„Vertrauen ist nicht mehr da“: Fürst Albert II. von Monaco räumt intern auf

Von: Stefan Brändle

Zunächst hat Albert II. von Monaco geschwiegen, als er mit einer obskuren Immobilienaffäre in Verbindung gebracht wurde – jetzt hat er seine Finanzberater entlassen.

Monaco – Auf dem „Felsen“, wie die Monegassen ihren Zwergstaat an der Riviera nennen, ist nicht mehr alles im Lot. Gewiss, die Kulisse aus wummernden Ferraris, glitzernden Jachten und einem palmengesäumten Casino bleibt intakt. Dahinter machen sich die 40.000 Untertanen von Albert II. aber Sorgen um ihr Glamour-Reich – und um ihren Fürsten.

Albert II. von Monaco: Eine anonyme Webseite veröffentlichte schon 2021 Anschuldigungen

Alberts Ehe mit der südafrikanischen Ex-Schwimmerin Charlene Wittstock wirkt nach zwölf Jahren auch nur noch als Kulisse – so wirkte die Fürstin in der Vergangenheit immer wieder betrübt. Dieser traurige Befund ist nicht neu; der Fürst bemüht sich immerhin um gelegentliche Auftritte an der Seite seiner Gattin, zuletzt vor ein paar Tagen bei einem Empfang für das französische Rugby-Nationalteam. Der gemeinsame Sohn Jacques (8) bleibt schließlich erster Thronfolger Monacos – zum Leidwesen der Grimaldi-Dynastie mit Alberts Schwestern Caroline und Stéphanie an der Spitze.

Neu ist etwas anderes: Erstmals gerät der joviale Herrscher in die Nähe einer obskuren Immobilienaffäre, die durch eine Rufmordkampagne publik geworden ist. Vier monegassische Würdenträger aus dem engsten Kreis des Fürsten sind involviert. Eine anonyme Webseite namens „les dossiers du rocher“ (die Akten des Felsens) hatte das Quartett schon 2021 der Korruption beschuldigt. Und offenbar steckte dahinter nicht nur ein gutinformierter „corbeau“ (Rabe), wie man auf Französisch anonyme Denunzianten nennt.

Insider vermuten als Drahtzieher den monegassischen Immobilienkönig Patrice Pastor. Der 49-Jährige soll es nicht verschmerzt haben, bei einem Bauprojekt übergangen worden zu sein, wie Pariser Medien berichten. Ihnen sagte der unrasierte, langhaarige Milliardär, er sei „frei, unabhängig, reich“, und wie um den Fürstenclan implizit zu warnen, betonte er: „Und ich bin kein netter Kerl.“

„Vertrauen ist nicht mehr da“, begründete der Fürst die Entscheidung, seine Vermögensberater zu entlassen

Der nette Fürst Albert II., der als integer gilt und als überzeugter Ökologe für Elektrofahrzeuge eintritt und die maritime Naturschutzzone vor Monaco pflegt, quittierte die Korruptionsvorwürfe der Felsen-Akten zuerst mit Schweigen. Jetzt muss er aber die Reißleine ziehen. In einem Interview mit der französischen Zeitung „Le Figaro“ erklärte er, er habe seinen Vermögensberater Claude Palmero – der schon Alberts Vater Rainer III. sekundiert hatte – entlassen. Seinen Kabinettschef Laurent Anselmi stellte er nicht direkt auf die Straße, aber er degradierte ihm zum bloßen Ordensverleiher im Staat.

In Figaro-Interview begründete Albert seinen Schritt unmissverständlich: „Das Vertrauen ist nicht mehr da.“ Allzu oft habe er „auf Fragen keine klaren Antworten“ erhalten. „Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, ein neues Team um mich zu scharen, das mir Rechenschaft ablegt“, sagte er zum Pariser Blatt, das die Ankündigung als „Operation saubere Hände“ einstuft. Und falls noch jemand an Alberts Willen zweifeln sollte, präzisiert er: „Ich will im Fürstentum reinen Tisch machen.“

Albert II. von Monaco: Fiel aus der schwarzen und grauen Liste nicht kooperativer Geldwäschezentren

Der Umschwung wirkt für monegassische Verhältnisse radikal: Noch 2019 hatte der Prinz den französischen Untersuchungsrichter Edouard Levrault aus Monaco geschasst, weil dieser seine Nase in allzu viele Finanz- und Steuerdossiers des „Felsens“ gesteckt hatte. Zugleich führte der Fürst den automatischen Informationsaustausch mit anderen Ländern ein. Deshalb fiel Monaco aus der schwarzen und danach auch grauen Liste nicht kooperativer Geldwäsche- und Steuerfluchtzentren. Der neueste „Moneyval“-Bericht des Europarates kritisiert das Fürstentum aber erneut als intransparenten Finanzplatz. Albert betont deshalb in dem Zeitungsinterview, er unternehme alles, um „die Plage der Geldwäsche mit ständig neuen Gesetzen zu bekämpfen“.

Was der Fürst nicht bändigen kann, ist der unheilvolle Einfluss des Immobiliensektors auf die monegassische Wirtschaft. Die Wohndichte mit 40 000 Einwohner:innen auf zwei Quadratkilometern ist so hoch, dass die Regierung die Gebietsfläche zu erweitern sucht, indem sie dem Meer sechs Hektar Land abringt. Das Investitionsvolumen beträgt 2,1 Milliarden Euro, und die halbe Bauwirtschaft Monacos ist an diesem Projekt namens Mareterra beteiligt.

Die Fürstin scheint Albert keine Hilfe zu sein, zumindest erwähnte er sie mit keinem Wort

Alberts ältere Schwester Caroline arbeitet etwa, wie Le Figaro weiß, in Mareterra für den Immobilienclan Pastor – den gleichen, der Albert das Leben schwer macht und der laut französischen Medien möglicherweise hinter der Verleumdungskampagne steckt. Um Spekulationen zu begegnen, die Grimaldis seien nicht im gleichen Lager tätig, betonte der Fürst, er habe sein Vorgehen mit seinen Schwestern abgesprochen. Seine Frau Charlene erwähnte er dagegen mit keinem Wort. Sie ist ihm offenbar keine Hilfe.

„Le Figaro“ fragte den Fürsten sehr direkt, ob er sich manchmal nicht sehr allein fühle in seinem Palast. Seine Antwort: „Man muss sich manchmal auch von alten Weggefährten trennen können, um den rechten Weg wiederzufinden“.