesien und Indien mit jeweils mehr als 10 000 neu Erkrankten pro Jahr.