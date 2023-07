Mittelmeer-Tragödie: Badegäste hörten sie noch schreien – Vater und Söhne (13, 15) ertrinken an der Adria

Die verunglückte Familie übersah möglicherweise die Rote Flagge: Am Strand von Vilë Bashtova gibt es keine Ordner. (Symbolbild)

„Sie alle kämpften“

Von Moritz Bletzinger schließen

Schlimmer Unfall im Mittelmeer: Ein 13-Jähriger, sein 15-jähriger Bruder und der Vater der beiden sind tot. Sie ertranken beim Baden an der Adria.

Tirana/München – Der Ausflug einer Familie aus Tirana an die Adria endete in einer Tragödie. Ein 50-jähriger Mann und seine beiden Söhne im Alter von 13 und 15 Jahren sind am Sonntag (9. Juli) im Mittelmeer vor Albanien ertrunken. Einige Urlaubende bekamen die dramatischen Szenen mit, konnte sie aber nicht mehr retten, schreibt abcnews.de.

Albanien: Vater und seine Söhne ertrinken an der Adriaküste

Zuvor hatten die drei versucht, sich gegenseitig zu retten. Der 13-Jährige wurde von der Strömung erfasst und aufs offene Meer hinausgetrieben. Erst schwamm sein 15-jähriger Bruder hinterher, dann der Vater der beiden. Dabei gerieten alle drei in Not.

„In einem Moment schrie jemand und versuchte, herauszukommen“, sagt ein Zeuge zu ABC News. Am Strand von Vilë Bashtova waren einige Badegäste, die nicht untätig zusahen. Der Urlauber berichtet: „Einige von uns sahen, dass etwas nicht stimmte und gingen ins Meer. Dann sahen wir drei Menschen treiben. Ich war nicht allein, es waren viele Leute da, auch eine Krankenschwester. Und sie alle kämpften“, beschreibt er weiter. Ein anderer erklärt: „Wir haben versucht, unser Bestes zu geben.“

Beide Kinder und ihr Vater starben trotz der Wiederbelebungsversuche. Die Teenager waren angeblich noch am Leben, als ihre Körper an den Strand gespült wurden. Die genaue Todesursache soll jetzt durch eine medizinische Untersuchung bestimmt werden, schreibt ABC News. Über die Mutter der Kinder ist nichts bekannt.

Albanischer Mittelmeerstrand: Medien fordern mehr Schutz für Badegäste

Eine Strandwacht gibt es in Vilë Bashtova nicht, nur unbemannte Hochstände. Als die Familie am Sonntag ins Wasser stieg, soll die Rote Flagge aufgezogen gewesen sein. Rettungsschwimmer waren aber nicht da, um den Vater und seine Kinder aufzuhalten oder aus der Strömung zu retten. Hätte es eine Küstenwacht gegeben, wäre die Tragödie wahrscheinlich nicht passiert, spekuliert abcnews.de. Journalist Leonhida Musaj sagt: „Das Wasser ist an dieser Mittelmeerstelle sehr flach, wo es schwierig ist, zu ertrinken. Aber dennoch ist die Anwesenheit von Strandwächtern entscheidend, wie es im heutigen Fall der Fall war.“

Der Tourismus in Albanien wächst sehr schnell, weshalb mehr und mehr abgelegene Badestellen besucht werden. Dort mangelt es allerdings dann häufig an Strandwächtern. Kritiker bemängeln, eine Küstenwache gebe es an zu wenigen Orten.

Badeunfälle ereignen sich auch in Deutschland immer wieder, vorwiegend in Seen und Bächen. Bei Koblenz fanden Rettungskräfte eine Zweijährige leblos in einem Bach. (moe)