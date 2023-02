Wahl zur Miss Germany: 19-jährige trans Frau im Finale

Saskia von Bargen ist eine der zehn Finalistinnen der diesjährigen „Miss Germany“-Wahl. Warum die Teilnahme am Schönheitswettbewerb für die 19-Jährige wichtig ist.

Oldenburg/ Rust – Dass sie ein Mädchen ist, gefangen im Körper eines Jungen, wusste Saskia von Bargen schon früh – und zwar mit fünf Jahren. Mit 13 Jahren outete sie sich in der Schule. Als Volljährige unterzog sie sich ihrer ersten geschlechtsangleichenden Operation. Insgesamt zwölf operative Eingriffe sind seither vergangen. Nicht alles lief gut, manches war sogar „richtig heftig“, erzählt sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dennoch würde die 19-Jährige es immer wieder tun. „Ich hatte mir das mein ganzes Leben lang gewünscht“, erklärte sie.

Jetzt will die Auszubildende aus Friedrichsfehn im niedersächsischen Ammerland im Schönheitswettbewerb der „Miss Germany“-Wahl den Titel. Gleichzeitig sieht sie darin auch die Chance, ihre Geschichte zu erzählen. „Ich will Außenstehende darüber aufklären, was es bedeutet, eine Transfrau zu sein.“ Für die 19-Jährige sei der Wettbewerb dafür die „perfekte Plattform“.

Am 4. März wird die neue Miss Germany 2023 gekürt. Saskia von Bargen kämpft um den Titel.

Trans Frau im Finale von Miss Germany: „Schärpe trägt, wer bewegt“ – ist das neue Motto

Kritisch bewertet es hingegen die Soziologin Nina Degele. Wie die dpa berichtet, sei ihrer Ansicht nach das Format des Schönheitswettbewerbs nicht zeitgemäß und völlig überholt. Dass sich die Miss-Wahl mittlerweile unter einem ganz anderen Motto präsentiert, überzeugt die Professorin nicht. „Das Format müsste abgeschafft und durch etwas gänzlich anderes ersetzt werden.“

Das Konzept des Wettbewerbs hat sich seit 2019 neu definiert. Wurde bis dahin noch die Schönste des Landes gesucht, seien seitdem Persönlichkeit und Mission der Teilnehmerinnen noch wichtiger als das Aussehen. „Sie sollen eine Inspiration sein“, sagte Jil Andert vom Unternehmen Miss Germany Studios über die Kandidatinnen. Seit fast 100 Jahren gibt es mittlerweile die „Miss Germany“-Wahl.

Transgender auch bei Miss-Germany-Wahl: Trans Frauen setzen wichtiges Zeichen

Gegen 15.000 Mitstreiterinnen hat sich Saskia von Bargen durchgesetzt. Jetzt steht sie als einzige trans Frau unter den letzten zehn. Der Gewinnerin winken erstmals in diesem Wettbewerb eine Fördersummer von 25.000 Euro. Am 4. März wird im Europa Park in Rust darüber entschieden, wer mit Persönlichkeit und der richtigen Botschaft überzeugen kann.

In der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ von Heidi Klum, gewann 2021 erstmals ein Transgender-Model, Alex Mariah Peter. Im selben Jahr schrieb auch die Transgender-Schauspielerin Michaela Jaé Rodriguez Geschichte – sie gewann als erste trans Frau den Goldenen Globe. (dpa/ Vivian Werg)