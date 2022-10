Mit Mitte 80 den Mond umrunden

Von: Tanja Banner

Auf dem Boden bleiben ist nichts für Akiko und Dennis Tito. SpaceX © SpaceX

Weltraumtourist Dennis Tito zieht es wieder ins All – und dieses Mal will er seine Frau mitnehmen

Er war 2001 der erste Weltraumtourist an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), nun will Dennis Tito erneut ins Weltall fliegen. Der US-Unternehmer will dieses Mal jedoch nicht die ISS besuchen, die in einer Höhe von etwa 400 Kilometern um die Erde kreist – der Milliardär will bei seinem zweiten Ausflug ins Weltall noch höher hinaus: zum Mond.

Der frühere Raumfahrtingenieur hat nach eigenen Angaben für sich und seine Frau Akiko Tickets für den zweiten SpaceX-Flug um den Mond gebucht. Der Flug soll mit dem noch in Entwicklung befindlichen „Starship“ durchgeführt werden, das für die Nasa ab frühestens 2025 auch Astronautinnen und Astronauten auf den Mond befördern soll. Das Ehepaar Tito wird jedoch nicht auf dem Mond landen, betont der Milliardär in einem Gespräch mit Journalist:innen: „Ich kann unmissverständlich sagen, dass wir nicht auf dem Mond landen werden. Das ist eine völlig andere Mission und liegt über unserer Gehaltsklasse.“

Der Weltraumtourist wäre jedoch einer kleinen Planänderung nicht abgeneigt, wie er betont: „Vielleicht beschließen sie, uns ein paar Mal um den Mond fliegen zu lassen... aber das ist Wunschdenken“, so Tito weiter. Bereits 2021 hat das Ehepaar den Vertrag mit SpaceX abgeschlossen. Die beiden sollen gemeinsam mit zehn weiteren Personen etwa eine Woche lang im Weltall unterwegs sein und sich dabei der Mondoberfläche bis auf 200 Kilometer annähern.

Dennis Tito ist bereits 82 Jahre alt – mit seinem Flug um den Mond könnte er einen Rekord brechen und die älteste Person werden, die in die Erdumlaufbahn und zum Mond fliegt. Der derzeitige Rekordhalter für einen Flug in den Erdorbit ist der frühere Astronaut und spätere US-Senator John Glenn, der im Alter von 77 Jahren mit dem Space Shuttle „Discovery“ abgehoben ist. Der „Star Trek“-Schauspieler William Shatner war sogar 90 Jahre, als er ins Weltall flog – allerdings fliegt die „New Shepard“-Rakete von Jeff Bezos‘ Raumfahrtunternehmen „Blue Origin“ nicht in die Erdumlaufbahn.

„Ich denke, zuerst ist wichtig, dass wir das erste verheiratete Paar sein werden, das um den Mond fliegt“, erklärt Tito. „Hoffentlich wird das andere Paare inspirieren, das ebenfalls zu tun“, so der Milliardär, dessen Ehefrau dann eine der ersten Frauen wäre, die um den Erdtrabanten fliegen dürfte.

Bevor der erste Weltraumtourist Dennis Tito wieder ins All fliegt, muss er sich jedoch noch etwas gedulden: Zwar könnte das „Starship“ von SpaceX noch im Jahr 2022 seinen Jungfernflug absolvieren, hat Gründer Elon Musk erst kürzlich mitgeteilt. Doch für die ersten Flüge gibt es bereits Reservierungen: Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat bereits 2018 für sich und sein Projekt “#dearMoon“ einen kompletten Flug reserviert, der US-Milliardär Jared Isaacman (Teilnehmer des ersten privaten SpaceX-Weltraumflugs) hat für sein Projekt „Polaris“ den ersten „Starship“-Flug mit Menschen an Bord reserviert.