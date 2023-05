Mit Kind und Pegel

Von: Boris Halva

Wohlan, ihr lustigen Gesellen: Eine sogenannte Herrenpartie trinkt und musiziert am Havelstrand, Mai 1967.

Am Vatertag freuen sich Männer des Lebens. Wie sie das tun, sorgt mal für Wohlwollen, mal für Augenrollen.

Der Vatertag hat ein Imageproblem. Das fängt schon an bei den Ausfahrten und Wanderungen, die heutzutage an Christi Himmelfahrt unternommen werden. Von den einst prunkvollen Umzügen und Prozessionen, mit denen die Menschen im Mittelalter den Vater im Himmel besänftigen und erfreuen wollten, auf dass er ihnen eine gute Ernte beschere und sie vor Katastrophen schütze, sind nur wenige geblieben, etwa der traditionelle Gymnicher Ritt in Erftstadt. Stattdessen veranstalten die Vatertags-Männer hierzulande jedes Jahr aufs Neue etwas, das irgendwo zwischen Ballermann mit Bollerwagen und Gelage am Grill schwankt.

Das ist natürlich übertrieben. Nicht alle Männer begehen so den Vatertag, das hat sich schon 2019 gezeigt, als ein gewaltiger Shitstorm über eine große Discounterkette hinweggefegt ist, deren Prospektabteilung es gewagt hatte, die Vatertagsangebote mit einem mit Bier gefüllten Bollerwagen zu illustrieren.

Natürlich gibt es Väter, die am Vatertag lieber mit Kinderwagen und Sandspielzeug als dem Handwagen mit Minischnäpsen losziehen. Es gab schon immer Väter, die anders waren. Und schon immer gibt es Männer, die machen es mal so, mal so. Und dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Vatertag, so wie er landläufig begangen wird, alte Rollenbilder zementiert. Getreu dem Prinzip: Vati und seine Kumpels feiern – Frauen und Kinder dürfen draußen bleiben.

Das erinnert an einen Artikel, der 1967 im österreichischen „Volksblatt“ erschienen sein soll: Darin wird den Herren der Schöpfung mit Blick auf den populärer werdenden Vatertag empfohlen, an diesem Tag eine Ausfahrt unter ihresgleichen zu unternehmen, gewissermaßen „eine Sonntagsfahrt im Auto, bei der niemand ein Wort dreinredet.“ Ja, so einfach war das damals...

Apropos Sonntagsfahrt: Ein Blick in die Unfallstatistik der vergangenen Jahre zeigt, dass die Trinkerei am Vatertag nicht nur ein gern bemühtes Klischee ist, um dem Manne die Fähigkeit abzusprechen, auch ohne Alkohol Spaß haben zu können. Denn was manchen Männern leichtfällt – etwa die Trennung von Familie und Vatertag – scheint beim Thema Alkohol und Straßenverkehr deutlich schwieriger zu sein. So zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2021 am Vatertag 182 Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol, im Jahr 2020 waren es sogar 312 Unfälle, knapp dreimal mehr als an anderen Tagen.

Allen Männern, die den Vatertag nicht sowieso mit ihrer Familie verbringen, sei hier noch verraten, was die Deutsche Presse-Agentur empfiehlt: „Bei feucht-fröhlichen Herrentags-Ausflügen sollten Auto oder Fahrrad besser zu Hause bleiben.“

Geht auch: Vatertag mit Kinder- statt Bollerwagen.